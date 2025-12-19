ColorSing配信者のミュージックビデオを公開！

ColorSing株式会社

ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」で活躍する配信者（以下、Lシンガー）のミュージックビデオが公開されました。

この度、制作・公開されたミュージックビデオ「じゃあ、一生一緒でいいっしょ？／しおん」は、ColorSing公式YouTubeチャンネル内再生リスト「ColorSing_MV（2025.12）」にて視聴できます。

（URL：https://www.youtube.com/watch?v=T0EuCpww8kQ&list=PLosTxkKfs5sdHFJqCekihM2G8ksK4Gg8g(https://www.youtube.com/watch?v=T0EuCpww8kQ&list=PLosTxkKfs5sdHFJqCekihM2G8ksK4Gg8g) ）

ColorSing内で毎月開催されるイベント「パール杯※1」でリスナーからの応援によって獲得したパールをしおんが「ミュージックビデオ制作権」に交換し、ミュージックビデオが完成しました。Lシンガーの世界観を描き出した、歌声の魅力を一層際立てる作品に仕上がっています。

なお、パールと交換できるプライズ※2はLシンガーの夢の実現を後押しするものが目白押しです。中でも「オリジナル楽曲制作権」は、Lシンガーが希望する楽曲イメージに基づいてオリジナル楽曲が完全書下ろしで制作されます。各種ストリーミングサービスや全国のカラオケ店舗にも配信されます。この度ミュージックビデオが公開となった「じゃあ、一生一緒でいいっしょ？／しおん」は、オリジナル楽曲制作権を用いて制作された楽曲です。

ColorSingでは現在、毎月約5,000人のLシンガーが活躍しています。

オリジナル楽曲やミュージックビデオ制作などのチャンスをつかみたい歌い手やアーティストの方は、ぜひColorSingアプリからご応募ください。（iOSアプリでのみ配信可能）。

アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF

※1 パール杯：歌配信を視聴しているリスナーがコメントやギフトアイテムを送ると、Lシンガーの順位・スコアが上がり、 パールを獲得できる仕組みのイベント

※2 パールと交換可能なプライズ一覧：https://colorsing-event.wraptas.site/prizes





ミュージックビデオ情報

じゃあ、一生一緒でいいっしょ？/しおん

https://youtu.be/T0EuCpww8kQ?si=WpdovZ2RYdmW_GdL

コメント：

ライブでも一緒にたくさん盛り上げてくれた曲がMVに！

楽曲にぴったりなとても可愛いMVにして頂いたので、よそ見せずにむっちゅーになって観て楽しんでもらえたら嬉しいです。



＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞

ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。

国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。

「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。

現在、月間配信者数は約5,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。

■会社概要

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」



