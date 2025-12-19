【災害時、命を守る口腔ケア】宮城県気仙沼市で特別授業を開催　　‐ 口腔内の菌の観察や災害時の口腔ケアの実践も

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

薬用マウスウォッシュ「リステリン(R)」を展開するKenvue（ケンビュー）は、日本学校歯科医会および気仙沼市教育委員会が共催する特別授業「災害時に命を守る口腔ケア」に協力し、12日1日（月）、宮城県気仙沼市立唐桑中学校にて、中学１年生約60名を対象にした授業の実施をサポートしました。

気仙沼は、東日本大震災で大きな被害を受けた地域です。しかし、現在の中学生は震災後に生まれた方も多く、 “震災を知らない世代” です。一方で、現在も南海トラフをはじめ、全国で大規模な地震の可能性が示唆されており、地震・津波をはじめとした災害への備えや、正しい知識を持つことは非常に重要視されています。

東日本大震災では、口腔衛生が悪化したことが大きな要因とされる誤嚥性肺炎等で、避難所で亡くなってしまう災害関連死が111人に上りました。また、集団生活となる避難所において、様々な感染症を防ぐためにも、ウイルスの最も大きな入口であるお口を清潔に保つことは非常に重要です。また、災害時は水が不足する場合も多いため、そうした特殊な環境下での効果的な口腔ケアについて、日ごろから学びの場を提供することが必要であると考え、本授業を実施する運びとなりました。

当日は、まず新潟大学の野杁教授より、なぜ災害時に口腔ケアが重要か、効果的なケア方法の講義が行われました。後半では、口腔内の菌の観察や、水が不足する災害時でもできるマウスウォッシュを活用した口腔ケアの実践など、体験も組み合わせたプログラムが展開されました。

■災害時の口と歯のケア 特別授業 / 新潟大学歯学部教授 野杁由一郎 先生

授業では、災害時における口腔ケアの備えと実践方法、そして心のケアの重要性も強調されました。日頃からの正しい口腔ケア習慣と、非常時のケア方法を事前に知っておくことで、非常時も健康を維持できることが伝えられました。

１. 災害時の現実と課題

東日本大震災では、避難所生活による誤嚥性肺炎などで命を落とすケースが多く、災害関連死が大きな課題となりました。ライフラインの停止により、水道水が使えず、歯磨きやうがいが困難になる状況が発生しました。

２. バイオフィルムと感染症

歯垢（プラーク）はバイオフィルムと呼ばれる細菌の集合体であり、むし歯や歯周病の原因となります。災害時に歯磨きや洗口ができないと、歯肉炎や歯周炎、むし歯が短期間で発症するリスクが高まります。日ごろから、そして災害時もお口の菌をしっかり殺菌することが非常に重要です。

３. 備えと心のケア

災害時に備えて、歯ブラシや歯磨き粉、水で薄める必要がなく原液で使える洗口液などの口腔ケア用品を非常持出袋に準備することが推奨されました。物理的な備えだけでなく、安心感や心の絆を得ること、無理をしないことなど、心のケアも重要であると強調されました。

４. 口腔ケアのポイント

歯ブラシがない場合は、ガーゼやティッシュで歯の表面をこする、洗口液を使う、ペットボトルの水やお茶でうがいするなどの代替方法が紹介されました。歯ブラシはヘッドが小さめのものを選び、細かく動かして力を入れすぎず、歯と歯肉の境目を重点的に磨くことが大切です。歯の表面がツルツルになっていれば磨き残しがない証拠で、舌で触れて確認する習慣も勧められました。

■お口の菌を見てみよう！

後半では、スマートフォンで微生物を観察できる顕微鏡を使い、実際にお口の菌を見る体験をしました。動く菌を見て子どもたちからは、「いっぱいいる」「気持ち悪い！」などの声が上がりました。

■災害時の効果的な口腔ケア 実践

最後に、水がない状態でも簡単にお口全体を殺菌できるマウスウォッシュを使ったケアを実践しました。

災害時、急にいつもと違うケアを行うことは非常に難易度が高いため、平時から、「こんなケアがあるんだ」「災害時もお口のケアは大事なんだ」と知り、実践していただく機会は大切であると考えています。

今後もKenvueは、教育機関や地域と連携しながら防災教育および健康啓発活動を推進してまいります。

【イベント実施概要】

・ タイトル：災害時、命を守る口腔ケア 実践講座

・ 日時：2025年12月1日（月）10:45～11:35

・ 場所：気仙沼市立唐桑中学校

・ 対象：唐桑中学校・鹿折中学校の1年生 60名

・ 登壇者：新潟大学歯学部 う蝕学分野 教授 野杁由一郎先生

・ プログラム：特別授業／口内細菌観察体験／災害時の口腔ケア実践／質疑応答

Kenvue（ケンビュー）について

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を生活者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。



Kenvue（ケンビュー）WEBサイト https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/ (https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/)