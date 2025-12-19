【新発売】“雨具らしさ”を感じさせない。「センターマチ構造」×「耐水圧20,000mm」アーバンレインコート

株式会社ASTYONEAmazon商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G39LWJWM

2016年のブランド創設以来、ECを中心に数々の大ヒット商品を展開してきた「BALLOT（バロット）」。

株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司、安藤翔太）が手がける同ブランドは、商品トレンドに左右されない“ノームコア”を軸に、日常を快適にするアパレル商材を展開しております。

これまでに累計販売数54万点を誇り、数々のベストセラー商品を世に送り出してきた「BALLOT」から、待望の新作がオンライン限定で登場いたしました。

本商品は、スタイリッシュ×ノームコアを追求した、「高機能アーバンレインコート」です。

従来の“レインコート＝雨具感が強い”という印象を覆しました。

驚異的な撥水力×耐水力を兼ね備えた、都会的なデザインにマッチした一着に仕上げました。

通勤・通学や自転車移動など、雨の日のあらゆるシーンでストレスなくご着用いただけます。

カラーは「スモークブラック」「オフベージュ」の2色展開。

雨の日でも装いを崩さず、快適に過ごせるアイテムとなっております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B-kWYRvS3WI ]

理想を追求・実現した機能と性能

■センターマチ構造

自転車走行時や前傾姿勢でも、足元まで守るストレスフリーなレインコート。

独自のセンターマチ構造により、

ペダルを漕ぐ動きに合わせて裾が自然に広がり、雨の侵入を徹底ガード。

安心して快適に移動できる設計が、毎日の雨の日をサポートします。

■防水ファスナー×二重の袖口

フロントには止水ファスナーを配置し、雨水の侵入をブロック。袖口はリブとマジックテープを組み合わせた二重設計で、フィット感を高め、隙間からの雨を防ぎ快適な着用感を実現します。

■背面3D設計

背面にゆとりを持たせた独自構造により、リュック着用時でも無理なくフィット。

通勤・通学や自転車移動など、荷物の多い雨の日でもストレスなく使えます。

”強い雨風でも使える”を前提にした、安心設計レインコート

■”日本基準”で検証された防水・耐風性能

高い防水性能を備えながら、強い風雨にも耐える設計のアーバンレインコート。

耐水圧20,000mmのTPUラミネート素材に超撥水加工を施し、

日本の品質基準に基づく試験で、風雨への耐久性も確認しています。

「雨具は風に弱い」という不安を払拭し、

天候が荒れる日でも安心して着用できる一着です。

シンプルの中に確かな違いを。"普通"を超える日常のスタンダード

BALLOTは、“究極の普通”をコンセプトにしたノームコアブランドです。 毎日使うものだからこそ、着心地・耐久性・扱いやすさを大切にし、 無理のない価格で、しっかりと納得できる品質を届けます。

今後もお客様に喜ばれる商品を展開して参ります。

■ 受賞歴・実績

【Rakuten】

楽天月間優良ショップ受賞 通算6度受賞 ※2019年~2025年 8月現在

楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞（インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞）※2019年10月度

【Yahoo!ショッピング】

AREA AWARDS メンズファッションカテゴリー 通算2度受賞 ※2000年~2025年 8月現在

株式会社ASTYONE

本社所在地：810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-15 舞鶴ジーエルビル4F

代表取締役：田之頭 悠司

代表取締役：安藤 翔太

事業内容：各種商品の企画、製造、販売及び輸出入、通信販売業（EC）、各種コンサル事業