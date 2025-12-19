「あなたもきっと共感できる！」ZONe ENERGYが新たな受験生広告を１２月１５日より掲出！すべての受験生に無敵の[解]を授ける、受験応援新商品も１月１３日（火）より発売

サントリーキャンペーン事務局

「ZONe ENERGY (ゾーン エナジー)」は、すべての受験生に寄り添うべく、２０２３年より、受験応援メッセージの掲出並びに「Big Luck」「Big Luck ２０２４」「ABSOLUTE VICTORY」と、“受験応援”を題材とした商品を発売してきました。今回は、勉強の合間の時間にフォーカスし、「自分もやっていたかも！」と共感できるような広告を、１２月１５日（月）よりJR総武線や、受験生が利用する主要駅で展開しています。また、すべての受験生に無敵の[解]を授けることをテーマに開発した、受験応援新商品「ZONe ENERGY [解]」を、２０２６年１月１３日（火）に発売します。「ZONe ENERGY」が、本番に向けて頑張る受験生の励みになることを願っております。

あなたもきっと経験があるはず。“新”受験応援広告「集中するのも、難問だ。」

受験は試験本番に向けて、長期間にわたり勉強する日々が続きます。そのような中で、ときに集中が途切れてしまい、何気なく意味のないことをして時間が経ってしまうという経験は、誰しもあるはず。「ZONe ENERGY」は、そんな瞬間に着目した交通広告を掲出することで、受験勉強と向き合う方々を応援します。

■「集中するのも、難問だ。」応援広告内容■掲出場所・期間

JR中央線・総武線各駅停車中づり広告 １２月１５日(月)～１２月２８日(日)

都内予備校付近シティスケープ１４か所 １２月１５日(月)～１２月２８日(日)

都内駅貼り広告１６か所 １２月１５日(月)～１２月２１日(日)

JR 西日暮里駅、JR谷保駅、東京メトロ 広尾駅、京王井の頭線 駒場東大前駅、東京メトロ 西早稲田駅、

JR市ケ谷駅、多摩モノレール 立川南駅、東急東横線 学芸大学駅、東京メトロ 神谷町駅、

JR 四ツ谷駅、東京メトロ 外苑前駅、東急 武蔵小山駅、JR・京王井の頭線 吉祥寺駅、JR 巣鴨駅、

東武東上線 上板橋駅、西武鉄道新宿線・拝島線 小平駅

※編成や運行情報について、駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

※改札内に入るのには駅入場券もしくは乗車券が必要です。

無敵の［解］へ導く数式をデザインに凝縮！

「ZONe ENERGY [解]」は、受験や勉強に向き合い、不確実な日々の中、答えを探し求めているすべての方々に無敵の[解]を授けるエナジードリンクです。従来の熱を帯びた受験応援とは異なる商品をお届けできればと思い、受験期に解を求めてAIを駆使し、スマートに勉強に臨む方が多いことに着目し、開発しました。正面には、答えを示唆するような大きな[解]をあしらい、缶上部に“Absolute Intelligence [AI]”と記載。また、クリアなブルーの背景に、無敵の[解]にちなんだ数式をらせん状に配することで、全体的にスマートさを感じられるデザインに仕上げました。

■缶の数式について

無敵の[解]にたどり着くための数式を缶に記載しています。受験生から支持の厚いヨビノリたくみさんに監修いただきました。

■ヨビノリたくみさん メッセージ

「一般的なデザインなどでよく使われる数式をなるべく避け、数学や科学を学んでいく過程で出会い、その有用性に驚かされるような数式を散りばめてみました。自力で気づくことができると、成長を感じられ、とても嬉しい気持ちになると思うので、ZONeの味わいとともに是非楽しんでみてください！」

■ヨビノリたくみさん プロフィール

理系大学生向けの授業動画を配信するYouTubeチャンネル"予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」"の講師。「インターネット動画配信による革新的な科学の理解増進」を業績として令和５年度文部科学大臣表彰科学技術賞(理解増進部門)を受賞。

ZONe ENERGY [解] 製品概要

■商品名 ：ZONe ENERGY [解]

■発売日 ：２０２６年１月１３日（火）

■希望小売価格 ：２２３円（税別）

■内容量 ：４００ml

■発売エリア ：全国

デカビタ・タフグミ・ZONe ENERGYの超受験応援玉が当たる！キャンペーン

受験生やその親御さんにご支持いただいている、「デカビタ」「タフグミ」とコラボし、「デカビタ・タフグミ・ZONe ENERGYの超受験応援玉が当たる！キャンペーン」を、２０２６年１月１３日（火）より実施します。

ぜひこの機会に商品をお試しいただき、ふるってご応募ください。

■キャンペーン名：

デカビタ・タフグミ・ZONeエナジーの超受験応援玉当たる！キャンペーン

■キャンペーン期間：

２０２６年１月１３日（火）～２０２６年２月１９日（木）２３：５９

■対象商品：

１. デカビタ対象商品

・サントリー デカビタＣ ゴッドチャージ クエン酸 ５００mlペット

・サントリー デカビタＣ 天才！満点チャージ ５００mlペット

・サントリー デカビタＣ ゼロ マルチビタミン ５００mlペット

・サントリー デカビタＣ ゴッドチャージ クエン酸 ６００mlペット

※ケースでのご購入も対象となりますが、＜サントリー デカビタＣ ゴッドチャージ クエン酸 ６００mlペットのケース商品は対象外＞となります。

２.タフグミ対象商品

・タフグミ

・タフグミ グレーピーパンチ

・タフグミ レモンラッシュ

・タフグミ バウンシーマスカット

・タフグミ PRO カフェイン ジンジャーレモン

・タフグミ PRO ローヤルゼリー

・タフグミ MEGA

・タフグミmini L＆S８０G（タフグミminiレモン＆ソーダデュオ）

３.ZONe対象商品

ZONeメンバーズプログラムシール付商品 全種

■賞品・当選者数

抽選により次の賞品が当たります。

Amazonギフトカード １０，０００円分 各１０名様 計５０名様

＜全5コース：デカビタ ゴッドチャージコース／デカビタ 天才！満点チャージコース／TOUGH GUMMYコース／HYPER ZONeコース／ZONe ENERGY [解]コース＞

※抽選に参加するAmazonギフトカードのデザイン（コース）は選択可能です。

※ご当選は、１アカウントにつき各コース１回まで、最大計５回までとなります。

さらに応募者様全員に、「超大吉壁紙（全５種）」をプレゼントいたします。

※抽選時に選択いただいたコースのスマートフォン用超大吉壁紙がもらえます。

■必要ポイント数：

デカビタポイント ：２pt

タフグミポイント ：２pt

ZONe抽選ポイント ：２pt

計６pt

■ZONe MEMBERS PROGRAMページ：

https://zmp.zone-energy.jp/lp/zmp

■応募・抽選方法：

「ZONe」LINE公式アカウントを「友だち追加」して、ZONeメンバーズプログラムに入会。対象のデカビタ・タフグミの製品を購入の上、ZONeメンバーズプログラムでレシートを登録すると、ポイントGET。さらに対象の「ZONe ENERGY」商品を購入の上、缶側面に貼られているQRコードを読み取り、ポイントGET。貯まった３種類のポイントを利用して抽選に応募。

※ECサイト・宅配等でのご購入は対象外とさせていただきます。

ZONe ENERGY について

「ZONe ENERGY」は、飲む者を無敵のゾーンへと導くエナジードリンクです。

公式サイト ：https://zone-energy.jp/

公式X ：https://x.com/zone_energy_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/zone_energy_jp/

公式 TikTok ：https://www.tiktok.com/@zone_energy_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/@zoneenergy8070/