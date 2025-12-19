BLVCK PARIS、アジア最大級ポーカーイベント「JOPT 2026 Tokyo #01」に協力企業として参画

株式会社F・L・B

フランス・パリ発のラグジュアリーライフスタイルブランド

BLVCK PARIS（ブラックパリ） は、アジア最大級のポーカーイベント

「JOPT（Japan Open Poker Tour）2026 Tokyo #01」 において、

協力企業として参画することをお知らせいたします。

本大会は、2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日） の9日間にわたり開催され、

国内外から多くのポーカープレイヤーが集う、日本を代表するポーカーイベントです。

BLVCK PARISは

「All Blvck Everything. It’s more than a color.」

――“黒”を単なる色ではなく、思想・価値観・生き方として捉え、

ファッションを通じてカルチャーを表現してきました。

ポーカーもまた、単なるゲームではなく、

集中力・精神性・戦略性・判断力が問われる“マインドスポーツ”です。

この思想的な共通点により、BLVCK PARISとJOPTは共鳴し、

今回の協力関係に至りました。

本大会ではまず、協力企業としてBLVCK PARISのロゴを会場内に掲出し、

今後予定されている共同プロジェクトに向けた第一歩と位置づけています。

これは一過性のスポンサー施策ではなく、

ポーカーとファッション、そしてカルチャーを横断する長期的な取り組みの起点となります。

今後は、JOPTとの連携を通じて、

大会の世界観を拡張するプロジェクトやプロダクト展開を段階的に予定しており、

詳細は2026年に向けて順次発表してまいります。

BLVCK PARISは本取り組みを通じて、

日本から世界へと広がるポーカーカルチャーに新たな価値を加え、

“黒”の美学をさらに深化させていきます。

■ 開催概要

大会名：JOPT 2026 Tokyo #01

開催期間：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

開催地：ベルサール高田馬場

主催：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

公式：https://japanopenpoker.com/

X：https://x.com/japanopenpoker?s=11&t=8kgUfyYdAu7JKcbghcAeEw(https://x.com/japanopenpoker?s=11&t=8kgUfyYdAu7JKcbghcAeEw)

■ BLVCK PARISについて

BLVCK PARISは、

「All Blvck Everything. It’s more than a color.」 をコンセプトに、

ラグジュアリーとストリートを融合させた

パリ発のグローバルブランドです。

アパレルを中心に、世界中の感度の高いユーザーから支持を集めています。