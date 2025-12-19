『ANS.（アンス）リポレチノセラム(R)』が『4MEEE Smart Beauty Award 2025』美容液部門大賞を受賞

株式会社Neautech

株式会社Neautech（本社：東京都世田谷区、代表取締役：水本明宏）は、当社が2025年10月に発売したレチノール美容液『リポレチノセラム(R)』が、女性向けWEBメディア『4MEEE（フォーミー）』主催の『4MEEE Smart Beauty Award 2025』において、美容液部門の大賞に選出されたことをお知らせいたします。

『4MEEE Smart Beauty Award』は、美容ライターや美容メディア編集部の20-30代の女性100名が実際に商品を試し、「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューティーアイテムを選出するアワードです。

審査基準には「驚きや発見」「リピートしたいと思えるか」「人に教えたくなるか」「自分へのご褒美につながるか」などが含まれており、多くのエントリー商品の中から選ばれました。

■ 受賞アイテム概要

【ANS. リポレチノセラム(R)（美容液）】

１.ナノ化＆リポソーム化のW浸透※1テクノロジー

ピュアレチノールをナノサイズに微小化し、リポソームカプセルに包み込みました。角層と親和性のある設計で、カプセルが時間をかけて少しずつほどけ、角層までじっくり届けます。

２.ピュアナノレチノール×ガラクトセレブロシドセラミドのダブル配合

ピュアレチノールを天然セラミド※2によるリポソーム膜（セラフォース）で内包した、セラフォース(R)レチノールプラス※3を採用。

天然セラミドが角層をうるおいで満たし、しっとりとした感触を与え、キメを整えます。

３.脱酸素製法で、有用成分の変性や劣化を軽減

製造工程で酸素との接触を極力抑えた、脱酸素製法（特許番号 第7398164号※4）を採用。さらに、遮光性に優れた容器を使用することで、有用成分をフレッシュな状態で守り、安定した品質を維持できるよう設計しました。

■ 『4MEEE Smart Beauty Award 2025』審査コメント

審査では、使用感の良さ、他のスキンケアとの相性の良さ、肌へのやさしさといった点が高く評価されました。

「レチノールなのに刺激感が少なく、どんなスキンケアとも相性が良い」

「ゆらぎやすい時期でも使えるほどやさしい配合」

といった実際の評価が寄せられています。

詳細はこちら(https://4meee.com/articles/view/30053996)

審査基準

1. 驚きや発見があったか

今までになかった新しい使用感、効果の実感、成分、または美容習慣を提供してくれ、期待以上の驚きや発見があったか。

2. リピートしたいか

実際に使ってみて、また購入したい、使い続けたいと思えるか。手間やコストを鑑みて使い続けることが困難ではないか。

3. 人に教えたくなったか

友人や家族、SNSなどで周りの人に紹介したくなるほど感動や満足度が高かったか。

4.ご自愛につながったか

使うことで気分が上がったり、自信が持てたり、ポジティブな気持ちになれるか。

■ 開発者コメント

このたび『リポレチノセラム(R)』が、「4MEEE Smart Beauty Award 2025」美容液部門にて大賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。

レチノールは、毛穴やハリ不足、ターンオーバーの乱れなど、現代人のさまざまな肌悩みにアプローチできる成分である一方、安定性の低さや刺激による一時的な肌トラブルといった課題も抱えています。

私たちはそうしたレチノールの弱点に向き合い、「忙しい日常の中でも、無理なく使い続けられる美容体験」を届けたいという想いから、処方や製造方法を工夫し、リポレチノセラム(R)を開発してきました。

今回の受賞は、製品そのものだけでなく、“続けられること”を大切にした私たちの姿勢が、多くの女性に支持された結果だと受け止めています。

今後もANS.を通じて、一人ひとりの肌と心に寄り添い、日常に根づくプロダクトをお届けしてまいります。

■ 商品概要

- 名称：リポレチノセラム(R)（レチノール美容液）- 容量：30mL（約1ヶ月分）- 価格：3,960円（税込） ANS.公式サイト初回限定価格2,970円（税込）- 主成分：セラフォース(R)レチノールプラス※3 0.4%- 販売チャネルオンライン美肌治療「ANS.」公式サイトhttps://ans-skin.com/members/cosmeticsANS.公式 楽天市場https://www.rakuten.co.jp/ans-skin/

※1 角層まで

※2 セレブロシド、ペンチレングリロコール、グリコシルルシン

※3 セレブロシド、ペンチレングリロコール、レチノール、グリコシルルシン

※4 本特許は製法に関するものであり、安定性に優れた化粧料を提供するための技術です。本表示は化粧品の効能・効果を保証するものではありません。

■ 『4MEEE』について

4MEEE＝for me。恋も仕事も友情も、「私」らしく生きるアラサー女性のためのWEBマガジン

https://4meee.com/

■オンライン美肌治療「ANS.（アンス）」について

「ANS.」は、自宅で叶うオンライン肌管理サービスです。スマホ一つで医師によるオンライン診療を受けていただき、ユーザー1人ひとりの肌悩みや目指したい肌に応じたお薬や基礎化粧品、サプリメントを、毎月ご自宅にお届けするのが特徴です。

現在では、累計利用者が26万人以上(2025年9月末時点）の方にご利用いただいています。ANS.ではお薬などが届いた後も、肌に関するお悩みやお薬の服用に関しての疑問などをチャットで専門家に相談ができ、ユーザーの理想の肌を叶えるための「伴走型のオンライン肌管理サービス」として、みなさまの肌と心に寄り添います。

※ANS.(アンス)というサービス名は、 “Answer=答え”から命名されました。

【会社概要】

Neautechはオンライン診療プラットフォーム「ANS.」の開発・運営を行う美容医療スタートアップ企業です。以下のパーパスを掲げて、一人ひとりが自分をもっと好きになれる社会の実現に向けて日々取り組んでいます。

Neauteh 企業パーパス：「医療とテクノロジーで自分をもっと好きになれる社会へ」

今の自分を愛していると感じる日本人は、欧米に比べて半分以下だそうです。

私たちが目指すのは、自分をもっと好きになれる社会。自愛や自信が他人への思いやりにつながり、世界を救う。ひとりひとりが、自分の個性や姿、肌を愛し、大切に想うことができる世の中へ。

医療とテクノロジー、そして私たちが力を合わせて、実現することを宣言いたします。

社名｜株式会社Neautech

所在｜東京都世田谷区経堂5丁目38番23号ダイアカラービル2階

代表者名｜水本 明宏

設立｜2022年2月

コーポレートウェブサイト｜https://neautech.jp/

ANS.サービスサイト｜https://ans-skin.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Neautech 広報担当

電話番号：03-5799-7681

メールアドレス：pr@neautech.jp