³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥³¥à ÂíÃÒÇ·¤¬¡ØCCN¾Þ2025¡ÙÌçÅÄÍÛ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§ÃæÅçÌÀÈþ¡¢»ñËÜ¶â1²¯6,500Ëü±ß¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢ÂíÃÒÇ·¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö&¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¶É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó2Éô¡Ë¤¬¡¢¡ØCCN¾Þ2025¡Ù¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌçÅÄÍÛ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CCN¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¥º¥¯¥é¥ÖÌ¾¸Å²°¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹¹ð¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼»ÅÊ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¿³ºº´ð½à¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä½Ð¹ÆÎÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼´¤Ë¿³ºº°÷¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥Æ¥£¥Ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤ò¿³ºº¤·¡¢¾Þ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏCCN¾Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://www.ccn.gr.jp/award/
¼õ¾ÞºîÉÊ
¹¹ð¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
ÁÊµáÆâÍÆ¡§ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù
¼Â»ÜÇÞÂÎ¡§Åìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±Ø¹½Æâ °ìÈÌÅ½¤ê B0¡ß2Ï¢
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë～7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂíÃÒÇ·¡Ê¤¿¤ ¤È¤â¤æ¤¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/¥×¥é¥ó¥Êー 2015Ç¯Æþ¼Ò
¡¦¡ØADFEST¡ÙEFFECTIVE LOTUSÉôÌçSILVER
¡¦¡Ø¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¹¡Ù¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥ÉÉôÌçGOLDÆüËÜÂåÉ½
¡¦¡Ø¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¹¡ÙPRÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¡¦¡ØACC¾Þ¡Ù¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¡¦¡Ø¹¹ð¶È³¦¤Î¼ã¼ê¤¬Áª¤Ö¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡ÙÆÃÊÌ¾Þ
¥ª¥ê¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥³¥à¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢1922Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÁí¹ç¹¹ð²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡ÖÎÉ¤¤´Ø·¸¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¢OOH¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://www.oricom.co.jp/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£