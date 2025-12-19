Honeycomb Aeronautical フライトシム コントローラー 3商品を新発売 - 幅広い愛好家のニーズやフライトシムのシーンに対応

株式会社アタッサ

フライトシムユーザー、訓練生、パイロットのために最も先進的なフライトシミュレーションシステムを開発する専業メーカー 米 Honeycomb Aeronautical 社（所在地: 米国カリフォルニア州）国内代

理店 株式会社アタッサは、北米最大級のフライトシミュレーションの祭典 FlightSimExpo 2025 にて発表された 下記3商品を2025年12月19日（金）より国内発売します。

Foxtrot Aviation Stickハニカム エアロノーティカル フォックストロット アビエーション スティック

エアバスジェット/アクロバット機対応、多機能スティック

「Foxtrot Aviation Stick」

（HC003363）

希望小売価格 26,000円（税込）

商品詳細・ご購入はこちら

（https://attasa.shop/shopdetail/000000000822）

Sierra TPM Moduleハニカム エアロノーティカル シエラ TPM モジュール

セスナ172などプロペラ機のスロットル制御装置

「Sierra TPM Module」

（HC003998）

希望小売価格 43,000円（税込）

商品詳細・ご購入はこちら

（https://attasa.shop/shopdetail/000000000823）

Bravo Throttle Quadrant LITEハニカム エアロノーティカル ブラボー スロットル クアドラント LITE

エントリーシマーに最適な汎用スロットル クアドラント

「Bravo Throttle Quadrant LITE」

（HC003790）

希望小売価格 34,500円（税込）

商品詳細・ご購入はこちら

（https://attasa.shop/shopdetail/000000000824）

oxtrot Aviation Stickは、両効き対応

Sierra TPM Module と Alpha Flight Controls

Bravo Throttle Quadrant LITE と Foxtrot Aviation Stick

北米最大級のフライトシミュレーションの祭典 FlightSimExpo 2025 における ハニカム エアロノーティカル 新商品デモ試遊の様子

「Foxtrot Aviation Stick（フォックストロット アビエーション スティック）」（HC003363）は、エアバスジェットやアクロバット機など、スティック操作式航空機を操縦する愛好家のために設計されたプレミアムフライトスティックです。ジョイスティックには、POVスイッチ1個、アクションボタン4個、ロッカースイッチ2個、精密トリガー、ラダー操縦用左右ツイスト機構を搭載し、調整可能なテンションと中央戻り止め機構のない滑らかで一貫した動作により、あらゆる操作で現実的なハンドリングと精密な制御を実現します。

POVスイッチ1個、アクションボタン4個、ロッカースイッチ2個、精密トリガー

ラダー操縦用左右ツイスト機構も搭載

上部：3方向スタータースイッチ中央：ロータリーエンコーダー付き4方向無線通信スイッチ下部：ロータリーエンコーダー付き5方向オートパイロットスイッチ

5つの双方向スイッチと4つのプログラム可能なアクションボタン

「Sierra TPM Module（シエラ TPM モジュール）」（HC003998）は、セスナ172などのピストンエンジン機操作に最適で、ロック可能な色分けハンドル付き3軸プッシュプル式金属製バーニア式スロットル、プロペラ、混合比レバーを備え、高解像度トリムホイール、パーキングブレーキ、フラップレバー、LEDインジケーター付きランディングギアレバーと共に、本格的な一般航空機のエンジン管理を実現します。

色分けハンドル付き3軸プッシュプル式バーニア式スロットル、プロペラ、混合比レバー

高解像度トリムホイール

パーキングブレーキ

フラップレバー、LEDインジケーター付きランディングギアレバー

「Bravo Throttle Quadrant LITE（ブラボー スロットル クアドラント LITE）」（HC003790）は、コンパクトでシンプルな設計ながら、4つの大型交換可能レバーと調整可能なテンションにより、単発一般航空機から双発機まで幅広い機体構成に対応、パーキングブレーキ機能、トリムホイール、交換式フラップデテントインレイ、ランディングギアも備えています。

先日発売された「アルファ フライト コントロールズ LITE」（HC003851）同様、エントリーシマーやビギナーに最適な製品で、基本機能や必須操作に絞り込んだお求めやすい製品です。

商用航空機用レバーx4

一般航空機用レバーx3

フラップレバーx3（3段階、5段階、7段階）

LEDステータスインジケーター付き着陸装置レバー

新製品の解説動画について、Sim Pilot KIO KIO氏の YouTube チャンネルにて、順次紹介予定です。（https://www.youtube.com/@simpilotkiokio537）

Sim Pilot KIO KIO氏のご紹介：ハニカム エアロノーティカル ユーザーとして、ブラボー スロットル クアドラントを日々お使い頂いており、初心者の方にもわかりやすい設定やキー割り当てなどを動画解説されています。（https://www.youtube.com/watch?v=B8sD-OkqKq8）

ハニカムエアロノーティカル社は、米国カリフォルニア州サンディエゴに拠点をおき、手頃な価格のフライトシミュレーションハードウエアを製作し、提供する専業メーカーとして2015年に設立されました。

アタッサは、周辺機器等の開発製造仕入販売を主業務として2011年に設立されました。25年以上の外資系企業勤務経験をもつ創業者を中心に国内外のパートナーやコミュニティーと協業しています。

* 記載されている会社名、商品名は、各社の商標及び登録商標です。

公式ショップ: https://attasa.shop/

公式ツイッター: https://twitter.com/Attasa/

公式フェイスブック: https://www.facebook.com/Attasa.Ltd/

アタッサ Webサイト: https://attasa.com/