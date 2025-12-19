株式会社Azoop、運送業務支援システム「トラッカーズマネージャー」事業をハコベル株式会社へ承継

株式会社Azoop

「次世代に、新たな選択肢と可能性を。」をミッションに掲げる株式会社Azoop（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：朴 貴頌、以下：当社）は、当社が運営する運送業務支援システム「トラッカーズマネージャー」について、ハコベル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：狭間 健志、以下：ハコベル）と吸収分割契約を締結し、2026年2月1日（日）付で同社へ事業承継することをお知らせいたします。

なお、本承継後も、当社が運営する中古トラック売買プラットフォーム「トラッカーズオークション」と「トラッカーズマネージャー」のシステム連携は継続し、両社の強みを活かした運送事業者への支援体制を強化してまいります 。

■「トラッカーズマネージャー」とは

「トラッカーズマネージャー」は、運送会社の収益性・業務効率向上ならびに法令遵守の取り組みを支援する運送業務支援システムです。

車両管理機能・運行管理機能を有しており、従来Excelや紙ベースで行われてきた車両・ドライバー・運行の各種情報管理をクラウド上で一元化する他、請求・売上管理も同一システム上で行うことができます。さらに、トラック1台あたりの収益を集計・可視化します。これらの機能を通じて業務効率改善ならびに車両あたりの収益性向上が図れるほか、車両状態等の適切な管理によるメンテナンスコストの低減や、労務管理等を含む監査対応・法令対応にも寄与するため、多くの運送会社から支持されています。

■事業承継の背景と目的

当社はこれまで、「トラッカーズマネージャー」を通じて、運送会社の収益性向上、業務効率化、ならびに法令遵守の取り組みを支援してまいりました 。車両・ドライバー・運行情報のクラウド一元管理や、トラック1台あたりの収益可視化機能などは、多くの運送事業者様よりご支持をいただいております。

昨今、物流業界では法改正への対応や経営効率化が急務となっております 。こうした環境下において、「トラッカーズマネージャー」をご利用の皆様にさらなる価値を提供するためには、運送手配マッチング事業を展開し、広範な顧客基盤とプラットフォームを持つハコベルのもとで事業を展開することが最善であると判断いたしました 。ハコベルの展開する運送手配マッチング事業とのシナジーにより、システム利用者の皆様には、業務効率化だけでなく「売上機会の拡大」という新たな価値提供が可能となります。

当社は本承継により経営資源を最適化し、中古トラック売買プラットフォーム「トラッカーズオークション」、物流専門人材に特化した人材紹介サービス「トラッカーズジョブ」をはじめとする主力事業の成長を加速させるとともに、ハコベルとのパートナーシップを通じて物流業界の発展に貢献してまいります。

■今後の展開

2026年2月1日より、「トラッカーズマネージャー」の運営はハコベル株式会社が承継します。現在ご利用中のサービスは、承継後も変わらずご利用いただけます。 また、当社が運営する「トラッカーズオークション」と「トラッカーズマネージャー」の連携は今後も継続いたします 。

さらに、ハコベルの既存サービスである「ハコベル配車管理」との連携も進めることで、運送事業者の皆様の経営効率改善をより一層強力に支援してまいります。

■株式会社Azoop 代表取締役社長CEO 朴 貴頌コメント

「トラッカーズマネージャー」は、私たちが創業以来、『運送会社の経営を強くしたい』という一心で育て上げてきた、まさに手塩にかけたサービスです。

まだアナログな管理が主流だった現場に何度も足を運び、お客様一人ひとりの切実な声に耳を傾けながら機能を磨いてまいりました。その結果、多くの事業者様において、Excelや紙での煩雑な管理からの脱却、そして『1台あたりの収益可視化』という経営の透明化を実現できたことは、私たちの大きな誇りであり、確かな実績です。共に歩んでくださったユーザーの皆様には、感謝の言葉も尽きません。

今回、収益性向上や法令遵守を目指すお客様にとってより便利で使いやすいサービスを実現すべく、その運営をハコベル社に託すことになりました。これまで私たちが大切にしてきた物流・運送業界への想いを同社が引き継ぎ、既存事業とのシナジーを最大化することで、よりお客様のお役に立つサービスへと育てていただけると確信しております。これまでのご愛顧に感謝を申し上げるとともに、新たな運営のもと「トラッカーズマネージャー」がより大きな価値を発揮していくことを楽しみにしております。私たちは引き続き「次世代に、新たな選択肢と可能性を。」というミッションの実現に向け、物流・運送業界に向き合い邁進してまいります。

◼️ハコベル株式会社 代表取締役社長CEO 狭間 健志氏 コメント

当社は「物流を持続的に発展させるプラットフォームを創る」というビジョンのもと、B2B輸送の新しい業界標準、オープンなプラットフォームの構築を目指しています。同業他社との協業にもオープンに取り組んでおり、特に2022年のセイノーホールディングスとラクスルによるJV化以降、様々なステークホルダーとの連携を強化してきました。そのなかで、当社の既存事業とのシナジーが見込まれ、顧客への提供価値拡充に繋がるサービスの事業承継は重要な選択肢であると考えております。このたびご縁に恵まれた「トラッカーズマネージャー」は、物流を現場で支える運送事業者の皆様の経営効率改善に直結するサービスです。今後も物流業界では変化の波が続くことが見込まれていますが、Azoop様が大きな使命感を持って提供されてきた本サービスを引き継ぎ、一層成長させていくことで、こうした環境下で事業を営む運送事業者の皆様の一助となるとともに、物流業界の持続的な成長・発展へのさらなる貢献を目指してまいります。

■事業承継先の概要

商号：ハコベル株式会社

代表取締役社長CEO ： 狭間 健志

設立：2022年8月1日

所在地：東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル1・3F

事業内容：運送手配マッチングサービス、物流DXサービスを展開する物流プラットフォーム事業

URL： https://corp.hacobell.com/

サービスサイト：https://www.hacobell.com/

■株式会社Azoop 会社概要

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル5階

代表者：代表取締役社長CEO 朴 貴頌（ぱく きそん）

設立：2017年5月15日

事業内容：『トラッカーズ』の各種サービス企画・開発及び運営、商用車流通DX事業「トラッカーズオークション」、人材紹介事業「トラッカーズジョブ」など

URL：https://azoop.co.jp/