メンバーズ ビジネスイーカンパニー、HubSpot Goldパートナーに認定

株式会社メンバーズ ビジネスイーカンパニー

株式会社メンバーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高野 明彦、東証プライム：2130、以下「メンバーズ」）のBtoB企業・法人営業部門に特化したデジタル化支援を展開する専門組織「ビジネスイーカンパニー」（カンパニー社長：良知 剛史、以下「ビジネスイーカンパニー」）は、HubSpot Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、日本法人代表：キャサリン ビューカー、以下 「HubSpot」）が提供するCRM搭載のカスタマープラットフォーム「HubSpot」のGoldパートナーに認定されましたのでお知らせします。

● Goldパートナー認定の背景と今後について

メンバーズは、デジタル人材の伴走による企業へのDX現場支援事業を展開しており、金融・IT・小売・医療など大手企業を中心に1,000社を超える支援実績を有しています。ビジネスイーカンパニーは「営業を高度化し、よりよい社会の循環を創出する」をミッションに掲げ、日本国内のBtoB企業向けに、マーケティング戦略策定、マーケター常駐支援、コンテンツ・クリエイティブ制作、データマーケティング、営業プロセス改善などのサービスを提供しています。これにより、企業のマーケティングやセールス活動における、ツール導入だけでは解決が難しい「営業の属人化」や「組織の縦割り」、「人材不足」といった課題の解決を支援してきました。

支援の中で、HubSpotの導入・活用支援も展開しており、企業の「蓄積データの統合・活用」や「顧客の長期育成」といった課題に対し、HubSpotが持つMarketing HubやSales Hub、Content Hubなどの幅広いツール群の中から、最適なツール提案や戦略設計を提供してきました。特に製造業・金融・商社・不動産などの業界において、複雑な商流や業界特有のニーズに対応できるHubSpotの活用支援体制が高く評価され、この度、「Goldパートナー」に認定されました。

この認定を機に、部門横断でのデータ統合や、複雑なリードナーチャリングシナリオの構築など、大手企業特有のより高度なHubSpot活用支援を加速させ、取引先企業の事業成長に貢献していきます。

● ビジネスイーカンパニーの伴走・常駐型営業・マーケティング支援の特徴

伴走型・常駐型による営業とマーケティングの内製化支援- ツール導入にとどまらず、メンバーズの専門チームが取引先企業のマーケティング・DX部門に伴走・常駐し、戦略立案から施策実行、成果改善までを「あたかも社員」のように取引先企業と一体となって推進- 取引先企業の社内へHubSpotのノウハウを定着させ、将来的な内製化・自立的な運用を強力にサポート厳格なガバナンス体制と大規模プロジェクト対応力- 情報セキュリティやコンプライアンスを重視したガバナンス体制を構築しており、大手企業が求める高い機密性や管理水準に対応- 多様な専門スキルを持つプロフェッショナルなデジタル人材が約3,000人在籍。大規模なWebサイトリニューアルやコンテンツ制作、DX推進などをHubSpotと連携させ一気通貫で対応複雑なBtoB事業構造への深い理解- 大手企業への多様な支援実績から、製造業のグローバル展開、金融業の膨大な顧客データを踏まえたサイトリニューアル、商社の多角的な事業連携、不動産の長期的な顧客育成など、業界特有の事業構造を理解した上で最適なHubSpot活用戦略を提案

お問い合わせ先

具体的な支援内容・料金などについては下記よりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム :https://marke.members.co.jp/contact_be.html

● HubSpot Japan株式会社 Partner Development Manager 佐藤 啓太氏よりコメント

この度、株式会社メンバーズがHubSpot Solutions PartnerプログラムにおけるGold Partnerに認定されたことを心から嬉しく思います。HubSpotの事業にとってパートナー企業との協業は非常に重要で、Solutions Partnerはお客様の多様な課題をともに解決し、お客様の成長を支援していく役割です。

株式会社メンバーズ ビジネスイーカンパニーはその中でも、B2Bの複雑な事業構造を理解し、マーケティング・セールス領域における常駐型・伴走型の内製化支援を得意とするパートナーです。引き続き、高い専門性やご支援の経験を活かし、HubSpotのエコシステムを当社とともに一層強化してくださることを期待いたします。

● 株式会社メンバーズ ビジネスイーカンパニー 社長 良知 剛史よりコメント

この度、HubSpot認定Goldパートナーに昇格できたことを大変光栄に思います。

私たちビジネスイーカンパニーのミッションは「営業を高度化し、より良い社会の循環を創出する」ことです。日本企業が抱える共通課題である「営業生産性の向上」は、日本経済への貢献というパーパスを果たすための最も重要な提供価値です。

今回のGoldパートナー昇格は、これまでのお客さまに対するHubSpot導入と活用支援の実績、そして専門性の高さが評価されたものと確信しております。

今後は、Goldパートナーとして、HubSpotの持つインバウンドマーケティングの思想とAIを始めとしたテクノロジーを活用し、お客さまのBtoBマーケティング、そして営業DXをさらに深く、高度に推進してまいります。デジタルを活用した顧客体験の最適化を通じて、社会全体の好循環創出に尽力してまいります。

● HubSpot Japan株式会社について

HubSpotは、「使いやすさ」と「高度な機能」を両立させた製品とサービスで企業の成長を支援するCRM（顧客関係管理）搭載のカスタマープラットフォームを提供しています。HubSpotのカスタマープラットフォームにはマーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理などの製品が含まれており、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想の実践を支援します。企業の各成長フェーズのニーズに合わせて柔軟に拡張することが可能で、現在世界135カ国以上で約278,000社に導入されています。

Webサイト：https://www.hubspot.jp/company-information

● 株式会社メンバーズについて

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーX 37階（受付35階）

代表者：代表取締役社長 高野 明彦

資本金：1,059百万円（2025年9月末時点）

Webサイト：https://www.members.co.jp/

SNS：

▸Facebook：https://www.facebook.com/Memberscorp

▸X（旧Twitter）：https://x.com/Members_corp

▸LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/members-co--ltd/

● 株式会社メンバーズ ビジネスイーカンパニーについて

カンパニー社長：良知 剛史

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーX 37階（受付35階）

事業内容：BtoB企業・法人営業部門に特化したデジタル化支援

Webサイト：https://business-e.members.co.jp/

● 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社メンバーズ ビジネスイーカンパニー

良知 剛史

mail：business-e@members.co.jp