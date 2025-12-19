2025年を代表するSaaS導入事例を表彰　「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」受賞企業を発表

株式会社クリエイティブバンク

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥村 達也）は、2025年の国内におけるSaaS / ITサービス導入事例のうち、特に際立った成果をあげた取り組みを表彰する「SUCCESS STORY AWARD 2025」の受賞企業を発表いたしました。

サービス導入“その後”の成果に光を当てるアワード

SaaS / ITサービスの導入プロジェクトには、機能比較や価格表だけでは語り尽くせない、数多くの「成功のプロセス」が存在します。「SUCCESS STORY AWARD 2025」は、単なる導入実績ではなく、導入後にどのような成果を生み出したのかに焦点を当て、2025年を代表するサクセスストーリーを可視化・共有することを目的としています。

2025年に国内で実施された多くのSaaS / ITサービス導入事例の中から、人や組織が抱える課題をデジタルの力で解決し、日本企業の生産性向上に貢献した取り組みを、全9部門にて選出いたしました。

「SUCCESS STORY AWARD 2025」が目指すもの

本アワードは、次の3点を目的として実施しています。

- 日本企業におけるデジタル化の再現性ある成功パターンを社会に広げること- 成功事例に関わったユーザー企業・ベンダー・パートナーの取り組みを社会的に称えること- これからデジタル化に取り組む企業にとっての実践的な指針・ヒントを提供すること

「SUCCESS STORY AWARD 2025」結果

SUCCESS STORY AWARD 2025 特設サイト

https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/

【ドキュメントDX部門 受賞事例】

BEST AWARD

Box 導入事例 / 株式会社Box Japan

AWARD

SmartRead 導入事例 / 株式会社 Cogent Labs

AWARD

スマートOCR 導入事例 / 株式会社インフォディオ

【バックオフィスDX部門 受賞事例】

BEST AWARD

購買管理プラットフォーム 導入事例 / ビズネット株式会社

AWARD

MAJOR FLOWワークフロー 導入事例 / パナソニック ネットソリューションズ株式会社

AWARD

リーナー購買 導入事例 / 株式会社Leaner Technologies

【ガバナンスDX部門 受賞事例】

BEST AWARD

GO BUSINESS 導入事例 / GO株式会社

AWARD

クラウドリーガル 導入事例 / a23s株式会社

AWARD

ONLINE FACE / アカメディア・ジャパン株式会社

【組織DX部門 受賞事例】

BEST AWARD

Sushi Bonus 導入事例 / 株式会社Polycome

AWARD

SmartHR 導入事例 / 株式会社SmartHR

AWARD

ラフールサーベイ 導入事例 / 株式会社ラフール

【人材育成DX部門 受賞事例】

BEST AWARD

AirCourse 導入事例 / KIYOラーニング株式会社

AWARD

人事評価ナビゲーター 導入事例 / 株式会社日本経営

AWARD

LearnO 導入事例 / Mogic株式会社

【採用DX部門 受賞事例】

BEST AWARD

PERSONA 導入事例 / 株式会社アサイン

AWARD

learningBOX 導入事例 / learningBOX株式会社

AWARD

ビズプラ採用管理（bizpla） 導入事例 / 株式会社フューチャート

【働き方DX部門 受賞事例】

BEST AWARD

Shachihata Cloud 導入事例 / シヤチハタ株式会社

AWARD

在席管理ツール「せきなび」 導入事例 / 株式会社アスマーク

AWARD

eYACHO for Business 導入事例 / 株式会社MetaMoJi

【現場DX部門 受賞事例】

BEST AWARD

BUILDY NOTE 導入事例 / 株式会社フィックス

AWARD

DEEPREAD 導入事例 / 株式会社EduLab

AWARD

資料動画化サービス SPOKES 導入事例 / 株式会社BloomAct

【営業DX部門 受賞事例】

BEST AWARD

資料動画化サービス SPOKES 導入事例 / 株式会社BloomAct

AWARD

AWARD

求人データベースBee 導入事例 / 株式会社ネオキャリア

「SUCCESS STORY AWARD 2025」 詳細

受賞された導入事例の詳細や、受賞理由などは下記の特設サイトからご覧いただけます。

『デジタル化の窓口』とは

『デジタル化の窓口』は、SaaSをはじめとするIT製品・サービスの導入事例や特徴、選び方をわかりやすく紹介するサービスです。

法人ユーザーは自社に最適なITサービスを見つけることができ、SaaS事業者は導入事例とあわせて法人ユーザーへ自社サービスを訴求することができます。

■『デジタル化の窓口』公式サイト：https://digi-mado.jp/

■IT事業者様向けサービス概要：https://digi-mado.jp/vendor/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリエイティブバンク 事業開発部

お問い合わせ先URL：https://digi-mado.jp/contact/