発表！子育て世帯が「1月に家族でやりたいこと」ランキング 総合1位は「初詣」2位「雪遊び」、箱根駅伝やアイススケートは何位？／いこーよファミリーラボ調査【冬休み・冬レジャー調査リリース第7弾】
国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「子育て世帯の1月の過ごし方年齢別調査(https://iko-yo.net/articles/21214)」について調査・分析を行いました。
1月の過ごし方ファミリーランキング全結果 :
＜＜調査のハイライト＞＞
▶全年齢（0～中学生）共通のトップは「初詣(https://iko-yo.net/articles/21214)」「雪遊び(https://iko-yo.net/topics/snow)」
▶1月にやりたいこととして「雪遊び(https://iko-yo.net/topics/snow)」は3歳～5歳が最大ボリューム
▶年齢が上がるほど「スキー＆スノボ(https://iko-yo.net/topics/ski)やアイススケート(https://iko-yo.net/topics/winter)」志向へ
▶【まとめ】
調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/21214(https://iko-yo.net/articles/21214)）を記載ください。
1月にやりたいことランキング、「初詣」「雪遊び」は全年齢で不動の人気
1月に家族でやりたいイベントは、「初詣」と「雪遊び」が全ての年齢層で上位となりました。「初詣」はすべての年齢層で6割以上と、家族のお正月行事として定番となっている様子がうかがえます。特に幼児（3～5歳）の子供がいる親子では75.89％と最も高く、未就学児期の子供がいる親子は「家族そろっての行事」として「初詣」を重視している傾向がうかがえます。
- 初詣：全年齢で圧倒的1位。特に3～5歳の幼児期（75.89%）は最大ボリューム
- お正月のインテリアや料理： 0～2歳、3～5歳では3位で約4割
- 凧揚げ・羽根つき：3～5歳の3割、 6～8歳では3割がやりたい
- 餅つき：3～5歳、 9～11歳の3割が注目七草がゆ：全年齢で2割がやりたい
「初詣」はもちろん、「お正月の風習」「餅つき」「鏡開き」などの季節行事・伝統体験も、未就学児～小学校低学年の子供がいる親子で比較的高い割合となりました。
凧あげ(https://iko-yo.net/articles/106)はいこーよ内記事でも、例年冬ーシーズンに常にトップ10に入る人気コンテンツです。
＼「初詣」ママパパの体験口コミ／
▶「初詣で食べ歩きするのは楽しいですよね！ 冬は暑くないので子供がイライラすることもなく、多少並んでも楽しく待てます！」（5歳の女の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
＼「お正月のインテリアや料理」ママパパの体験口コミ／
▶「お正月のかざりつけを一緒にやります。年齢が上がると一緒にできることがどんどん増えて準備も楽しいですね」（4歳の男の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
＼「凧あげ・羽付き」ママパパの体験口コミ／
▶「子供が自分で作った凧で年末年始に家族で凧揚げをするのは季節感があるしとても、良い運動になったなと思います」（8歳の女の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
＼「餅つき」ママパパの体験口コミ／
▶「餅つきやどんど焼きは地区のイベントで過去何回か体験しました。日本の文化を伝えていく大事なイベントに参加できてうれしかったです」（12歳の男の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
「雪遊び」は3～5歳で58.04％とピークを迎え、その後は年齢とともに減少
- 0～2歳：2位／42.47%
- 3～5歳：2位／58.04%
- 6～8歳：2位／53.10%
- 9～11歳：2位／40.86%
- 12歳以上：3位／31.37%
子育て世帯の約半数の家族が1月に子供とやりたいと答えたのが雪遊び。こちらも3～5歳（58.04%）がボリュームゾーンです。雪だるまを作ったり、ソリで滑ったり……この時期ならではの特別な体験は、子どもたちのキラキラした笑顔が見られる絶好のチャンスです。
＼1月の「雪遊び」ママパパの体験口コミ／
▶「人工のスキー場で雪遊びをしました。そり遊びや雪だるま作りを楽しんでいました。いつか本物のスキー場にも連れて行きたいです」（10歳の男の子、6歳の女の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
2025⁻2026年の冬休み・冬レジャーに関する16の調査を行っています。雪遊び・スキーについては、具体的にどんな体験に興味があるかの個別調査も行っています。併せてご確認ください。
小学生以降は「スキー＆スノボ」や「アイススケート」が増加
- 6～8歳：22.12％
- 9～11歳：22.58％
- 12歳以上：35.29％
「スキー／スノーボード」は、年齢が上がるにつれて大きく増加。「アイススケート」の順位も年齢があがるにつれて増加し、体力や技術が必要なアクティビティに挑戦できるようになると、親子の1月の楽しみは、お正月の伝統的なイベントからスキーやスノボ、アイススケートなどの“本格的なウィンターレジャー”へと変化している様子がうかがえます。
＼1月の「スキー＆スノボ」ママパパの体験口コミ／
▶「親の私自身の唯一の趣味であるウインタースポーツを共に経験できる時期が来ました！！ 降雪地域に住んでる訳ではないので車で2時間かけて雪山に行き雪遊び、スノボを楽しむ予定です」（10歳の女の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
＼1月の「アイススケート」ママパパの体験口コミ／
▶「アイススケートに毎年行っています。子供は慣れるのが早くて、私はついていけずに子供用のつかまって滑るレンタル用品を使用して滑ります。毎年、『子供が使うやつー』と笑われます！ 新年なので、『何事もチャレンジ精神』を持って楽しむようにしています」（8歳の男の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
箱根駅伝などのスポーツ観戦（9.13%）
9～11歳（15.05%）になると関心が高まっています。社会のことがわかり始める年頃、パパやママと一緒にテレビや沿道で応援するのが楽しくなる時期なのかもしれません
＼1月の「箱根駅伝」ママパパの体験口コミ／
▶「箱根駅伝を観に行きました。選手があっという間に走り抜けて声をかけるのは一瞬ですが、とても楽しめました。また行きたいねーと話しています」（13歳の男の子のママパパの口コミ）
→口コミをもっと調査全文(https://iko-yo.net/articles/21214)を見る
まとめ
低年齢の子供がいる親子ほど「餅つき」「七草がゆ」「お正月のインテリアや料理」など、家庭の中で季節を味わうイベントや風習が上位に入りました。一方で、学年が上がるにつれ「アイススケート」「スキー／スノーボード」といった外で体を動かす冬レジャーが目立ち、年齢とともに“体験のスタイル”が変化していく様子が読み取れました。
保護者が子供の年齢や興味にあわせて、 家族のお出かけ先やイベント企画を選び、未就学児には参加しやすい“正月体験”、高学年以降には“アクティブな冬遊び”を楽しんでいると考えられます。
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査地域：全国
対象者：「いこーよ」会員
調査期間：2025年11月
サンプル数：449
※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。
※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/21214(https://iko-yo.net/articles/21214)）を記載ください。
義実家のお正月・年末年始の帰省で、義実家の習慣に驚いた人は約2割 4人に1人
「実家に帰省したときにパートナーに驚かれた習慣はありますか？ もしくは、義実家に帰省したときに、驚いた習慣はありますか？」という質問には「はい」という回答は、、およそ4人に1人（22.83%）。
年越し・お正月料理、生活習慣、地域行事といった点に、家庭ごとの“違い”を感じたという声が多く見られました。年末年始の“驚き”の内容をフリー回答から紹介します。
義実家帰省びっくりあるある調査：全文 :
子育て世帯の帰省事情！ 日帰りスマート帰省派多数!? ママ実家への帰省がやや多め
ママパパ469人の声 年末帰省は半日が常識!?「無理しないお正月」帰省はする約6割(https://iko-yo.net/articles/20976)
子供が好きな・ママパパが好きなおせち料理とお正月のごちそうランキング
「いこーよファミリーラボ」が行った５つのランキング調査のリアルな結果と口コミを紹介します。
子育て世帯のおせち料理：全結果 :
クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントの違いは？
クリスマスプレゼントとの違いについても聞きました。はい（同じです）59.4%、いいえ（違います）26.6%、わからない14.0%という結果に。
調査 :
0歳～2歳のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/19981)（https://iko-yo.net/articles/19981）
3歳～5歳のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/20110)（https://iko-yo.net/articles/20110）
6歳～8歳のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/20110)（https://iko-yo.net/articles/20161）
9歳～11歳（12歳の小学生）のプレゼントランキング詳細(https://iko-yo.net/articles/20182)（https://iko-yo.net/articles/20182）
子供のプレゼントランキング 全年齢詳細(https://iko-yo.net/articles/19980)（https://iko-yo.net/articles/19980）
クリスマスの過ごし方調査2025 こちらもチェック！
子育て世帯のクリスマスの過ごし方をいこーよモニターに徹底調査！ 2025年のクリスマスは子育て世帯にとって“おうちでもおでかけでも楽しむ”ハイブリッドな過ごし方が主流になっていることが分かりました。家族の楽しいクリスマスの過ごし方アイデアを口コミや写真で紹介します！
調査記事 :
子供の何割がサンタクロースを信じてる？ 年齢別に調査 「サンタクロースっているの？」と聞かれたときの対応も
「信じている」との回答は6～8歳で最も高く、約8割（76.3％）がサンタクロースの存在を信じているという結果になりました。また、「サンタはいるの？」と聞かれたときの親の対応も詳しく紹介しています。
子供とサンタクロース調査 全結果 :
「クリスマス」子育て世帯大喜びのイベントどんなの？
赤ちゃん＆幼児から参加できるクリスマスコンサートから、サンタクロースに会える特別イベントまで、クリスマスがさらに楽しくなる体験をファミリー向けに紹介！
クリスマスキッズイベント特集2025 :
子供の誕生日プレゼント選び、毎回悩みませんか？
予算と子供の笑顔のバランス、どういうポイントで選ぶかなどお悩みポイントもいっぱい！ 「いこーよファミリーラボ」の調査から、0歳～12歳のママパパの「プレゼント選びのホンネ」を、紹介します。
ママパパのプレゼント選びのポイント全調査 :
「イルミネーション」子供喜ぶ「体験型イルミネーション」＆「点灯式」
イルミネーションを見ながら遊べる遊園地・テーマパーク、赤ちゃんも安心の屋内イルミネーション施設、子連れにうれしい無料スポットなど、家族で楽しめるイルミネーションスポットを徹底紹介！ 点灯式情報も要チェック！
イルミネーション＆点灯式ガイド :
ママパパ451人の声！子供とイルミネーション失敗しない徹底ガイド 注目イベント＆屋内
冬の家族レジャーとして、イルミネーションは大人気！ アンケート結果から分かった「人気のイルミネーションタイプ」や、実際に楽しんだママパパの「リアルな口コミ」を徹底調査！ 子連れでイルミネーションを心から楽しむためのヒントをお届けします。
イルミネーションの楽しみ方：全調査 :
「冬を楽しむ」おでかけイベント！アイススケート・屋内アスレチック・スーパー銭湯！
冬も親子で遊びに行こう！ いこーよの冬のおでかけ特集では、寒い日でも安心して遊べる屋内スポットから、冬ならではのスノーアクティビティまで、冬にこそ家族で楽しみたいおでかけ情報を紹介！ クリスマスから新年まで、この冬に体験したい季節のイベントもあわせてチェック！
冬満喫キッズイベントガイド :
「いちご狩り」シーズンは12月から！美味しい＆かわいい写真撮れる！大人気のいちご農園ガイド
12月から5月頃までの長い期間楽しめる、親子に大人気のいちご狩り。食べ放題はもちろん、時間無制限や食べ比べができるなど、子連れにおすすめないちご狩りスポットをたっぷりご紹介します。人気ランキングをはじめ、電車で行けるいちご狩り、話題の新品種のいちご狩りなど子連れにうれしいおすすめ情報も♪
いちご狩り・ベビーカーOKも！ :
「雪遊び」スキー場だけでなく、都内の屋内遊園地で雪遊びも！
幼児でも雪遊びが楽しめるおすすめ「キッズパーク」のほか、子供が飽きずに楽しめる注目のスノーアクティビティも年齢別に紹介。
子供向け雪遊びイベント :
「スキー場」は親子の「冬旅」満喫スポット！
小さな子供でも楽しめる「キッズパーク」や「スノーアクティビティ」が体験できるスキー場を紹介！「キッズスクール」なども紹介。子供連れファミリー必見の情報もあわせてチェック！
スキー場キッズパークリスト :
■「いこーよファミリーラボ」とは？
毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。
子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。
【公式】いこーよファミリーラボ :
■「いこーよ」とは？
2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。
「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)
一覧：いこーよファミリーラボ調査データ :
