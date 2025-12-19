【株式会社rYojbaba】株主優待制度を新設　全国の「堺整骨院」「スピード小顔」で利用できるヘルスケア優待チケットを提供開始

株式会社 堺整骨院西

株式会社rYojbaba （本社：福岡県福岡市、代表取締役：馬塲亮治、Nasdaq: RYOJ、以下「rYojbaba」）が全国で展開する「堺整骨院」「スピード小顔」は、身体の痛みの緩和から姿勢改善、小顔矯正まで、専門性の高い技術と再現性のある施術プログラムで多くのお客様に支持されてきました。

今回新設する株主優待制度では、

“身体の不調をゆがみから評価・改善するプログラム”、

“背筋が伸びる猫背矯正”、

“ぽっこりお腹への骨盤矯正・EMS”、

“KOGAO矯正（スピード小顔）”

など、当社の主要ブランドで人気の施術を体験できる優待チケットを進呈いたします。

堺整骨院では国家資格者による筋骨格の専門的アプローチを、スピード小顔では短時間で効果を体感しやすい独自の小顔メソッドを、からだラボでは根本改善にこだわった統合施術を提供しており、本優待を通じて rYojbabaの がより身近に体験できる内容となっています。

同社は働く人々の健康支援を事業の中心に据え、日常生活・仕事・スポーツなど、あらゆるシーンでのパフォーマンス向上を目指したサービスを展開しています。今回の優待制度導入により、株主の皆さまに同社のヘルスケア価値を直接ご体感いただき、より深い事業理解につながることを期待しています。

■ ヘルスケアを“体験できる”株主優待

Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ

今回ご提供する施術招待券は、当社の主力ブランドである堺整骨院内からだラボ、スピード小顔にてご利用可能です。

● 堺整骨院内からだラボ

堺整骨院内からだラボは、「身体の不調をゆがみから評価する」統合型の施術プログラムを提供しています。

国家資格を持つ専門スタッフらが、身体のゆがみ・姿勢・可動域など多角的に評価し、骨盤矯正・猫背矯正・EMSトレーニングなどを組み合わせて根本改善を図ります。

慢性的な肩こりや腰痛、産後の骨盤ケア、姿勢習慣の見直しなど、日常生活の質向上に直結する施術内容が高く評価されています。

● スピード小顔（KOGAO矯正）

スピード小顔は、若年層からビジネス層まで幅広い支持を受ける当社の人気ブランドです。

短時間で効果を実感しやすい独自の小顔矯正メソッドを採用し、むくみ、フェイスラインの歪み、左右差など、表情の印象を左右する要素へアプローチします。

近年は美容と健康の境界が薄れつつある中、「ヘルスケア企業が提供する安心・安全な美容サービス」として全国的に認知が高まりつつあります。

これらのブランドは、いずれも rYojbaba が推進するヘルスケア・美容を推進していく部門で、働く人々の身体を整え、生産性向上や健康維持に貢献するサービスです。

今回の株主優待制度は、株主の皆さまが当社のヘルスケア価値を“直接体験できる”制度となっています。

■ 株主優待制度の意義

～日本文化の真価を体感する、唯一無二の株主優待～

同社の株主優待では、海外の投資家の皆さまにも日本文化の奥行きをより深くご体感いただけるよう、日本が長い歳月をかけて育んできた「心を尽くすおもてなし」と、伝統に根ざした国家資格者による手技体験他をご用意しております。

日本の株主の皆さまには、国内企業としての誇りを。

海外の株主の皆さまには、日本という国と文化にふれる特別な機会をご提供しております。

同社の株主優待に込めた価値は、単なるリターンの提供にとどまるものではありません。

「日本の国家資格者が誇る伝統的手技を体験する」という唯一無二の価値をお届けすること、

それこそが、同社が目指す株主優待の姿です。

※美容部門に関しましては、美容の専門家が対応致します。

■ 株主優待制度の概要

● 対象株主

毎年12月31日現在で、当社株式を100株以上保有する株主

● 優待内容

・堺整骨院内からだラボまたはスピード小顔における施術サービス1回を無料で受けられる招待券を年1回進呈

※配布枚数に関しましては、毎年の状況を踏まえ、都度調整させていただきます。

なお、2026年は対象者に対して、一律6枚の配布を予定しております。

※配布時期は、2026年1月～3月を予定しております。

※換金・再発行は不可

※第三者への売買その他の営利目的での利用は禁止

※本優待券は金銭的価値を有するものではありません

■ rYojbabaとヘルスケアサービスの親和性

rYojbabaは整骨院事業を「治療の場」としてだけではなく、働く人々の健康を守る社会インフラとして位置づけています。

同グループには労務・リーガル領域、ユニオン（労働組合）領域を持つ企業が統合されており、整骨院 × リーガル／整骨院 × ユニオン の強みを活かして、“働く人の身体の不調”と“職場環境の問題”の双方を捉える独自モデルを展開しています。

今回の株主優待制度では、その中心にある「施術の品質」を株主の皆さまが直接体験できるため、同社が提供する“健康を基盤とした労働支援の価値”を実感いただける内容となっています。

■ 今後の展望

rYojbabaは今後も、労働・健康・教育の領域で革新的なサービスを提供し、「働く人々を支える企業」としての役割を強化してまいります。また、国内外で展開する整骨院・ヘルスケアサービスの拡大にあわせ、株主優待制度の内容改善や、海外店舗で利用可能な優待など、さらなる発展も視野に入れています。

株主の皆さまに当社のサービスを身近に感じていただきながら、共に企業価値の向上を目指してまいります。

■ 会社概要

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq Capital Market 上場）

設立：2015 年

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲亮治

従業員数：323 名（連結ベース）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

株式会社rYojbabaホームページ：https://www.ryojbaba.co.jp

Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ

2025 年8 月時点において、同社株式は Moomoo 証券 を通じてNasdaq 市場の株式としてお取引いただけることを確認しております。今後、他の証券会社においても取扱いが拡大する可能性がございます。

本件は現時点で確認された事実のご案内であり、特定の証券会社の利用を推奨・斡旋するものではありません。また、同社は証券取引の仲介行為を行うものではなく、投資勧誘を目的とするものでもございません。株式取扱いに関する最終的な判断は、必ず投資家ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

Moomoo 証券：https://www.moomoo.com/jp

株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治

今日の日本においては、物価上昇、為替変動、人材不足といった課題が顕在化しておりますが、同社はこうした知見の蓄積を背景に、IPO コンサルティングや事業売却等について、お客様のニーズに即した最適なサポートを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

E-mail：info@ryojbaba.co.jp

※好評のコンサルティングに関しましても上記にお問い合わせ下さい。

株式会社堺整骨院西

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺 淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

堺整骨院 公式HP：https://fukuoka-seikotsuin.com

スピード小顔 公式HP：https://ryojbaba.co.jp/kogao

【株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一】