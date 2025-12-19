Earthboat、長野県上田市と山梨県北杜市で新たに土地取得し、全国規模で新規拠点開発を加速

株式会社アースボート

「Nature Escape すべての人に、大自然を。」を理念に掲げ、プライベートサウナ付きアウトドアホテル「Earthboat」を全国に展開する株式会社アースボート（本社：長野県信濃町／代表取締役：吉原 ゴウ）は、長野県上田市および山梨県北杜市において新規の土地取得契約を締結しました。いずれも地域の未活用地を活かした直営拠点の開発を計画しており、今後、一層推進してまいります。

◼️Earthboatによる土地活用

Earthboatは、その土地が元々持っている自然環境の魅力を活かしながら、使われなくなった土地を旅の目的地となる宿泊施設へと変える、遊休地活用のモデルとして拠点開発をおこなってきました。

2025年11月に開業した栃木県那須町の「Earthboat Nasu」は、かつて那須温泉街の主要な娯楽施設として栄えた「湖月園」の跡地にあります。閉園後、長らく使われていなかった土地を取得し、当時より残る池や苔むした石碑を残しながら、那須湯本の硫黄泉を楽しめるEarthboatの拠点として蘇らせました。

◼️長野県上田市：1.3万平方メートル の遊休地をプライベート温泉付き宿泊施設へ

アクセス：栃木県那須郡那須町湯本213-989（東北自動車道 那須ICより車で20分）ホームページ：https://earthboat.jp/nasu

長野県上田市真田町で取得した土地にて、長野県内で2拠点目となる当社直営拠点「Earthboat Ueda」の開業を予定しています。敷地内には、地元の名湯を引き込んだプライベート露天風呂付きのEarthboatを設置する計画です。湯けむりと森の香りに包まれるプライベートな時間を提供いたします。

◼️山梨県北杜市：八ヶ岳の麓・北杜市に広がる森の中の開発予定地

山梨県北杜市で取得した土地は、長らく遊休地となっていた約9,000平方メートル の広大な森です。

敷地のそばには小川が流れ、自然に恵まれたこの土地に、Earthboatの平野部モデル「Earthboat Nomad」を設置する予定です。なお、山梨県への進出は今回が初めてとなります。

◼️土地取得による直営拠点開発を今後も推進

アースボートは2025年12月現在、長野・群馬・栃木など全国9拠点で展開しています。2026年以降もさらなる拠点開発を計画しており、地域事業者との連携による展開に加えて、今後は当社自らが土地を取得・賃借し、直営拠点を開発する動きを加速していきます。

今回の上田市・北杜市の2案件は、その直営プロジェクト加速に向けた第一弾です。今後は関東圏および甲信越エリアを優先しつつ、日本全国の遊休地開発を推進してまいります。

土地の活用をご検討いただける方は、ぜひ詳細をご確認ください。

詳細はこちら：https://earthboat.jp/land

◼️株式会社アースボート代表取締役 吉原ゴウコメント

長野と山梨にて大きめの土地を2つほど取得させていただきました。どちらも、通常であればなかなか活用方法が見出せないような土地（個人で取得するには大きすぎる、事業として考えてもイメージがしにくい）です。そんな土地こそ、我々Earthboatが得意とする領域で、強みだと思っています。これから、さらに全国各地へと展開を広げていきますので、皆様の地元に眠っている、うまい使い道が見当たらない、けれども自然が豊かで、景色がよく、こんなところでテントを張って野宿ができたら最高だろうな、という土地に心当たりがありましたら、ぜひ我々に声をかけていただければと思います。

▪地球を肌で感じるアウトドアホテル、Earthboatとは

Earthboatは自然の中で快適に過ごすためのプライベートサウナ付きトレーラーハウス型アウトドアホテルです。キャンプ体験をアップグレードし、誰もがより快適にアウトドアを楽しめるように設計されています。滞在中は、自らで火を起こし、景色を眺めながら会話を楽しみ、風を感じながら満点の星を眺めて過ごしていただけます。もちろん愛犬や愛猫も一緒に滞在可能。室内にはキッチン、トイレ、シャワー、そしてサウナも完備し、ふかふかのベッドルームをご用意しています。大切な人と静かな時間を過ごしながら、地球の美しさを満喫してみませんか。

▪️株式会社アースボート

「Nature Escape すべての人に、大自然を。」を掲げる株式会社アースボートは、サウナ付きトレーラーハウス型宿泊施設「Earthboat」の運営、製造、販売を行っています。地球という大海原を漂う小舟「Earthboat」を通じて、多くの人が自然の中に飛び込むきっかけを提供しています。

会社名：株式会社アースボートhttps://earthboat.jp/(https://earthboat.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/earthboat_/(https://www.instagram.com/earthboat_/)

公式X：https://x.com/Earthboat(https://x.com/Earthboat)

Earthboat公式note：https://note.com/earthboat(https://note.com/earthboat)

Earthboat開発用地情報はこちら：https://earthboat.jp/land/

本件に関するお問合せ先：hello@earthboat.jp