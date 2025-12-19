「仮面ライダーガヴ」ニエルブ・ストマック役にて出演し話題沸騰中の滝澤諒が『青の洞窟 SHIBUYA』内のウィンターソングとしても流れている「君がくれた約束」をデジタルリリース！

株式会社deemade

テレビ朝日系にて放送の「仮面ライダーガヴ」ニエルブ・ストマック役にて話題沸騰、多方面にて活躍中の滝澤諒（俳優・アーティスト）は、Yahoo!検索大賞2025ネクストブレイク 人物部門を受賞。イルミネーションイベント『青の洞窟 THE SNOWMAN』とのタイアップ楽曲「ありがとうの約束」に続き、『青の洞窟 SHIBUYA』内のウィンターソングとして流れている「君がくれた約束」を、12月17日（水）、デジタルリリースいたしました。

滝澤諒は、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage有栖川 帝統役、『Dancing☆Starプリキュア』The Stage キュアロック役、「ワールドトリガー the Stage」王子一彰役など、2.5次元舞台やTVアニメ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』 御前乃モンダイ役の声優としても活躍し、配信ドラマ「浅葱と広海～明日への扉～」では主演を務める。

ソロアーティストとしても着実にキャリアを重ねており、2023年に発売した1st ALBUM『MY TRACE』はオリコンデイリーチャート9位を記録。2025年7月には、「RYO TAKIZAWA SUMMER BEAT 2025 -Planetoile-」をZepp Shinjuku（TOKYO）にて開催し、大盛況のうちに成功を収めた。激しいダンスさえも華麗に魅せるスマートな佇まいは実に麗しく、その歌声と高いパフォーマンス力は、聴く人・観る人の心を深く惹きつける。常に新たな世界へのチャレンジを重ね、その表現の幅を広げ続けている。

2025年12月10日にリリースした『青の洞窟 THE SNOWMAN』とのタイアップ楽曲「ありがとうの約束」では、サビ以外をポエトリーリーディングで紡ぎ、言葉になる前の感情や記憶に触れる静かな時間を描いた一曲。そして、17日にリリースした「君がくれた約束」は、「ありがとうの約束」が導いた新たな一曲。“ありがとう”では伝えきれない想いを、まっすぐな歌声とメロディに託した心温まるウィンターソング。

一音一音に物語を宿したように豊かな表情を持ち、聴く人の感情にそっと寄り添いながら深く響き渡る歌声、この冬を彩るウィンターソング2曲を合わせてぜひお楽しみください。

また、年末には、渋谷WWW Xにて「Scramble vol.3~Hamon~」の開催も決定している。

RYO TAKIZAWA ・T-iD・okano_skywalkerの3人が揃うスペシャルイベント。Vol.3となる今回はどんなステージになるのか？！予測不能。こちらもぜひ、体験しにいらしてください。

【デジタルリリース詳細】

2025年12月17日（水）『君がくれた約束』

https://lnk.to/arigato_no_yakusoku

2025年12月10日（水）『ありがとうの約束』

https://lnk.to/kimi_ga_kureta_yakusoku

※Apple Music・Spotifyなど、各ダウンロード＆サブスクリプションサービスにて配信

【イベント】

青の洞窟 SHIBUYA 2025『THE SNOWMAN』

12/4（木）～12/25（木）17:00-22:00

渋谷公園通り～代々木公園ケヤキ並木

公式：https://shibuya-aonodokutsu.jp/

【タイアップ】

「ありがとうの約束」

12/15（月）～12/25（木）

巨大バルーン「青の洞窟THE SNOWMAN」で展開

【ウィンターソング選出】

会場入り口付近で楽曲が流れます。

「君がくれた約束」：12/15（月）～12/25（木）

【滝澤諒出演ライブ「Scramble vol.3~Hamon~」情報】

◆日時： 2025年12月27日(土)

Scramble vol.3 開場14:20／開演15:00 （LIVE公演）

Scramble vol.3 ~after party~ 開場18:20／開演19:00 （トークショー）

◆会場： 渋谷WWW X （東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル2F）

◆チケット： 【Scramble vol.3】 7,700円 【Scramble vol.3 ~after party~】 4,400円

※整理番号入場（オールスタンディング）

※１ドリンク別

※未就学児童入場不可

※システム利用料が必要となります。

※各種手数料が必要となります。

◆出演： RYO TAKIZAWA / T-iD / okano_skywalker

◆チケット一般発売中◆ URL : https://r-t.jp/takizawaryo

◆ 滝澤諒 Profile ◆

1998年2月14日生まれ。神奈川県出身。水瓶座。O型。劇団四季 『ライオンキング』ヤングシンバ役で本格的に芸能活動スタート。主な出演作に、ミュージカル「スタミュ」シリーズ（暁鏡司役）、歌劇派ステージ『ダメプリ』シリーズ（主演・ナレク役）、リアルファイティング「はじめの一歩」The Glorious Stage!!（宮田一郎役）、連続ドラマ＆舞台プロジェクト『KING OF DANCE』(E-G役)、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ（有栖川 帝統役）、「SK∞ エスケーエイト The Stage」シリーズ（馳河ランガ役）、ドラマ「顔だけ先生」（本郷茂役）、TVアニメ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』（御前乃モンダイ役）などがある。

【OFFICIAL Channel】 https://takizawamtg.com/profile

【OFFICIAL X】 https://x.com/t_ryo_official

【OFFICIAL Instagram】 https://www.instagram.com/ryo_takizawa/

【OFFICIAL TikTok】 https://www.tiktok.com/@t_ryo_official

【OFFICIAL YouTube】 https://www.youtube.com/c/ryotakizawa

■株式会社deemade

所在地：東京都港区六本木3-4-33 マルマン六本木ビル7F 会社HP：http://deemade.co.jp/

事業内容：モバイルコンテンツサービス事業、ライブ・イベント事業、マネジメント事業、エンターテイメントにおける企画・プロデュース全般