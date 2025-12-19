PXGから「Allan ZT ロングパター」が新登場

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）― PXGは、PXG(R) Allan(R) ZT ロングパターを発表しました。 ゴルファーにさらなる安定性、正しいアドレス姿勢、そしてよりスムーズで再現性の高いストロークをもたらすことを目的に設計された長尺デザインの最新パターです。

グリーン上での一貫性を新たなアプローチで追求するプレーヤーのために開発されたPXG Allan ZT ロングパターは、特にプレッシャーのかかる場面において、自信をもたらすコントロールされた安定した転がりを生み出します。

PXG Allan ZT ロングパターは、標準45インチ（最大47.5インチまで調整可能）長尺設計を採用。

480gの大幅に重量を持たせたヘッドと組み合わせることで、非常に高い安定感を実現しています。

また余分な手の動きを抑え、再現しやすい肩主導のストロークを促します。

◼ Allan ZT ロングパター

https://jp.pxg.com/ja/products/allan-zt-long-putters

そのパフォーマンスの中核を成すのが、PXG独自の特許技術ゼロトルクテクノロジーです。

重心（CG）をシャフト軸の直下に配置し、専用設計のSホーゼルを採用することで、ストローク中、

フェースが自然にターゲットラインにスクエアな状態を保ちます。さらに、マルチマテリアル構造の中空ボディ設計により、高慣性モーメント（MOI）を実現。前方重心の配置をサポートするとともに、

打音が洗練されて、全体的なバランス性能を高めています。先進的なピラミッドフェースパターンは、

ソフトな打音を生み出し、フェース全体で一貫した転がりと高いレスポンスを提供します。

PXGのデザインエンジニア、マット・アンドリュースは次のように述べています。

「PXG Allan ZT ロングでは、精度を犠牲にすることなく、より安定したストロークをゴルファーにもたらすロングパターを目指しました。ゼロトルクテクノロジーと先進的な構造、洗練された重心配置を組み合わせることで、驚くほどバランスに優れ、自信を持って純粋な転がりを生み出せるパターに仕上げています。」

PXG Allan ZT ロングパターには、PXGスプリットグリップを標準装備しています。シャフトはKBS

クロームシャフトが標準仕様となり、オプションでPXG M16(R)ブラックスタビリティシャフトへの

アップグレードも可能です。また、調整可能なフィッティングシャフトと精密ウェイト調整システムを用いた専用フィッティングプロセスにより、プレーヤーそれぞれの構えやストローク特性に合わせた細かな調整が行えます。

参考価格：税込み81,400円

Allan ZT ロングパターの仕様

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、

すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、

アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。

また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Jake Knapp, Patrick Fishburn, Zach Johnson, David Lipsky, Henrik Norlander, Chad Ramey, Mason Andersen,

Cristobal Del Solar, Patrick Cover, Brandon Crick, Seth Reeves, Augusto Nunez, Paul Barjon,

Sebastian Cappelen, Kevin Dougherty, Ryan McCormick, Shad Tuten, Joey Garber, Nathan

Petronzio, Celine Boutier, Linnea Strom, Mina Kreiter, Auston Kim, Gina Kim, Megan Khang,

Minji Kang, Kaitlin MilliganとChristina Kimなどが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja