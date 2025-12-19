すかいらーく「スポットクルー」における給与支払いにリアルタイム振込サービスが採用！

株式会社セブン銀行

株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社すかいらーくホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長COO：金谷 実、以下 すかいらーく）の公式スキマバイトアプリ「スポットクルー」の給与支払い機能において、リアルタイム振込サービスの提供を開始しました。

リアルタイム振込サービスは、原則24時間365日、即時に振込みができる法人向けのサービスです。自社システムと連携して振込みを自動化でき、提携金融機関への送金は土日・祝日もリアルタイム*1で反映されます。給与の即時払いや前払い、業務委託報酬の支払い、経費精算、ファクタリング等、企業が行うさまざまな振込用途で利用が可能です。2017年にサービス提供を開始し、導入企業は370社以上（2025年12月現在）となっています。

すかいらーくが提供する「スポットクルー」*2は、全国のすかいらーくグループ約2,600店舗で採用され、スキマ時間に働きたい方と店舗をつなぐアプリシステムです。履歴書・面接不要で、当日3時間前まで応募が可能です。本提携により、「スポットクルー」を通じて、給与を“かんたん”かつ“スピーディ”に、最短翌日に受取ることが可能となります。

昨今、柔軟な働き方によるスポットワーカー人口の増加と給与振込形態の多様化により、即時的な給与振込みに対するニーズが高まっています。当社はリアルタイム振込サービスをはじめとする利便性の高い金融サービスの提供を通じて、これからの時代に求められる、多様化する働き方をサポートしてまいります。

セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

*1・・・臨時システムメンテナンス時を除きます。振込先銀行によっては翌営業日になる場合がございます。

*2・・・2025年11月26日リリース 「スポットクルー」の本格運用開始(https://corp.skylark.co.jp/Portals/0/images/news/press_release/2025/251126_spotcrew.pdf)

■スポットクルー利用方法

【スポットクルーシステム 登録方法】

1. 専用アプリをダウンロード iPhoneはこちら(https://a.msip.securewg.jp/https:/apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC/id6739275792) Androidはこちら(https://a.msip.securewg.jp/https:/play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.skylark.app.spotcrew)

2. プロフィールを登録

3. 条件に合う店舗・日時とマッチング（当日3時間前まで登録可能）

4. 勤務終了後、給与は最短翌日以降に振込み

◆セブン銀行リアルタイム振込の詳細については、こちら(https://www.sevenbank.co.jp/business/realtimetransfer/)をご覧ください。

◆すかいらーく「スポットクルー」の詳細については、こちら(https://www.skylark.co.jp/spotcrew/information/)をご覧ください。

