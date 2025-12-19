こどもDX推進協会、第7期に向けて こどもDXに関する議論・調査・政策提言を行う「新テーマ・会議体」公募を開始

一般社団法人こどもＤＸ推進協会

一般社団法人こどもDX推進協会（所在地：東京都港区、代表理事：高石 尚和、以下「当協会」）は、当協会の正会員を対象に、こどもDXに関する議論・調査・政策提言を行う 新テーマ・会議体及び会議体長の公募を2025年12月18日より開始しました。

＊今回の公募では、現在未入会の方も 1月14日（水）までの入会申請（正会員）でご参加可能となりますので、ご興味のある企業ご担当者様はぜひご入会もあわせてご検討ください。詳細につきましては、募集要項をご確認ください。

公募の背景

当協会では、2023年2月の設立より約3年、多くの会員の皆様にご協力いただき、こどもDXに関する様々なテーマについて議論・調査・政策提言を行う会議体を運営しております。

2026年10月より開始した第6期では、保育DX委員会・データ連携分科会・放課後児童クラブDX委員会・行政手続きDX委員会の計4テーマで活動しており、正会員を中心に当協会会員の方々にご参加いただいております。

そして、この度 2026年4月より開始する第7期に向けて、更に幅広いテーマについてオープンな議論を進めるべく、正会員の皆様より新たなテーマを掲げる会議体及び会議体長の公募を実施する運びとなりました。

募集要項

■ 募集内容

第7期（2026年4月～2026年9月末）より新規会議体設立の提案

※応募者が当該会議体の会議体長を担うことを前提としています。

※会議体長（委員長・分科会長）の主な役割

・会議体の運営方針の策定および進行

・構成メンバーの選定・調整と連携

・協会理事や事務局との連携、および活動成果の報告 など

■ 募集期間

2025年12月18日～2026年1月25日

■ 対象者

こどもDX推進協会 正会員（こどもDX会員・法人会員）

【入会ご検討中の皆様】

2026年 1月14日（水）までの入会申請で本公募にご参加いただけます。

ご興味のある企業ご担当者様はぜひご入会もあわせてご検討ください。

こどもDX推進協会 入会案内：https://kodomodx.or.jp/admission/(https://kodomodx.or.jp/admission/)

※ 入会申請受付後、所定の審査及び理事会の承認をもって、結果をご連絡いたします。入会決定後、今回の公募へ応募可能となります。

※ 今回の公募に関わらず入会をご希望の場合は、1月15日以降も随時受付しております。

■ 応募条件

以下の3つの条件を満たす方

1：会議体テーマの領域に関連する事業を営んでいること

2：以下のいずれかの役職に該当する方

・企業の代表、取締役、あるいは関連事業の執行役員、事業責任者相当の役職の方

・上記に該当しない方は、会議体長就任時に所属会社から委任状が必須となり、

応募時に同意を得ていること

3：会議体運営において、事務局1名以上をアサインできること

■ 応募方法

応募フォームより以下の応募書類2点をご提出ください

・会議体長候補者プロフィール

・設立趣意書

※上記2点の書類は、当協会で用意したフォーマットを使用して作成をお願いします。フォーマットは応募フォーム内よりダウンロードいただけます。

※Googleフォームのご利用が難しい場合は、メールにてご対応いたしますので、事務局までお問合せください。

応募・選考に関する詳細については 以下をご覧ください。

▼ 会議体設置および会議体長公募フローについて

https://kodomodx.or.jp/current-members/(https://kodomodx.or.jp/current-members/)

▼ 応募フォーム

https://forms.gle/ba1sr6UFwpBryEQQ9(https://forms.gle/ba1sr6UFwpBryEQQ9)

▼（参考）第6期 委員会活動

https://kodomodx.or.jp/activity/(https://kodomodx.or.jp/activity/)

一般社団法人こどもDX推進協会

こどもDX推進協会は、主にこどもDXに関わるシステム標準化、調査・研究、こどもDXに関する政策提言などを行う事を目的として2023年に発足いたしました。

「こどもまんなか社会」の実現を実効性を持って推進する上で行政・自治体・公的機関・事業者がテクノロジーを介して連携しうる「協働プラットフォーム」としての役割を目指します。

概要

・名称： 一般社団法人こどもDX推進協会

・設立日： 2023年2月20日

・所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟15階

・団体HP：https://kodomodx.or.jp

・所属団体数：163団体(正会員100、自治体会員20、施設会員26 他)

※2025年3月25日時点

問い合わせ先：一般社団法人こどもDX推進協会

E-mail：contact@kodomodx.or.jp