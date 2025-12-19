″NOWHAW × Tempo by known unknown”、アーティストYuki MIKAMI の作品を起用した、コラボレーションパジャマ発売。

名称未設定株式会社

このたび、東京・中目黒のカフェTempo by known unknownは、日本発のパジャマブランド NOWHAW（ノウハウ） との特別コラボレーション企画として、アーティストYuki MIKAMI の作品を起用した、コラボレーションパジャマ発売を行います。



本コラボレーションでは、アーティスト Yuki MIKAMI が描き下ろした、寝言やいびきといった“眠りの音”をイメージした線画を採用。

Tempo by known unknown のケーキパッケージで使用しているカラーを基に調整した、オリジナルのブルーインクで生地にプリントした特別なテキスタイルを制作しました。

ベースとなるモデルには、NOWHAWを代表する定番パジャマ 「day（デイ）」 を採用。

ジャケット襟が特徴的なデザインで、「一日中パジャマ姿で過ごせたら」というコンセプトのもと、室内外を問わず自然体で着用できる一着です。

Tempoの世界観とNOWHAWのものづくり、そしてYuki MIKAMIの描線が重なり合うことで、眠りと日常の境界をゆるやかに溶かす、本コラボレーションならではのプロダクトが完成しました。



本コラボレーションアイテムは、NOWHAW公式オンラインストア、ならびに Tempo by known unknown 公式ECサイトおよび実店舗 にて、12月19日(金)午前10時より販売いたします。

Yuki MIKAMI

線と形の表現として、ドローイングやコラージュを手法とした作品を制作している。

https://www.instagram.com/shortbangs

Tempo by known unknown

泊まれる本屋の企画などを手掛けるクリエイティブチーム「known unknown」が運営するカフェです。白ホリスタジオを平日は撮影スタジオとして使いつつ、大胆に開口部を設けた内装や、アーティスト・Yuki MIKAMI氏のデザインをあしらった個包型の箱入りキャロットケーキが話題を呼んでいます。

https://www.instagram.com/tempo_by_knownunknown/

ECサイト：https://251e8d-3.myshopify.com/

Tempo by known unknown

住所: 東京都目黒区上目黒2丁目43-18 NAKAME GALLERY STREET

営業時間: 土・日 11:00 - 18:00

NOWHAW

“寝心地最優先”を合言葉に2013年にスタート。ON/OFFに作用する心地よい寛ぎのためのナイスなパジャマを提案する。

パジャマによる「新しく思いがけない驚きのある休日と世界」を過ごす為のノウハウ

Know-how for passing “New Odd Wonder Holiday And World” by pajamas

NOWHAW公式ホームページ：https://www.nowhaw.com