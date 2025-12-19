クレープ専門店「ディッパーダン」2026年福袋販売について

株式会社オレンジフードコート

クレープチェーンとして売上日本一 (富士経済調べ )の「ディッパーダン」を展開している


株式会社オレンジフードコート (本社:東京都中央区、代表取締役 :越智 雅也)は、


2025年12月26日(金)以降、一部店舗・期間限定にて順次、クレープチケットセット（福袋）の
販売を実施いたします。 注)一部対象外店舗がございます。



お取り扱い店ではこのポスターを店頭掲示いたします

“DipperDan　2026年福袋“について


本年の福袋企画は「もっとお得にディッパーダンでHappyを！」をテーマとして、


より判りやすく、お得な内容でご提供いたします。



■“DipperDan　2026年福袋“概要


・販売期間：2025年12月26日（金）以降順次～2025年1月4日（日）頃


　　　　　　注）各店予定数量に達した段階で販売終了となります


・販売店舗：ディッパーダン各店（一部対象外店舗がございます）


・商品内容：Aセット　2,000円＝クレープ引換券5枚


　　　　　　Bセット　3,800円＝クレープ引換券10枚


　　　　　　Cセット　5,500円＝クレープ引換券15枚


　　　　　・引換券は通常価格590円（税込み）までのクレープが対象となります


　　　　　・引換券の有効期限は2026年6月末日までとさせて頂きます


　　　　　・引換券はいかなる事情においても換金、返金はいたしかねます


　　　　　・転売行為はくれぐれもお控え頂きますようお願い申し上げます


・フリマアプリなどに出品された本品をご購入する事もお控えください


　


＜“DipperDan　2026年福袋“対象店舗＞


下記を除く全国のディッパーダン店舗にて販売を予定


【お取り扱いの無い店舗】


鶴田FC店、イオン秋田中央FC店、秋田土崎FC店、江釣子FC店、


イオンモール秋田FC店、秋田トピコFC店、イオンモール名取FC店、Bivi仙台FC店、


イオンモール石巻FC店、イオンモール新利府 北館FC店、茂原FC店、三ツ境FC店、


大須FC店、イオンモール倉敷FC店、ハウステンボス店、及び、デリバリーでのご注文。


※記載店の中でも店舗独自企画での福袋販売がある店舗がございます
キャンペーンについての詳細はディッパーダン公式ＷＥＢサイトよりご確認ください。



■ディッパーダンについて


2025年12月に1号店のオープンから 53周年を迎えるクレープチェーン店です。


ひとりでも、


ふたりでも、、


みんなでも、、、


一口食べると自然と笑顔になる ...


クレープを通じて “すべてのお客さまに幸せを贈りたい !”


そんな想いを込め ...


『HAPPY つつみます!』


を合言葉に、これからも一層皆さまに愛されるブランドとして歩んで参ります。



お出掛けの際は是非お近くのディッパーダンにお立ち寄りください。


ブランドサイト :https://www.dipperdan.jp/


X :https://x.com/DipperDan_CREPE


Instagram :https://www.instagram.com/dipperdan_official/


■会社概要


商号 : 株式会社 オレンジフードコート


代表者 : 代表取締役 越智 雅也


所在地 : 〒103-0002


東京都中央区日本橋馬喰町 2丁目7番13号 第8東洋ビル3階


設立 : 1969年6月


事業内容 : 外食チェーン クレープ店舗の「ディッパーダン」を全国展開


資本金 : 8,900万円


URL :


https://www.dipperdan.jp


■本件に関するお問い合わせ先


企業名:株式会社 オレンジフードコート 総務人事部


担当者名:井口 孝彦


TEL:03－3527－3126


Email:CS@mlofc.jp