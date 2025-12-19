Doggie（ウィズ株式会社） × raf （株式会社地域資源バンクNIU）★来春発売モデルを一足早く体験★三重・VISONで愛犬同伴向け電動バイク「Doggie」レンタルを開始！

株式会社地域資源バンクＮＩＵ

愛犬と旅する電動バイク「E-CarryBike Doggie」を開発するウィズ株式会社と、モビリティレンタルサービス＆カフェ「raf」（株式会社地域資源バンクＮＩＵ）は、ペットモビリティ体験の新たな機会創出に向けて協業し、この春より日本最大級の商業リゾート「VISON（ヴィソン）」（三重県多気町）にて、来春発売予定の特定小型原付モデルを一足早くレンタル提供いたします。

待望の来春発売予定！特定小型原付モデル

「raf」ではこれまでVISONにて電動キックボードのレンタルサービスを提供してきました。愛犬同伴旅行の需要が年々高まるなか、ペットとの移動をより快適に、より楽しくする体験機会を広げるため、このたびウィズ株式会社の電動バイク「E-CarryBike Doggie」のレンタル提供を開始いたします。

近年、ペットを家族の一員として迎える家庭の増加に伴い、旅行先でも愛犬と一緒に過ごせる環境づくりが求められています。そこで「raf」 では、併設カフェに愛犬同伴可能な屋内席を整備し、愛犬向けフードも提供するなど、旅先での滞在時間をより豊かにする受け皿づくりを進めています。

doggieのレンタル料金は1時間2,500円。VISONの広い敷地内を安全性に配慮した環境で走行体験ができるため、購入検討者の試乗の機会としても活用いただけます。また、「raf」にて車両の購入やメンテナンスにも対応しており、利用者が体験から購入・運用までスムーズにステップアップできる体制を整えています。

本取り組みを通じて、「愛犬と旅する」という新しいライフスタイルを応援するとともに、VISONならびに多気町の観光回遊性向上にも寄与してまいります。

キックスクーターがアイコンのraf店内店内でのお食事が可能になりますワンちゃん向けメニュー「ヨーグルトケーキ」

VISONとは？

三重県多気町に位置する「VISON（ヴィソン）」は、「癒・食・知」をテーマにした日本最大級の商業リゾート施設です。東京ドーム約24個分（119ヘクタール）に及ぶ広大な敷地内に10のエリアが展開され、地域の食材や日本の食文化を多面的に体験できる場として高い評価を得ています。伊勢神宮をはじめとする周辺観光地へのアクセスも良く、旅行者にとっての滞在拠点としても人気を集めています。

またVISONは、国内有数のドッグフレンドリーリゾートとしても知られています。犬と一緒に宿泊できる「ドッグヴィラ」「ドッグテラスルーム」「ドッグダブルルーム」などの宿泊施設をはじめ、一部のレストランやショップでは愛犬同伴での利用が可能です。さらに敷地内にはドッグランも整備されており、愛犬家が安心して滞在を楽しめる環境が充実しています。

ヴィソンホテル ヴィラのお庭の様子アニテラスさんのドッグラン

ドギーはVISON内の舗装された道路で愛犬と安全に乗っていただくことができ、ドッグランまでの移動やVISON散策に大活躍します。





「E-CarryBike Doggie」 とは？

愛犬家でありバイク屋さんであるWITH MOTOの向井夫妻が、愛犬の太陽くんのために開発した、愛犬と乗ることができる電動バイクです。

2024年にクラウドファンディング「CAMPFIRE」にて、目標金額を大きく上回る1489%達成し、堂々登場したDoggieは、勢いを止まることを知らず、2025年の販売台数は400台を突破し、来年2026年の春にはこれまでの原付一種モデルに加え、特定小型原付モデルを販売します。

各社コメント

「Doggieは、愛犬と一緒に安全かつ快適に移動できる、新しいペットモビリティとして開発しました。今回、VISONという全国でも有数のドッグフレンドリーなリゾートで、来春発売予定のモデルを多くの方に体験いただける機会を得られたことを大変嬉しく思っています。

愛犬と旅を楽しむ方々が、Doggieを通じてより自由に行動でき、多気町VISON周辺の魅力ある地域へ足を伸ばすきっかけになれば幸いです。今後も、ペットとの暮らしと移動の可能性を広げる取り組みを進めてまいります。」（ウィズ株式会社）

「モビリティは、単なる移動手段にとどまらず、風を受けながら地域の自然や季節を感じ、仲間や家族との旅の時間を心に刻む“体験そのもの”だと私たちは考えています。

VISONが多くの愛犬家の皆さまに旅の拠点として選ばれている中で、愛犬と一緒にその土地ならではの自然風景を楽しみ、感動を分かち合える時間をさらに広げたいーその思いからDoggieさんとの協業に至りました。愛犬とともに“旅の楽しみ方”の選択肢を広げ、地域との新たな出会いと、心に残る旅の形を提案してまいります。」（株式会社地域資源バンクＮＩＵ）

会社概要

会社名：ウィズ株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区加島3-3-16

代表者：代表取締役 向井雄佑

事業内容：バイク販売、ペットグッズ販売

URL：https://withmoto.com/

URL：https://www.doggie-bike.com/

会社名：株式会社地域資源バンクNIU

所在地：三重県多気郡多気町丹生１３３２-２

代表者：代表取締役 西井勢津子

事業内容：観光体験事業、サイクルツーリズム支援、モビリティレンタル、カフェ運営ほか

URL：http://niu-mon.com

問合せ先

【メーカー】 Doggie (ウィズ株式会社)

広報担当：向井

TEL：06-6300-7422

Email：info@doggie-bike.com

【レンタルサービス】 raf (株式会社地域資源バンクNIU)

広報担当：西井

TEL：0598-67-8400

Email：snishii@niu-mon.com