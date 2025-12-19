国内最大級の現地体験型アクティビティ専門予約サイト「ベルトラ」、UI/UX改善施策「Onboarding」を導入

株式会社STANDS

株式会社STANDS（本社：東京都中央区、代表取締役：露木 諒、以下：STANDS）が展開する、UI/UX改善ツール「Onboarding」が、ベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉、以下：ベルトラ）の運営する、現地体験型アクティビティ専門予約サイト「ベルトラ」の入稿画面において、掲載情報更新のサポートを強化する取り組みとして採択されたことをお知らせします。

導入背景や採択理由

ベルトラは「心ゆさぶる体験を未来に届ける」を掲げ、150カ国におよぶエリアの22,000種類以上の国内外のオプショナルツアーを予約できる現地体験型アクティビティ専門予約サイト「ベルトラ」を運営しています。

ベルトラを通じて多くの事業者と旅行者をつなぎ、豊富な選択肢を提供できる一方で、正確かつ鮮度の高い情報を掲載し続けるためには、事業者が日程・価格・規約など多くの情報を入力・更新する必要があります。しかし、国内外のツアー・アクティビティには変動要素が多く、かつ設定項目数も多いことから入力作業が煩雑になり、事業者が自力で更新しづらい状況が続いており、オペレーション負荷やサポート工数が課題となっていました。

こういった背景を踏まえ、

・開発工数不要でスピーディーにUI/UX改善が可能

・営業担当のフォローを介さず事業者が情報更新を行える

といった点を評価いただき、「Onboarding」の採択に至りました。



事業者向けに分かりやすい操作サポートを提供することで、ベルトラへのツアー・アクティビティ掲載を加速させ、旅行者にとって安心・便利な予約体験の実現を目指します。

導入ご担当者様コメント

基本から詳細設定まで、ガイドに従うだけで迷わず操作できるチュートリアル機能を搭載オーバーシーズマーケティング＆パートナーシップ部 マネージャー 田頭様

弊社ベルトラでは、約22,000種類のツアー・アクティビティを掲載し、9,000社を超える事業者様とお取引があります。昨年まで9割以上のページメンテナンスを弊社スタッフで対応しており、オペレーション上の大きな課題となっていました。

この課題解決と事業者様の利便性向上のため、管理画面の操作権能解放プロジェクトを発足。その操作マニュアルとしてOnboardingの導入を決めました。開発を介さず現場でリアルタイムにチューニングできる点を特に重宝しており、実装後も細やかな改善を継続的に行っています。

定性的な改善のお声だけでなく、定量的な活用実績数にも成果が見え始めています。Onboardingによって創出された現場リソースは、来年度のセールス活動に充てており、今後のビジネス成長への期待が大きく高まっています。

オーバーシーズマーケティング＆パートナーシップ部 曽我様

150カ国以上のオプショナルツアー・アクティビティを扱う当社には、毎日新たな催行会社様から掲載希望が寄せられ、提携社数・取扱商品数を拡大しています。その一方で、ページ作成・更新の工数が増大し、現場の大きな課題となっていました。



Onboardingのシステムは多機能でありながらUIがシンプルで直感的に操作でき、不明点をその場で解消できます。事業者様からも「視覚的に分かりやすく、操作理解に役立つ」と好評で、問い合わせの削減につながっています。開発を介さず現場でリアルタイムに設定を反映できる点も心強く感じています。今後も一層機能を活用し、工数削減という守りだけでなく、販促施策のスピードと精度を高める攻めの取り組みも広げていきたいと考えています。

Onboardingについて

Onboarding（オンボーディング）とは、STANDSが開発・提供する、WebサービスのUI/UX改善をノーコードで実現するSaaSです。該当のWebサービスにJavaScriptのタグを入れるだけで、ユーザーを導くチュートリアルや、ポップアップ、ヒントといった様々なガイドの作成・編集が可能です。分析機能も充実しており、ユーザーごとの活用状況等を確認できるので、データに基づいた施策を検討することもできます。これらの機能で、サービスを利用するユーザーの誰もがわかる・使える体験へと変え、機能活用、利用定着を支援します。

サービスURL：https://onboarding.co.jp/

株式会社STANDS 会社概要

代表者 ：代表取締役 露木諒

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17－5 The Hub 銀座 Oct 611号室

資本金 ：1億円（資本準備金含む）

設立年月日 ：2018年9月3日

会社URL ：https://www.stands.ai

サービスURL：https://www.onboarding.co.jp

連絡先 ：info@stands.ai