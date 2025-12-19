『クラウドファンディングアワード2025』【下半期ベストプロジェクト／プロダクト・テック部門・革新アイデア賞】を受賞

オスカージャパン株式会社

オスカージャパン株式会社（住所：大阪府大阪市北区角田町８番４７号阪急グランドビル２０階 代表：瀧本 寿）は、国内最大級のクラウドファンディングサービス『CAMPFIRE』が開催する『クラウドファンディングアワード2025 by CAMPFIRE』（以下、クラウドファンディングアワード）において、【下半期ベストプロジェクト・プロダクト・テック部門・革新アイデア賞】を受賞しましたので、お知らせいたします。

発表サイト：https://camp-fire.jp/awards(https://camp-fire.jp/awards)

◼️ プロジェクト概要

タイトル ：【ゲーム機＋バッテリー】300本ゲーム搭載！ "遊べる"モバイルバッテリー爆誕！

受賞部門 ：下半期ベストプロジェクト・プロダクト・テック部門・革新アイデア賞

URL ：https://camp-fire.jp/projects/877854/view

期間 ：2025年 8月29日～2025年 9月30日

支援総額 ：9,907,030円

支援件数 ：1,069件

◼️ プロジェクト詳細

当プロジェクトは、スマホ充電機能と300種類のレトロ風ゲームを一体化させた「モバイルBOY」の商品化を目指したプロジェクトでした。ネット不要で手軽にゲームを楽しめる点や、軽量・コンパクトで持ち歩きやすいデザインが特徴です。大人も子どもも夢中になれる遊び心と実用性を兼ね備え、PSE認証取得による安全性にも配慮しました。リターンは「モバイルBOY」本体を中心に設定し、支援者がいち早く新体験を楽しめるよう工夫しました。今後も、ガジェットを通じて日常に遊びと便利さをプラスする商品開発・提案を続けてまいります。

■ 累計実績と再アンコール販売について

本プロジェクトおよび関連プロジェクトを通じて、

累計支援総額は1,500万円超、販売台数は2,000台を突破しました。

現在、多くのご要望を受け、CAMPFIREにて再アンコール販売を実施中です。

▼ 再アンコール販売ページ

https://camp-fire.jp/projects/909682/view

◼️ 「クラウドファンディングアワード」について

「クラウドファンディングアワード」は、2017年にスタートした年間を通じた表彰企画で、今年で9回目を迎えます。『CAMPFIRE』から生まれた数多くのプロジェクトの中から、多様な挑戦や活用事例を称え、クラウドファンディングが持つ可能性を社会に広く伝えることを目的としています。

《代表者からのコメント》

「このたびの受賞は、ひとえにご支援・ご声援をくださった皆様のおかげです。

モバイルBOYは、充電という“実用”の時間を“遊び”の時間に変えるという逆転の発想から生まれました。これからも、皆さまの日常に“楽しい驚き”と“便利さ”をプラスできるような製品を届けてまいります。」

オスカージャパン株式会社

代表取締役 瀧本 寿

《今後の展望》

現在、CAMPFIREにて最後の再アンコール販売を実施中です。

（プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/909682/view）

また、次期モデルの開発にも着手しており、安全性と遊び心を両立した製品として、今後は以下の展開を予定しています：

国内外の展示会（東京ギフトショーなど）への出展

日本・韓国・台湾・中国・米国市場への販路拡大

スマートウォッチ充電などの新機能を追加した上位モデルの開発

"遊べて・使えて・安心"をキーワードに、世界中に笑顔を届ける製品開発を進めてまいります。

【メディア関係者様へ】

オスカージャパン株式会社ではテレビやドラマ、雑誌などの各メディア、制作関係者様向けに、『モバイルBOY』のレンタル（貸出）を行っております。

テレビやドラマ、雑誌などでの取材、掲載、製品レビューなど大歓迎です。掲載をお考えの際は、お気軽にお問合せください。

オスカージャパン株式会社について

会社名 ：オスカージャパン株式会社

代表者 ：瀧本 寿

住所 ：大阪府大阪市北区角田町８番４７号阪急グランドビル２０階

事業概要 ：輸入販売代理店、広告代理店

URL ：https://oscar-jp.co.jp/

設立日 ：2023年1月6日

▼Instagram

https://www.instagram.com/oscarjapan.inc/

▼YouTube

https://www.youtube.com/@Oscar_Japan

▼X（旧 Twitter）

https://twitter.com/OscarJapan_Inc

▼LINE公式

https://lin.ee/BcoSkxa

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

プロジェクトに関するご取材・特集企画等のご相談、随時受け付けております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

電話番号 ：06-7711-1775

※現在、スタッフ全員リモートワークとしております。大変恐れ入りますがご連絡は下記までメールにてお願いいたします。

メール ：hello@oscar-jp.co.jp