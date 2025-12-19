成田国際空港で3日間限定開催！【衣類専用自動圧縮サービス】体験型実証実験を2026年1月13日（火）から1月15日（木）まで実施します

株式会社SJOY衣類専用自動圧縮機のイメージ画像

株式会社SJOY（本社：東京都江東区、代表取締役：川口 相美）は、2026年1月13日（火）から1月15日（木）までの3日間、成田国際空港で「衣類専用自動圧縮機」の実証実験を開催します。期間中は、どなたでも実際に圧縮サービスを体験していただけます。

■開催概要

■衣類専用自動圧縮サービス「Pocket Tips」とは

圧縮される前の洋服（写真左）、手のひらサイズに圧縮された洋服（写真右）

「衣類専用自動圧縮機」を用いた『Pocket Tips（ポケット チップス）』は、洋服などの衣類を専用の機械に入れるだけで、約1分間で “手のひらサイズ※” に圧縮できるサービスです。衣類そのものを自動で圧縮するため、不要なゴミを出すことなく誰でも簡単に利用できます。

空港で衣類を圧縮することにより、スーツケースの荷物を何度も入れ直したり整理したりすることなく、お土産を入れるスペースが確保できます。

※衣類の大きさによりますが、最大1/7サイズまで圧縮されます

■実証実験の背景

2024年におこなわれた羽田空港での実証実験の様子

近年のインバウンド需要の増加に伴い、旅客の荷物省スペース化など利便性向上のニーズが高まっています。特に国際線を利用される方の中には、お土産購入や長期滞在によってスーツケースの容量が不足しやすいという場面も少なくありません。また、空港側の課題として空港でのスーツケースや衣類の不法投棄問題も挙げられています。

2024年におこなった羽田空港の実証実験には100名以上の方がご参加くださり、89％の方がサービスの利用を希望するなど、利便性や省スペース化の評価をいただきました。

さらに、空港に「衣類専用自動圧縮機」を導入することで、スーツケースや衣類の不法投棄問題解決の一助になると考えています。

今回の実証実験に向けて多言語対応のタッチパネル操作や圧縮時間の短縮など、「衣類専用自動圧縮機」の改良を実施。より多くの方にサービスをご体験いただくとともに、信頼性・実用性のさらなる向上に取り組んでまいります。

■実証実験の詳細

実証実験で圧縮を体験してもらっている様子

本実証実験は長期滞在やお土産購入などで荷物が増えやすい国際線利用者をはじめ、空港を利用する幅広い旅客を対象としています。

空港内に「衣類専用自動圧縮機」を設置し、実際に圧縮体験をおこなっていただきます。空港内のパッキングエリアやベンチなどで荷物の入れ直しをする際、着用後の衣類が手のひらサイズに小さく圧縮されることでスムーズに整理ができ、ストレス軽減や効率の向上に貢献します。

■実証実験の期待効果

「衣類専用自動圧縮機」を活用して衣類を圧縮することで、旅客の荷物かさばりによるストレス軽減や空港内での荷物整理、お土産の追加購入時の利便性向上が期待されています。

また、スーツケースや衣類の不法投棄問題の課題解決の一助にも期待が寄せられています。

■今後の展望

2024年に実施した羽田空港での実証実験を皮切りに、日本各地の空港で実証実験をおこない、空港への「衣類専用自動圧縮機」の本格導入を目指してまいります。

また、空港に隣接するホテルや地方自治体、公共施設の導入に向けても段階的な取り組みをおこない、圧縮によって旅客のストレス解消や衣類収納の効率化に貢献します。

協力：成田国際空港（会場提供）

成田国際空港について（https://www.narita-airport.jp/ja/）

本実証実験につきまして、今回ご協力いただいた成田国際空港株式会社のプレスリリースでも紹介されています。詳細は下記をご覧ください。

https://www.narita-airport.jp/ja/company/media-center/news/20251219_irui/

株式会社SJOYについて

【会社概要】

会社名：株式会社SJOY

代表者名：川口 相美

本社所在地：〒136-0071 東京都江東区亀戸3-1-2

事業内容：洋服専用自動圧縮機の開発、アパレルOEM、アパレルODM、アパレルの輸出入及び販売

設立： 2019年10月1日

URL：https://www.sjoy.info/

【お問い合わせ先】

担当部署：新規事業部

担当：川口・石田

メールアドレス：sjoy.co.inc@sjoy.info