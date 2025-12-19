【成果報酬型】アポ獲得率が最大6.5倍改善する『獲れるセールス』新機能「パーソナライズ配信機能」を正式リリース

株式会社獲れるコトバ執筆社

この度、『株式会社獲れるコトバ執筆社』https://toreru-kotoba.co.jp （本社：東京都中野区、代表取締役：金鎭仙）が運営する成果報酬型アポイントサービス『獲れるセールス』においてアポ獲得率が最大6.5倍※1になる「パーソナライズ配信機能」を正式リリースいたします。

また、顧客課題に寄り添うパーソナライズ配信によりアポイント品質の向上※2にも貢献いたします。

※1：2025年11月1日～2025年11月30日の期間において、当社が実施した『獲れるセールス』新規営業案件のお問い合わせフォーム営業配信実績を基に算出した最大改善値

※2：アイスブレイク時の導入がスムーズになり、見込み顧客による課題共有がより具体化した結果、受注率および案件化率の向上が確認されています。

■需要のニュアンスに合わせた「文脈」の最適化

従来は、「自社サービスの強みを魅力的なセールスライティングにしたためて送ること」によって、多くの成果を上げてきました。

しかし、昨今のBtoBマーケティング市場の成長に伴い、見込み顧客それぞれが持つ需要のニュアンスは細分化し続けています。

その結果、「自社サービスの強みを顧客課題と親和性の高い文脈に落とし込み、魅力的なセールスライティングとして届けること」が、市場において求められるようになりました。

本機能は、獲れるコトバ執筆社が7年間にわたり培ってきたセールスライティングの知見を中核に、当社が保有する約500万社の企業データベースとクライアントのサービス情報をAIで組み合わせ、親和性の高い文脈を生成します。

AIにすべてを委ねるのではなく、獲れるコトバ執筆社ならではのセールスライティング実践知を軸に、見込み顧客ごとに異なる需要のニュアンスを読み取り、その内容を意図的に指定した適切な挿入箇所へ反映する設計としています。

これにより、単なるAIライティングでは実現できない、成果につながるハイブリッド型のセールスライティングを実現し、アポイント獲得率の向上に加え、商談時におけるアポイント品質の向上を可能にします。

■機会損失を解消し、企業間の「ご縁」を最大化する

当社は、創業以来7年にわたりお問い合わせフォーム営業代行サービスを運営し、数百社を超えるクライアントの事業拡大を支援してまいりました。

この長期にわたる事業活動を通じて私たちが実感してきたのは、「価値あるサービスと、その価値を必要とする企業との間には、いまだ多くの隔たりがあり、ご縁をお繋ぎする余地がある」という事実です。

一社一社の事業課題に寄り添い、解決につながる文脈でサービス価値を伝えることで、より多くの有益な商談機会を創出できると考えています。

魅力的なサービスを持つクライアントと事業課題を抱える企業とのご縁を1件でも多くお繋ぎしたい。

この強い想いから、当社が7年間で培ってきたセールスライティングの知見と、最新のAI技術を融合させ、本機能を開発いたしました。

■本機能の提供体制と新規導入について

『獲れるセールス』をご利用中のクライアントを対象に、本機能の導入を順次進めてまいります。

また、今後新たにご契約いただく企業についても、お取り組み開始時点から本機能を適用した高品質なアプローチをご提供します。

本機能は、各社の商材特性やターゲット企業に応じたAIチューニングと、専門スタッフによる品質チェックを経て実装されます。

一社一社に最適化された文脈を構築するため、導入を検討されている場合は、お早めにお問い合わせください。

▶お問い合わせ先：https://toreru-kotoba.co.jp/sales(https://toreru-kotoba.co.jp/sales/)

■成果報酬型アポイント獲得サービス『獲れるセールス』とは

『獲れるセールス』は、お問い合わせフォーム営業を用いて、サービスに関心を持つ企業との商談機会を創出する成果報酬型の営業支援サービスです。

テレアポやSEO、ウェビナー、セミナー、WEB広告、展示会などのBtoBマーケティング施策と比べ、すぐに試せて効果検証をスピーディーに行える点が特長で、『獲れるセールス』なら月額固定費ゼロ（0円）でお試しいただけます。



＜特長＞

・月額費用 0円（無料）

・リスト／文面／送信作業すべて無料

・契約期間なし

・アポ獲得時のみ費用発生

・成果単価 29,800円（税抜）／1件

▶サービスサイト：https://toreru-kotoba.co.jp/sales(https://toreru-kotoba.co.jp/sales/)

■【10社限定】完全無料（0円）アプローチ診断について

本リリースの配信に伴い、お問い合わせをいただいた企業を対象に、自社サービスとお問い合わせフォーム営業の相性を可視化する「無料アプローチ診断」を実施いたします。

＜無料アプローチ診断内容＞

１.ターゲット企業リストのシミュレーション

当社が保有する約500万社の企業データベースより、アポイント獲得を目指すサービスがアプローチ可能な企業数（業界／規模）を抽出し、アポイント獲得見込み数を試算します。

２.訴求軸のご提案

過去累計1,000万件以上の配信実績を基に、競合サービスと差別化につながるセールスライティングの切り口をご提案します。

３.「パーソナライズ配信機能」を活用した勝ちパターンの共有

企業属性や事業特性に応じて文脈を最適化する「パーソナライズ配信機能」を用いて、実際に成果につながった文面設計やアプローチパターンを具体例とともに共有します。

リストのイメージや規模感を確認したい場合、また自社予算内でどの程度の成果が見込めるかを把握したい段階でも問題ありません。

「話を聞きながらお問い合わせフォーム営業との相性を見定めたい！」「訴求軸を一緒にブレストしたい！」といったご相談も歓迎しています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

■当社について

社名：株式会社獲れるコトバ執筆社

所在地：東京都中野区新井2-30-4 9F 獲れるオフィス

代表者：代表取締役 金鎭仙

設立：2021年6月10日

HP：https://toreru-kotoba.co.jp

サービスサイト：https://toreru-kotoba.co.jp/sales

■お問い合わせ

営業担当：岡村

メールアドレス：okamura@toreru-kotoba.co.jp

直通Chatwork：https://www.chatwork.com/okamura-t