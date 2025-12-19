2025年を代表するSaaS導入事例を表彰　「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」受賞企業を発表

株式会社クリエイティブバンク

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥村 達也）は、2025年の国内におけるSaaS / ITサービス導入事例のうち、特に際立った成果をあげた取り組みを表彰する「SUCCESS STORY AWARD 2025」の受賞企業を発表いたしました。




サービス導入“その後”の成果に光を当てるアワード


SaaS / ITサービスの導入プロジェクトには、機能比較や価格表だけでは語り尽くせない、数多くの「成功のプロセス」が存在します。「SUCCESS STORY AWARD 2025」は、単なる導入実績ではなく、導入後にどのような成果を生み出したのかに焦点を当て、2025年を代表するサクセスストーリーを可視化・共有することを目的としています。



2025年に国内で実施された多くのSaaS / ITサービス導入事例の中から、人や組織が抱える課題をデジタルの力で解決し、日本企業の生産性向上に貢献した取り組みを、全9部門にて選出いたしました。



「SUCCESS STORY AWARD 2025」が目指すもの


本アワードは、次の3点を目的として実施しています。


- 日本企業におけるデジタル化の再現性ある成功パターンを社会に広げること
- 成功事例に関わったユーザー企業・ベンダー・パートナーの取り組みを社会的に称えること
- これからデジタル化に取り組む企業にとっての実践的な指針・ヒントを提供すること


「SUCCESS STORY AWARD 2025」結果




SUCCESS STORY AWARD 2025 特設サイト


https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/


【ドキュメントDX部門　受賞事例】

BEST AWARD


Box 導入事例 / 株式会社Box Japan



AWARD


SmartRead 導入事例 / 株式会社 Cogent Labs



AWARD


スマートOCR 導入事例 / 株式会社インフォディオ



【バックオフィスDX部門　受賞事例】

BEST AWARD


購買管理プラットフォーム 導入事例 / ビズネット株式会社



AWARD


MAJOR FLOWワークフロー 導入事例 / パナソニック ネットソリューションズ株式会社



AWARD


リーナー購買 導入事例 / 株式会社Leaner Technologies



【ガバナンスDX部門　受賞事例】

BEST AWARD


GO BUSINESS 導入事例 / GO株式会社



AWARD


クラウドリーガル 導入事例 / a23s株式会社



AWARD


ONLINE FACE / アカメディア・ジャパン株式会社



【組織DX部門　受賞事例】

BEST AWARD


Sushi Bonus 導入事例 / 株式会社Polycome



AWARD


SmartHR 導入事例 / 株式会社SmartHR



AWARD


ラフールサーベイ 導入事例 / 株式会社ラフール



【人材育成DX部門　受賞事例】

BEST AWARD


AirCourse 導入事例 / KIYOラーニング株式会社



AWARD


人事評価ナビゲーター 導入事例 / 株式会社日本経営



AWARD


LearnO 導入事例 / Mogic株式会社



【採用DX部門　受賞事例】

BEST AWARD


PERSONA 導入事例 / 株式会社アサイン



AWARD


learningBOX 導入事例 / learningBOX株式会社



AWARD


ビズプラ採用管理（bizpla） 導入事例 / 株式会社フューチャート



【働き方DX部門　受賞事例】

BEST AWARD


Shachihata Cloud 導入事例 / シヤチハタ株式会社



AWARD


在席管理ツール「せきなび」 導入事例 / 株式会社アスマーク



AWARD


eYACHO for Business 導入事例 / 株式会社MetaMoJi



【現場DX部門　受賞事例】

BEST AWARD


BUILDY NOTE 導入事例 / 株式会社フィックス



AWARD


DEEPREAD 導入事例 / 株式会社EduLab



AWARD


資料動画化サービス SPOKES 導入事例 / 株式会社BloomAct



【営業DX部門　受賞事例】

BEST AWARD


AWARD


AWARD


求人データベースBee 導入事例 / 株式会社ネオキャリア



「SUCCESS STORY AWARD 2025」 詳細


受賞された導入事例の詳細や、受賞理由などは下記の特設サイトからご覧いただけます。



『デジタル化の窓口』とは


『デジタル化の窓口』は、SaaSをはじめとするIT製品・サービスの導入事例や特徴、選び方をわかりやすく紹介するサービスです。


法人ユーザーは自社に最適なITサービスを見つけることができ、SaaS事業者は導入事例とあわせて法人ユーザーへ自社サービスを訴求することができます。


■『デジタル化の窓口』公式サイト：https://digi-mado.jp/


■IT事業者様向けサービス概要：https://digi-mado.jp/vendor/



本件に関するお問い合わせ先


株式会社クリエイティブバンク　事業開発部


お問い合わせ先URL：https://digi-mado.jp/contact/