衣類ロス削減のリーディングカンパニーが九州上陸！アパレル界から異例の「食」支援連携。 新品の洋服と食料を同時に届ける、全国初の包括的支援モデルを北九州からスタート。

2025年12月17日 FASHION BANK 福岡県支部（運営：株式会社KTQ）

一般社団法人FASHION BANK（本部：長野県軽井沢町、代表理事：菅野 充）は、この度、株式会社KTQの松田 恭平氏を代表とする「FASHION BANK 福岡県支部」を正式に設立いたします。

また、支部設立に際し、2025年12月19日（金）には、特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン（所在地：福岡県北九州市八幡東区、代表：原田 昌樹）と「衣料品等を通じた支援に関する連携協定」の調印式を行い、生活支援に関する連携を本格的に開始いたします。

市場で余った新品の洋服を必要とする方々へ届けるFASHION BANKの活動と、食料支援を行うフードバンク北九州ライフアゲインの活動が連携することで、北九州市内で「衣」と「食」の両面からの包括的な支援モデルを構築し、持続可能な地域社会づくりに貢献してまいります。

1. 支部設立の背景とファッションロスの現状

1-1. FASHION BANKが目指す「ファッション ロス ゼロ」

一般社団法人FASHION BANKは、2023年9月の設立以来、「ファッション ロス ゼロ」の実現を目指し、アパレル産業のサステナビリティと社会貢献の両立を追求してきました。

日本では、年間数万トンに及ぶ衣類が廃棄されている（環境省調査）と言われており、この「ファッションロス」は深刻な環境問題および経済的損失となっています。

当法人は、この問題に対する具体的なソリューションとして、市場で余剰となった新品・未使用の洋服を企業・ブランドから協賛いただき、それを全国の支援を必要とする施設や団体（児童養護施設、シングルマザー支援施設、障害者支援施設、社会福祉協議会、フードバンクなど）へ寄贈する独自の活動モデルを展開しています。

1-2. 全国展開の加速と九州のハブとしての福岡県支部

FASHION BANKは、「2030年までに全国47都道府県に支部を設立する」という目標を掲げ、活動を全国に拡大しています。この度の福岡県支部は、九州地方における活動の重要な拠点となります。

福岡県支部は、株式会社KTQ（代表取締役：松田 恭平）が運営主体となり、地域に根差した支援活動を展開していきます。

2. 特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲインとの連携協定

2-1. 連携協定の目的：「衣食住」の「衣」と「食」の同時提供

この度の連携協定は、「衣料品等を通じた支援に関する連携協定」として締結されます。

従来の支援活動は「食」または「衣」のいずれかに特化していることが多く、特にサポートが必要な方々においては「洋服を購入する経済的な余裕がない」という課題が深刻です。

本協定により、FASHION BANKが提供する「新品の洋服」と、フードバンク北九州ライフアゲインが提供する「食料」が連携することで、支援を必要とする方々へ、生活基盤を支える両輪となる物資をワンストップで同時に提供することが可能になります。

【連携による期待効果：社会性と独自性を強調】

2-2. 連携先団体のご紹介

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

概要: 2011年に設立された北九州地域で活動するNPO法人。企業や農家などから食料品の寄贈を受け、支援を必要とする方々や福祉施設へ無償で提供する「フードバンク活動」を通じて、地域社会のセーフティネット機能を担っています。

3. 包括的な支援モデルの構築と今後の展望（実績と将来性）

3-1. FASHION BANK本部の全国的な実績

FASHION BANK本部は、これまでに多くの企業・団体と連携し、全国で支援活動を展開しています。

大規模な寄贈先: 児童養護施設、シングルマザー支援施設、社会福祉協議会、フードバンク、障害者支援施設など多岐にわたる団体へ寄贈。

時事性の高い支援: 能登半島地震の被災地へ、寒冷地に適した衣料品などの支援を積極的に実施。

社会的な影響力: シンガーソングライターの加藤ミリヤさんなど、著名人からの衣料品寄贈実績もあり、社会的な注目度も高まっています。

3-2. ファーストスポンサーのご紹介

本活動の主旨にご賛同いただき、設立当初から強力にご支援くださるファーストスポンサーとして、株式会社大徳（代表：近藤 俊徳）様にご協賛いただきました。

株式会社大徳様の温かいご支援は、FASHION BANK 福岡県支部が地域での活動を迅速に展開するための大きな力となります。この場を借りて心より感謝申し上げます。

3-3. 福岡県支部の具体的な活動目的

FASHION BANK 福岡県支部は、本協定を皮切りに、以下の活動を通じて地域に貢献してまいります。

新品の洋服を通した地域支援活動

支援者と支援を必要とする方々とのマッチング

衣類ロス削減と社会貢献意識を高める啓蒙活動イベントの開催

4. 支部設立発表会見 兼 連携協定調印式 概要

支部設立の正式発表および連携協定調印式についてご案内申し上げます。「衣」と「食」の象徴的な連携が調印される会見に、メディアの皆様におかれましては、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

5. 団体概要

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

FASHION BANK 福岡県支部 事務局 担当：松田

電話：0120-939-229

メール：info@ktquest.com

株式会社KTQ :https://ktquest.co.jp/

株式会社ＫＴＱは、「地域を支え、日々の生活を豊かに」をモットーに、福岡県北九州市を拠点に事業を展開。



地域情報ポータルサイト「KTQuest」運営やイベントサポートに加え、ファッションバンク事業も展開し、新しい生活様式や文化を創造します。地域社会の発展を目指し、質の高いサービスとお客様一人ひとりに寄り添ったサポートを提供します。

