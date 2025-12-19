OptQC株式会社、代表取締役CEO 高瀬 寛がQ-STAR理事に就任

OptQC株式会社

OptQC株式会社（本社：東京都／代表取締役CEO：高瀬寛、以下「OptQC」）は、当社代表取締役CEO 高瀬 寛が、一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会（Quantum STrategic industry Alliance for Revolution、略称：Q-STAR）の理事に就任したことをお知らせいたします。

Q-STARは、量子技術を活用した新産業の創出を目的とする、国内最大級の量子業界団体です。産業界・学術界・行政が連携する枠組みとして、量子技術の社会実装、政策提言、人材育成、標準化、国際連携などの活動を推進しています。2021年の設立以降、会員数は着実に拡大しており、現在では140社以上の企業・大学・研究機関が参画しています。量子分野における産業横断的なエコシステム形成において、国内で重要な役割を担う組織です。また、日本政府が掲げる量子分野の中長期的な方針の下、量子技術の利用者を1,000万人へ拡大することや、量子領域からのユニコーン企業創出を目標とした取り組みが進められており、Q-STARは関係機関と連携しながら、これらの実現を支援しています。

OptQCは、光方式量子コンピュータの研究開発に取り組むスタートアップとして、量子計算基盤の実用化を目指した技術開発を進めています。高瀬の理事就任により、Q-STARの活動において、量子コンピュータのハードウェア開発および提供を見据えた実践的な視点が加わることが期待されます。OptQCは今後、光量子コンピュータ技術を通じて、量子技術の産業利用拡大や新たなビジネス創出に関する議論・取り組みに参画し、Q-STARが掲げる目標の実現に貢献してまいります。

代表取締役CEO 高瀬 寛 コメント

このたび、Q-STARの理事に就任することとなり、大変光栄に思います。Q-STARは、日本における量子技術の産業化を牽引する中核的な組織であり、その活動は今後の量子産業の発展において極めて重要な役割を果たすものと認識しています。

OptQCは、光量子コンピュータの開発を通じて、量子技術を実際に利用可能な計算基盤として社会に届けることを目指してきました。理事としての役割を通じ、量子コンピュータのハードウェア提供や産業利用の観点から、Q-STARの取り組みに貢献するとともに、量子技術がより多くの人や産業に活用される環境づくりに寄与してまいります。

