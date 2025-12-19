社会貢献活動の一環として「FITチャリティ・ラン2025」に参加

三菱ＨＣキャピタル株式会社

三菱ＨＣキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員：久井 大樹／以下、当社)は、社会貢献活動の一環として「FITチャリティ・ラン2025」(以下、本イベント)に参加ならびに協賛しました。本イベントは、12月7日の明治神宮外苑周辺道路での実施と、専用アプリを使用して11月10日から30日まで行われたオンライン・ランの、ハイブリッド形式での開催です。

「FITチャリティ・ラン」は、参加企業の協賛金や参加費などを、十分な活動資金が確保できない慈善団体に寄付を行うチャリティ・ランイベントです。金融業界に勤務する有志によって2005年にス タートしました。

本年は、国内外の金融サービス関連企業99社から4,500人以上が参加しました。

協賛企業62社から寄せられた協賛金、Ｔシャツやチャリティくじなどの収益金、参加費、参加企業および参加者からの寄付金など、その総額は約63,000,000円にのぼり、経費を差し引いて支援先に均等に寄付されます(後日正式に支援金額が確定)。

当社は2018年より本イベントに参加・協賛しており、本年は当社グループ役職員168名とその家族が参加、寄付額は1,508,000円となりました。

当日はいちょう並木が映える晴天の中、参加者はおそろいの企業Tシャツを着用してラン・イベントを楽しみました。

当社グループは、社会貢献活動方針に基づき、「環境」「人づくり」「福祉・健康」「安全・安心」「地域貢献」を重点テーマに定め、世界各国・地域にてチャリティやボランティア活動に取り組んでいます。

今後とも、役職員に対し社会貢献活動に参加する機会を提供することで、役職員における日々の業務や日常での意識・行動の変化を促すとともに、社会的課題の解決、ひいては、持続可能で豊かな未来の実現に貢献していきます。

ラン・イベントの様子

当社参加者