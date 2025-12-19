AIM Entertainment Inc.参画「KASSO FEST SKATE & SOUND」米国初上陸

株式会社AIM Entertainment JapanKASSO FEST SKATE & SOUND

AIM Entertainment Inc.（以下、AIM Entertainment）は、KASSO FEST SKATE & SOUNDの米国初開催を発表いたします。

本イベントは2026年3月21日（土）～22日（日）の2日間、カリフォルニア州ロングビーチにて開催されます。





新しいスケート体験のかたち

KASSOは、スケート、サウンド、ストリートカルチャーを融合させた爆発的な体験として注目を集める、日本発のスケートカルチャー・ムーブメントです。今回の開催は、KASSOとして初の米国展開となります。KASSOはTBSテレビが2024年に立ち上げたプロジェクトで、人気TVシリーズからスタートし、いまや世界的ムーブメントへと成長しました。スピード、創造性、コミュニティ、そして「Never Been Done（誰もやったことがないことをやる）」のテーマを軸に、スケーターとファンを結びつけています。NIKEおよびAvenue & Sonとのコラボレーション、アジア各地での人気拡大を背景に、今回の米国上陸への期待が高まっています。AIM EntertainmentはKASSOの米国展開を主導し、The Brand Agency（PR／マーケティング）、Time & Space、VacancyLand（プロダクション）とパートナーシップを組み、カリフォルニアにてKASSOのフルスケールのビジョンを実現します。KASSO FESTでは、ブランドを象徴する「レールコースター」をはじめ、巨大でシグネチャーなコースの数々を展開。さらに、ライブミュージック、アート、ファッション、コミュニティプログラムを組み合わせ、KASSOの世界観を体感できる場を創出します。

KASSOは、単なる競技の枠を超えて、「スケーター vs コース」という構図のもと、スケーターたちが互いの成功も転倒もブレイクスルーも称え合う姿が、多くの支持を集めてきました。日本でライブ観客を迎え入れたことで、その熱量はさらに高まり、会場のエネルギーは一気に加速しました。今回、そのスピリットがロングビーチに上陸。カリフォルニアのスケートカルチャーのルーツと、日本発の次世代クリエイティビティが交差します。

見どころ



KASSO FEST SKATE & SOUNDは、没入感と高揚感に満ち、誰でも楽しめる体験として設計されています。2日間にわたり、多様なプログラムで来場者を迎えます。



・ライブミュージック／パフォーマンス

・アートインスタレーション／カルチャープログラム

・ファッションおよびブランドコラボレーション

・ロングビーチのコミュニティパートナーとの連携企画

・クリエイターやSNS発信を促進するコンテンツ・モーメント



イベントの細部に至るまで、「オーセンティックで、インクルーシブで、カルチャー自身によって生み出される」というKASSOの理念が反映されています。



▼KASSOについて

『風雲!たけし城』や『SASUKE』など、世界的ヒット番組を手掛けるTBSが新たに作り出した、スケートボード×フィジカルゲームショー。国境・性別を超えた選りすぐりのスケーターが、超難関ステージに挑戦し完全制覇を目指す。

”Never Been Done”をテーマに、ストリート・ファッション・音楽・コミュニティを融合させた、次世代カルチャームーブメントブランド。



▼株式会社 TBSテレビについて



「心を動かす時間を届け、社会を動かす起点となる」ことを目指し、「最高の“時間”で、明日の世界をつくる」というブランドプロミスを掲げ、「TBSグループVISION2030」の中核である「コンテンツクリエイティブの革新（オリジナルIP開発）」および、それらを無限に拡張する戦略「EDGE（=Expand Digital Global Experience）」のもと、配信強化・デジタルコンテンツの開拓・グローバルブランド「TBS」への進化に取り組む。

▼AIM Entertainment Inc.について



革新的なエンターテインメント体験を提供することを目指し、映画、音楽、ゲーム、グッズ、アート、イベントなど多岐にわたるコンテンツのメディアミックスを手掛けているライセンスエージェントです。

https://agentinmotion.com/



