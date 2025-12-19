【開催レポート】世界1位の革新校「ミネルバ大学」との初の国際協働　「Minecraft」で挑む海洋課題解決プロジェクト

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学（本拠地：神奈川県逗子市）は2025年10月31日、世界で最も革新的な大学ランキング（WURI）※で1位に選出されたアメリカ・ミネルバ大学の学生たちを招き、初の国際協働プログラムを実施しました。このプログラムは、日本財団による支援のもと、場所を選ばない学修を強みとする大学としてタッグを組み、オンラインと現地体験を融合した新しい学びのかたちを実現したものです。

※「WURI」（The World University Rankings for Innovation）。パートナーとして国連調査訓練研究所（UNITAR）らが名を連ねる

逗子キャンパスの前で集まり、逗子海岸へ出発する両大学の学生たち

☑「どこからでも学べる」2つのオンライン大学が逗子で現場体験

両大学に共通するのは「キャンパスに縛られず、どこからでも学ぶ」というスタイル。当日は「リアルな現場体験（ビーチクリーン）」と「デジタル実装（サンドボックス型ゲーム「Minecraft」を使った教材制作）」を組み合わせることで、国境や言語の壁を越えた新しい学びのモデルを提示しました。

和やかに交流するZEN大学とミネルバ大学の学生海岸でごみの分別について説明を受ける海岸で拾ったごみの数を確認自然物と人工物を確認しながらゴミ拾い

☑逗子の海を再現した「デジタル教材」が完成！

当日は、逗子キャンパスと逗子海岸を舞台に、日本をはじめ、欧米、アジアなど多様な国・地域から集まった学生たち約40名が大学の垣根を越えて協働チームを編成し活動しました。笹川平和財団海洋政策研究所 上席研究員の塩入同（しおいり・とも）氏から海洋環境の現状について講義を受けた後は、逗子海岸ビーチクリーン活動を実施。

その経験を通じて得た「自然物と人工物の区別の難しさ」をヒントに、Minecraftを使って逗子海岸を舞台にした子ども向けのゴミ分別学習教材を協働制作しました。 「スプレー缶を可燃ゴミに捨てようとするとエラーが出る」仕組みを実装したり、その理由をプレイヤーに考えさせたりするなど、単なるゲームの枠を超えた教育ツールが完成しました。

発表会では、それぞれのチームが作り上げた「逗子海岸」をプレゼンテーションで披露。チームそれぞれの独自の斬新的な逗子海岸を創り上げ、単なる交流にとどまらず、互いの強みを活かした教材制作という具体的なアウトプット（教材制作）までを1日で完遂する、実践的なプログラムとなりました。

両大学の学生が議論しながらチームで教材を制作教材はMinecraftを活用Minecraftの作業方法を熱心に聞く両大学生作業の準備万端な学生たち

■ミネルバ大学 Lukasz Bacewiczさんのコメント

「ZEN大学の学生とは初対面でしたが、とても良い交流ができました。驚いたのは、彼らがSlackなどのビジネスツールを日常的に使いこなし、アイデアをデジタルで形にするスピードが非常に速いことです。Minecraftで教材を作る際も、ZEN大学生はとてもクリエイティブで、革新的なアイデアを次々に提案し、課題に対する解決策を生み出していました。海岸での清掃活動の時に、地球規模で抱える社会問題に関して話をすることができ、初めて会った僕たちの距離を縮めてくれたように思います」

■ミネルバ大学 Liza Sadaterashviliさんのコメント

「イノベーションを起点として考えるマインドセットが共通していたので、すぐに打ち解けることができました。また、ZEN大学の皆さんが心からの笑顔で歓迎してくれたこともすごくうれしかったです。オンラインで学んでいる同士だからこそ通じ合う部分があり、非常に有意義な時間でした」

■ZEN大学 三橋龍起さんのコメント

「同じオンラインで学ぶ大学ながら、ミネルバ大学生から『ZEN大学生はビジネスツールのSlackを日常的に使っていてすごい』と驚かれました。一方で、ミネルバ大学では多国籍な学生が共に生活しながら学ぶので、ハラルやベジタリアンなど食事においても違いが多く、日常生活そのものに学びがあることがすごいと感じました。国によってゴミ分別の基準が違うことなど、互いに新しい発見がありました」

両大学の学生がチームで制作した教材をプレゼンテーションプレゼンテーションを前に議論各チームのプレゼンテーションへのフィードバック制作した教材をプレゼンテーションする様子

■今後のミネルバ大学との協働プログラム予定（一例）

2026年1月初旬 ミネルバ大学の学期初めのオリエンテーションにZEN大学生が参加

2026年3月初旬 ところざわサクラタウンへのバス訪問

※日程・内容については、変更となる可能性がありますので、ご了承ください。