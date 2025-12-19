株式会社クローバーホームからの事業譲受に関するお知らせ

株式会社LivenupGroup

(株)クローバーホーム 代表取締役社長 奈良 和夫、(株)Livenup Group 代表取締役社長 玉川 暁郎

株式会社Livenup Group（以下「当社」）（本社：東京都港区、代表取締役社長：二川 良介、玉川 暁郎）のグループ会社である株式会社Footwork（以下「Footwork」）（本社：東京都町田市、代表取締役社長：玉川 暁郎）は、株式会社クローバーホーム（以下「クローバーホーム」）（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：奈良 和夫）より、不動産賃貸管理事業を譲り受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

事業譲受の理由

クローバーホームは、神奈川県相模原市を主要拠点として賃貸管理業を展開しております 。同エリアにて、同様に賃貸管理業を営む当社グループ会社Footworkとは、事業的な親和性が極めて高いことから、この度の事業譲受に至りました。本件を通じ、当社グループは収益基盤のさらなる安定化を図るとともに、持続的な成長を目指してまいります。

事業譲渡会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154997/table/7_1_e8111bb601398c18551f629f3bb99dd9.jpg?v=202512191051 ]

当社は、「不動産 × 事業承継 × 価値共創」をテーマに、事業承継を通じて事業価値と不動産価値を最大化し、グループ全体の非連続的な成長を実現しています。

今後も、事業連携や資本提携を積極的に進めることで、さらなる成長と事業拡大を目指してまいります。

