Compass、インパクトスタートアップ協会に加盟

株式会社Compass

就業支援におけるGovTechを推進する株式会社Compass（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役CEO：大津 愛、以下、Compass）は、このたび、一般社団法人インパクトスタートアップ協会（以下、ISA)の2026年度の正会員として加盟いたしました。

Compassは「ワーキングプアを無くす」というミッションのもと、就労支援やキャリア相談の現場で培ってきたノウハウを基盤に、相談プラットフォームとしてテクノロジーを活用し、誰もが必要なときに支援へアクセスできる仕組みづくりに取り組んできました。こうした取り組みが、社会課題の解決と持続可能な成長の両立を目指すインパクトスタートアップの理念と合致し、このたびISAへの加盟に至りました。

これまでCompassは、相談プラットフォームを通じて自治体や関係機関と連携しながら、就労・生活支援を一体的に提供する地域に根ざした支援モデルの構築を進めてきました。ISAへの加盟を通じて、同協会が掲げる「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の実現に向け、インパクトスタートアップ・エコシステムの形成に一層貢献してまいります。

今後の展望

Compassは神戸市を拠点に関西でサービスを開始し、現在では北陸、関東、中国・四国、九州へと展開し、地域を超えた包括的な支援体制を築いてきました。今後は、相談プラットフォームの全国展開をさらに加速させ、自治体との連携を通じて、各地域に根ざした持続可能な相談支援モデルを実装していきます。

また、Compassは「誰もが夢を見られる社会へ」というビジョンのもと、相談ノウハウとテクノロジーを融合した仕組みを通じて、孤立の解消や必要な支援へのアクセス向上に取り組んできました。一人ひとりが安定した経済基盤を築き、将来の“なりたい自分”を実現できる社会をつくるため、全国の自治体・地域との連携を一層強化し、このモデルを広く社会に届けてまいります。



■ インパクトスタートアップ協会について

インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立いたしました。

政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を実施しています。現在、協会のパーパスに共感し正会員として活動を共にするインパクトスタートアップ企業は325社、活動趣旨に賛同いただきインパクトエコノミーの拡張を支援する賛同会員は、日系・外資系企業を含め15社（※）となりました。（※2025年11月末日時点）

【株式会社Compassについて】

「誰もが夢を見られる社会へ」というコンセプトを掲げ、『日本からワーキングプアを無くす』というミッションに挑戦しているスタートアップ企業です。キャリアカウンセリングのLINE相談を軸としたサービスを累計14万人以上が利用しており、「キャリア×IT」で、労働者の貧困問題や国内企業の人材不足など、労働市場における重要課題の解決を目指しています。

https://corp.choice-career.com/