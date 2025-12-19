新百合丘オーパ、女子バレーボールチーム「ＮＥＣレッドロケッツ川崎」とプロモーションパートナー契約を締結

株式会社OPA

株式会社ＯＰＡ（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野大輔）が運営する商業施設「新百合丘オーパ」（以下：当施設）は、この度、ＮＥＣレッドロケッツ川崎（本拠地：神奈川県川崎市、運営会社：日本電気株式会社）との間で、「プロモーションパートナー契約」を締結いたしました。

当施設は、川崎市をホームタウンとして活動するＮＥＣレッドロケッツ川崎の理念および地域貢献活動に賛同し、本パートナーシップを通じてチームの活動をサポートすることで、スポーツを通じた地域の活性化とコミュニティの発展に貢献してまいります。

今後は「プロモーションパートナー」として、公式ＨＰや試合会場でのロゴ掲出に加え、館内でもチームビジュアルを活用したプロモーションを展開することで、地域の皆さまと共にチームを後押しする空間を創出し、相互の価値向上を目指してまいります。

【ＮＥＣレッドロケッツ川崎について】

・創部 ：１９７８年（昭和５３年）

・活動拠点 ：ＮＥＣ玉川アリーナ（ＮＥＣ玉川事業場内・川崎市中原区）

・公式サイト：https://red.necrockets.net/

・主な戦績：日本リーグで優勝１回、Ｖリーグでは優勝８回、黒鷲旗で２回、そして皇后杯でも２回の優勝実績がある。

【新百合丘オーパについて】

・所在地 ： 川崎市麻生区上麻生 １丁目１番１号

・営業時間 ： ９：００～２１：００

＊一部営業時間が異なるショップがございます。

・フロア構成： 地下１階から地上６階

・ショップ数： 約７０ショップ

・責任者 ： 館長 内村 征太郎



※詳細は施設ＨＰをご覧ください。

https://www.opa-club.com/shinyurigaoka



【本件に関するお問い合せ】

株式会社ＯＰＡ 新百合丘オーパ ＴＥＬ：０４４-９６５-２１２１(代表)