怪しいメールを一瞬で見抜く！フィッシングメール対策セミナー ―巧妙化する攻撃を理解し、実務で使える見抜き方と対策を解説する無料オンラインセミナーを開催

リスクマネジメント分野のコンサルティングサービスを提供する株式会社UPF（本社：東京都中央区、代表取締役：仲手川 啓、以下当社）は、2025年12月26日（金）17：00より、フィッシングメールの見抜き方と対策をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、従業員が日常業務で遭遇しやすいフィッシングメールの特徴を整理し、「どんな点に注意すれば不審なメールに気付けるのか」「どう対応すれば被害を未然に防ぐことができるのか」を実務視点で分かりやすく解説します。

メールによる攻撃が増える中、従業員教育や内部対策を強化したい企業の担当者にも役立つ内容です。

▶セミナー詳細・お申込みはこちらから：https://upfgroup.co.jp/seminar/13

■背景

近年、フィッシングメールは年々巧妙化しており、実在企業を装った通知メールや、取引先になりすました業務連絡など、一見すると日常の業務メールと見分けがつきにくいケースが増えています。

攻撃手口も多様化しており、リンク誘導型、添付ファイル型、返信誘導型など、従業員が日常的に受信するメールに紛れ込む形で届きます。

また、「怪しいと思っても判断が難しい」「従業員教育が追いつかない」「誤ってクリックしてしまうリスクが常にある」などの課題を抱える企業も少なくありません。

本セミナーでは、フィッシングメールの典型的な特徴から最近の攻撃傾向、見抜くためのチェックポイント、被害を防ぐための基本対策と初動対応までを、実務に落とし込める形で解説します。

■セミナー概要

本セミナーでは、フィッシングメールへの理解を深め、従業員が実践できる対策を短時間で学ぶことができます。

プログラム内容：

・フィッシングメールとは

・最近の攻撃傾向とよく使用されている手口

・怪しいメールを見抜くチェックポイント

・被害を防ぐための基本対策と初動対応

・まとめ

セミナー名：怪しいメールを一瞬で見抜く！フィッシングメール対策セミナー

日時：2025年12月26日（金）17：00～17：30（途中参加・途中退出可）

参加費：無料（要事前申し込み）

形式：オンライン（Zoom Webinar）

申し込み締め切り：開催当日の開始時間まで

お申込みはこちら：https://upfgroup.co.jp/seminar/13

■こんな方におすすめ

・従業員向けのフィッシングメール教育を強化したい方

・メール経由の攻撃リスクを把握し、対策を進めたい方

・怪しいメールを見抜くポイントを整理したい方

・内部対策や初動対応を整備したい方

