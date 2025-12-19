大切な人の瞳を輝かせる！ ドクター・フィッシャー　クリスマスキャンペーン実施！

Fischer Pharmaceuticals ltd.

眼科分野における研究開発と製品を展開し、目元ケア製品を提供するブランドとして目元の健康を守ることをミッションとした眼科用製剤のリーディングカンパニー フィッシャー・ファーマシューティカルズ社（以下ドクター・フィッシャー）は、2025年12月28日(日)まで、同社のニュースレターを新規でご購読お申し込みいただいた方の中から、抽選で1名様に30,000円分のジェフグルメカードと、ドクター・フィッシャーのアイケア 目元ふきとりシートのセットをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

冬は、空気の乾燥や暖房の使用、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などにより、目の乾燥や不快感を感じやすい季節。この時期には、目の健康を保つためのリッドハイジーン（まぶたの衛生）ケアが特に重要となります。

本キャンペーンでは、ジェフグルメカードをプレゼントとしてご用意し、大切な方と思い出に残る食事の時間を分かち合っていただくとともに、ドクター・フィッシャーの「アイケア 目元ふきとりシート」を通じて、日常に取り入れやすいアイケア製品をお届けします。

ドクター・フィッシャーの「アイケア 目元ふきとりシート」は、約60年にわたる眼科薬に関する知識と専門知識を駆使して開発されたアイケアの新しい習慣。今年のクリスマスは、大切な人と一緒に、毎日に寄り添うやさしいアイケアを取り入れてみませんか。

クリスマスプレゼントキャンペーン概要

応募期間：12月18日（木）～12月28日（日）23:59まで

応募方法：

キャンペーンページ内の応募フォームに、必要事項を記入するだけで応募完了。

応募はこちら▼

https://dr-fischer.jp/christmas2025/ (https://dr-fischer.jp/christmas2025/)

賞品：

全国共通お食事券ジェフグルメカード 30,000円分＋ドクター・フィッシャー アイケア3箱セット（1名様）

注意事項：

・ご応募いただいた方は、ドクター・フィッシャーのニュースレターに自動的に登録されます。

・ご応募いただいた方に、割引クーポンを進呈いたします。

・すでにニュースレターにご登録済みの方は、割引クーポンの進呈対象外となります。

・当選された方には、キャンペーン事務局よりメールでご連絡いたします。

・当選時にメールでの連絡がつかない方は当選の対象外となりますのでご注意ください。

ドクター・フィッシャーについて

ドクター・フィッシャー公式サイト https://dr-fischer.jp/

マルチアイケア

一般的な目の状態及び乾燥気味の目元用

乾燥対策

より乾燥が気になる目元用

ベビー

赤ちゃんのデリケートなまぶたとまつげのための特別処方

各シートには、カモミールエキスなどの成分を含み、自然な涙に近いpH値を持つやさしい処方が染み込ませてあります。大判で使いやすいエンボス加工のシートは、柔らかな肌触りで、目元をやさしく、かつしっかりと清潔に保ち、爽やかで快適な目のコンディション維持をサポートします。

「マルチアイケアタイプ」のほか、デリケートな目元にも使える「赤ちゃん用」、乾燥が気になる方向けの「乾燥対策」をラインアップ。小さなお子さまから大人まで、幅広くお使いいただける3種類をご用意しました。お出かけ先でのリフレッシュや、目元の乾燥、不快感、長時間のパソコン作業の後など、さまざまなシーンで目元をサポートします。持ち運びに便利な個装タイプで、お出かけ先でも気軽に目元ケアができます。

眼科科学に基づいて開発された防腐剤不使用・滅菌済みのドクター・フィッシャーの目元ふきとりシート「アイケア」を、ぜひお試しください。

防腐剤無添加、色素・香料不使用

「目元拭き取りシート」3つのポイント

１. よくある目元トラブルへのやさしいケア

乾きやすい目元や、花粉による不快感、目の疲れ、スクリーンによる刺激から目元をやさしくケアします。

２. 点眼薬由来の処方によるデイリーケア

眼科発想の処方で開発されたふきとりシートが、まぶたやまつ毛のまわりをやさしく洗浄・保湿・整え、1ステップで清潔に保ちます。

３. 世界中で選ばれている目元ケア

世界中の多くの人々に愛用されている目元用ふきとりシート。

毎日のケアに取り入れることで、清潔で健やかな目元環境をサポートします。

公式ストア

Amazonと楽天市場、一部眼科クリニックで販売中です。

Amazon公式ストア

https://www.amazon.co.jp/drfischer

楽天市場公式ストア

https://www.rakuten.ne.jp/gold/dr-fischer/

フィッシャー・ファーマシューティカルズ社について

フィッシャー・ファーマシューティカルズ社は、1965年、科学者であり実業家でもあるエリ・フィッシャー博士によってイスラエルに設立されました。緑内障の治療薬を開発し、世界中のクリニックで使用されるようになった博士の成功は、眼科分野にとどまらず、皮膚科、その他の分野でも画期的な変革をもたらしました。現在、ドクター・フィッシャーの製品は、世界中で日常的に愛用されています。

【お問い合わせ先】

ドクター・フィッシャーPR事務局（SivanS株式会社内）

press+drfischer@sivans.jp