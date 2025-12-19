マンハッタン・アソシエイツ、B2B取引の購買体験を革新する新製品「Enterprise Promise & Fulfill(TM)」を提供開始

マンハッタン・アソシエイツ株式会社

マンハッタン・アソシエイツ株式会社（本社：米国ジョージア州アトランタ、日本オフィス：東京都港区、代表取締役：高谷 直秀）は、B2B取引のオーダー履行プロセスを高度化し、顧客満足度を向上させるための新製品「Enterprise Promise & Fulfill(TM)」の提供を本日より日本国内で開始することを発表しました。

Enterprise Promise & Fulfillは、これまでB2C取引において普及、定着してきた在庫の可視化、納期・配送約束、オーダー履行の最適化といった機能を “B2B” の取引でも活用できるようにする革新的な製品です。しかも、導入時に既存のERPをリプレースする必要もありません。Enterprise Promise & Fulfillを追加導入して、ERPに連携させることで、企業間取引における購買体験の質を向上させ、売上と業務効率の改善に貢献します。

経済産業省が指摘した「2025年の崖」問題に対処するため、日本の企業各社はDXに向けた取り組みを積極的に推し進めています。しかしB2B取引においては、従来のレガシーなERPを中心としたシステムの拡張だけではオーダー履行プロセスの最適化を思うように進められないなど、現状に限界を感じている企業が少なくありません。

このたび発表したEnterprise Promise & Fulfillは、こうした課題を解決することを可能にする製品です。主要な機能は以下の通りです。

1. 在庫の見える化

企業ネットワーク上のすべての在庫状況を動的に把握することで、顧客にリアルタイムな透明性を提供。発注した商品が今どこにあるかを、バイヤー自身がいつでも正確に確認できます。

2. 正確な納期提示

リアルタイムな在庫情報に基づき、顧客に対して確実な納期を提示することができます。

3. 顧客自身がオーダーをコントロール

発注したバイヤー自身が状況に応じて配送方法や配送日時の変更を柔軟に行うことができます。

マンハッタン・アソシエイツのEnterprise Promise & Fulfillは、SAPやOracleなど単一のERPシステムを利用されている企業にとって、理想的なソリューションです。マイクロサービスアーキテクチャにより構築されたクラウドネイティブなソリューションであるため、既存のシステムに一切影響を与えることなく、現代のB2B取引に求められる在庫可視化やオーダー履行といった多様なサービスを、柔軟かつシームレスに導入することが可能となります。

従来のERPが管理する業務との比較は以下の通りです。

＜ERPが引き続き管理する業務＞

・受発注業務（オーダーの作成、追跡、処理）

・顧客管理（顧客データ、契約、価格設定、請求書発行）

・請求と財務（支払い条件、信用状態、売掛金）

＜Enterprise Promise & Fulfillが新たに管理する業務＞

・グローバル在庫の見える化とリアルタイムな在庫引当

・在庫状況と将来予測に基づくリアルタイムな納期提示

・在庫を動的に割り当て、オーダー履行の効率を最大化

・コスト等を考慮し、最も効率の良い拠点から最適な配送方法を選定

・複数オーダーをまとめて出荷することで、配送のムダを排除

マンハッタン・アソシエイツ 日本オフィスの代表取締役である高谷 直秀は次のように述べています。

「Enterprise Promise & Fulfill は、B2Bオーダー履行に対する需要の高まりに応えるために新たに設計された、スマートで透明性の高いソリューションであり、日本企業が推進しているDXを強力に支援します。今日のB2B取引のバイヤーは、一般消費者と同様に、リアルタイムの可視化や柔軟なオーダーコントロールができることを望んでいます。本ソリューションは、最新のオーダー履行インテリジェンスと卓越したオペレーションがそのギャップを埋め、既存のERPと緊密に連携させることにより、理想的なオーダーオーケストレーションを実現。顧客の信頼感を高めるとともに、売上拡大にも大きく貢献します」

新製品「Enterprise Promise & Fulfill(TM)」の詳細情報は、以下のサイトをご覧ください。

URL： https://www.manh.com/ja-jp/solutions/b2b-commerce/add-modern-b2b-promising-fulfillment-capabilities-to-erp

●マンハッタン・アソシエイツについて

マンハッタン・アソシエイツは、サプライチェーンとオムニチャネル分野のテクノロジーリーダー企業です。フロントエンドの販売プロセスとバックエンドのサプライチェーンの統合によって企業内外の情報を集約するとともに、先進のソフトウェア、プラットフォーム技術、および豊富な実績と経験が、お客様の成長と収益の確保を強力に支援します。そして、最先端のクラウドならびにオンプレミス環境をベースに開発されたソリューションを、店舗、流通ネットワーク、物流センターに提供することで、オムニチャネル市場におけるビジネスを成功へと導きます。

詳細については www.manh.co.jp(https://www.manh.co.jp/) をご覧ください。

マンハッタン・アソシエイツの最新の製品情報や顧客、パートナーに関するニュースは、LinkedIn、X（Twitter）、Facebook からご覧ください。