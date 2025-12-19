2025年を代表するSaaS導入事例を表彰 「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」受賞企業を発表
『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥村 達也）は、2025年の国内におけるSaaS / ITサービス導入事例のうち、特に際立った成果をあげた取り組みを表彰する「SUCCESS STORY AWARD 2025」の受賞企業を発表いたしました。
サービス導入“その後”の成果に光を当てるアワード
SaaS / ITサービスの導入プロジェクトには、機能比較や価格表だけでは語り尽くせない、数多くの「成功のプロセス」が存在します。「SUCCESS STORY AWARD 2025」は、単なる導入実績ではなく、導入後にどのような成果を生み出したのかに焦点を当て、2025年を代表するサクセスストーリーを可視化・共有することを目的としています。
2025年に国内で実施された多くのSaaS / ITサービス導入事例の中から、人や組織が抱える課題をデジタルの力で解決し、日本企業の生産性向上に貢献した取り組みを、全9部門にて選出いたしました。
「SUCCESS STORY AWARD 2025」が目指すもの
本アワードは、次の3点を目的として実施しています。
- 日本企業におけるデジタル化の再現性ある成功パターンを社会に広げること
- 成功事例に関わったユーザー企業・ベンダー・パートナーの取り組みを社会的に称えること
- これからデジタル化に取り組む企業にとっての実践的な指針・ヒントを提供すること
「SUCCESS STORY AWARD 2025」結果
SUCCESS STORY AWARD 2025 特設サイト
https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/
【ドキュメントDX部門 受賞事例】
BEST AWARD
Box 導入事例 / 株式会社Box Japan
AWARD
SmartRead 導入事例 / 株式会社 Cogent Labs
AWARD
スマートOCR 導入事例 / 株式会社インフォディオ
【バックオフィスDX部門 受賞事例】
BEST AWARD
購買管理プラットフォーム 導入事例 / ビズネット株式会社
AWARD
MAJOR FLOWワークフロー 導入事例 / パナソニック ネットソリューションズ株式会社
AWARD
リーナー購買 導入事例 / 株式会社Leaner Technologies
【ガバナンスDX部門 受賞事例】
BEST AWARD
GO BUSINESS 導入事例 / GO株式会社
AWARD
クラウドリーガル 導入事例 / a23s株式会社
AWARD
ONLINE FACE / アカメディア・ジャパン株式会社
【組織DX部門 受賞事例】
BEST AWARD
Sushi Bonus 導入事例 / 株式会社Polycome
AWARD
SmartHR 導入事例 / 株式会社SmartHR
AWARD
ラフールサーベイ 導入事例 / 株式会社ラフール
【人材育成DX部門 受賞事例】
BEST AWARD
AirCourse 導入事例 / KIYOラーニング株式会社
AWARD
人事評価ナビゲーター 導入事例 / 株式会社日本経営
AWARD
LearnO 導入事例 / Mogic株式会社
【採用DX部門 受賞事例】
BEST AWARD
PERSONA 導入事例 / 株式会社アサイン
AWARD
learningBOX 導入事例 / learningBOX株式会社
AWARD
ビズプラ採用管理（bizpla） 導入事例 / 株式会社フューチャート
【働き方DX部門 受賞事例】
BEST AWARD
Shachihata Cloud 導入事例 / シヤチハタ株式会社
AWARD
在席管理ツール「せきなび」 導入事例 / 株式会社アスマーク
AWARD
eYACHO for Business 導入事例 / 株式会社MetaMoJi
【現場DX部門 受賞事例】
BEST AWARD
BUILDY NOTE 導入事例 / 株式会社フィックス
AWARD
DEEPREAD 導入事例 / 株式会社EduLab
AWARD
資料動画化サービス SPOKES 導入事例 / 株式会社BloomAct
【営業DX部門 受賞事例】
BEST AWARD
AWARD
AWARD
求人データベースBee 導入事例 / 株式会社ネオキャリア
「SUCCESS STORY AWARD 2025」 詳細
受賞された導入事例の詳細や、受賞理由などは下記の特設サイトからご覧いただけます。
『デジタル化の窓口』とは
『デジタル化の窓口』は、SaaSをはじめとするIT製品・サービスの導入事例や特徴、選び方をわかりやすく紹介するサービスです。
法人ユーザーは自社に最適なITサービスを見つけることができ、SaaS事業者は導入事例とあわせて法人ユーザーへ自社サービスを訴求することができます。
■『デジタル化の窓口』公式サイト：https://digi-mado.jp/
■IT事業者様向けサービス概要：https://digi-mado.jp/vendor/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社クリエイティブバンク 事業開発部
お問い合わせ先URL：https://digi-mado.jp/contact/