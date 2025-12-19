「建設不況」は言い訳にならない。倒産急増の業界で、なぜWITHDOMだけが6年で「1,768%成長」できたのか？

WITHDOM Group株式会社

WITHDOM Group株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役：南郷 克英）は、株式会社東京商工リサーチの調査において、「木造建築工事業 売上成長率ランキング（2019年～2025年）」で全国No.1を獲得しました。

「2024年問題」「資材高騰」「着工数減少」により、建設業の倒産件数が過去最多ペースで推移する中、当社はこの6年間で売上高を約17倍（1,768％）に拡大させました。これは単なる好業績ではありません。古い慣習に縛られた建設業界に対する、「新しい勝ち筋」の証明です。 本リリースでは、私たちが実行した「業界への3つのアンチテーゼ」と、2029年の株式上場、そして日本一へ向けたビジョンを発表します。

■ データが示す「異常値」

調査結果： 木造建築工事業 売上高成長率 1,768％（全国第1位）

調査機関： 株式会社東京商工リサーチ

対象期間： 2019年決算期 ～ 2025年決算期

WITHDOM Groupの成長を表したグラフ

■ 業界の常識を破壊する「3つの逆転戦略」

多くの企業が「安売り」や「過度な広告」で疲弊する中、私たちは全く逆の戦略で、福岡から全国11県へと商圏を拡大し、これからも全国拡大を進めていきます。



1. 【組織論】 支店もFCも作らない。「優秀な個人」に資本を渡す

建設業界の長年の課題は、ピラミッド型の多重下請け構造による「個人の搾取」でした。 私たちは、既存の支店展開やFC（フランチャイズ）システムを採用しません。代わりに、優秀な能力を持ちながら環境に恵まれない業界で活躍するトッププレイヤーに当社が出資し、ジョイントベンチャー（JV）を設立するモデルを構築しました。 「雇われ店長」ではなく「一国一城の主」として権限と利益を渡す。この覚悟が、圧倒的な当事者意識とスピード感を生み出し、組織を爆発的に拡大させています。

2. 【商品論】 「デザインか性能か」の二択は、もう古い

「オシャレだが寒い」「高性能だがダサい」。日本の住宅業界は長らくこの二項対立に甘えてきました。 主力の注文住宅ブランド「WITHDOM建築設計」は、「断熱等級6」「C値0.4以下保証」「耐震等級3＋制振装置」に加え、温熱環境の権威である松尾設計室監修の「松尾式全館空調システム」を標準採用。物理的・科学的根拠に基づいた超高性能を確保した上で、意匠性の高いデザインを両立させています。 賢くなった消費者は、雰囲気だけの家をもう選びません。30代共働き世代を中心とした「論理的に家を選ぶ層」から、熱狂的な支持を獲得しています。

3. 【集客論】 売り込まない。YouTubeで「答え合わせ」をするだけ

莫大な広告費をかけ、営業マンが夜討ち朝駆けをする時代は終わりました。 私たちはデジタルマーケティングを主軸とした展開で、その中でもYouTubeに注力し、注文住宅のメリット・デメリットを透明性高く発信。顧客は動画で学習し、当社が「正解」であることを理解した状態で問い合わせをします。 営業マンが説得するのではなく、顧客が「ここで建てたい」と決めてから来店する。この「ファン化」プロセスにより、成約コストを劇的に下げながら高成長を実現しました。

代表取締役 南郷 克英代表取締役 南郷 克英 コメント

「業界を変えるのは、いつだって『異端』である」

「6年で1,768％という数字は、私たちが特別だから達成できたわけではありません。業界全体が思考停止していた『当たり前』を、一つひとつ疑い、合理的に再構築した結果に過ぎません。

今の建築業界は、若手が夢を持てない場所になりつつあります。だからこそ、私はJVモデルを作りました。力のある人間が正当に評価され、魂を込めて作った最高の家が、お客様に届く。そんな『三方よし』のエコシステムこそが、これからのスタンダードになると確信しています。 このNo.1は通過点です。私たちは古い業界構造を壊し、再定義するために存在しています」

■ 今後のビジョン：日本一の住宅会社へ

私たちはこの勢いを緩めることなく、以下のマイルストーンに向けて邁進します。

2029年7月期： 完工棟数 1,000棟 / 売上高 300億円（株式上場を予定）

2036年7月期： 完工棟数 20,000棟 / 売上高 6,000億円

目指すのは、名実ともに「日本一の着工棟数を誇る住宅会社」です。 地方発のベンチャーが、日本の住宅産業の頂点に立つまでの軌跡に、ぜひご注目ください。



【会社概要】

社名：WITHDOM Group株式会社

代表者：代表取締役 南郷 克英

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-25 第五博多偕成ビル1F

事業内容：住宅の設計・施工・販売、不動産事業ほか

URL：コーポレート https://withdom-group.jp/

WITHDOM建築設計 https://withdom-architect.jp/





【報道関係者様からのお問い合わせ先】

WITHDOM Group株式会社

担当：栗山 大弥

Email：kuriyama@withdom-group.jp

TEL：092-710-4870

※代表南郷へのインタビュー、JV代表者への取材、施工現場の撮影など、柔軟に対応可能です。



