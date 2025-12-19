【 本物？ 特殊造形スーツ パンダ 】パンダロス軽減計画を実施。本物さながらの特殊造形 パンダ・スーツ。

株式会社ブラスト

株式会社ブラスト(本社 : 東京都狛江市西野川3-8-29 / 代表 : 岡部淳也)は、

創業40年の実績を持つ特殊造形スタジオ ゼペットの作り出す

動物美術造形品《 特殊造形スーツ パンダ 》を、通常価格 1,400 万円(税別)のところ、

パンダロス軽減計画として、期間限定の特別価格 900 万円(税別)にて受注開始したことを発表した。

また、スポットでの利用が可能なレンタルサービスも１日55万円(税別)～にて受け付けている。

2026年1月下旬に上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」2頭が中国へ返還されることが発表され、日本国内からパンダが不在となる状況に波紋が広がっている。

当社の《 特殊造形スーツ パンダ 》は、パンダ不在の空白を埋める新たな文化的象徴としての役割

を担える可能性を秘めている。

● 《 特殊造形スーツ パンダ 》詳細：

https://www.zeppet.com/ja/sales/panda_rev03.pdf(https://www.zeppet.com/ja/sales/panda_rev03.pdf)

● 《 特殊造形スーツ パンダ 》レンタル詳細：

https://www.zeppet.com/ja/dn/?p=7458(https://www.zeppet.com/ja/dn/?p=7458)

● 特殊造型スタジオ ゼペット 公式サイト：https://www.zeppet.com/(https://www.zeppet.com/)

● 株式会社ブラスト 公式サイト：https://www.blast.jp/(https://www.blast.jp/)

■《 特殊造形スーツ パンダ 》について

来場者の心を奪う究極の“動くアート”、《 特殊造形スーツ パンダ 》は、

本物さながらの姿と動きで観客を魅了し、着ぐるみとしてのパフォーマンスはもちろん、専用スタンドに飾れば圧倒的な存在感を放つ展示アートとしても活躍する。「会いに行けるパンダ」という新しい体験は、来場者に忘れられない思い出を与え、再来訪の促進が期待できる。

■最新の特殊造形技術

頭部にはパンダ特有の動作や表情を体現 する内部構成と機械技術を投入。鼻や唇などの皮膚には、リアルな質感と感触を表現する特殊シリコンを採用。全身を覆う体毛は、ハリウッドメジャー映画を手掛ける毛材メーカーと共同開発。毛の生え際部分は、手作業で一本一本植毛。

映画やテーマパークの特殊造形を長きに渡り支えてきた技術を結集し、リアルを超える究極のパンダを制作する。

■ 創業40年 テレビや映画、CM等で活躍するプロの造型スタジオ ゼペット

特殊造型スタジオ ゼペットは1984年創業の、特撮スタジオ ビルドアップを経て、

株式会社ブラストの社内造型部門として、映画、テレビ番組、CM、キャラクター造形など幅広い分野で制作を行っている。

劇場特撮映画『BRAVESTORM ブレイブストーム』や、YouTubeで1,300万回以上再生された短編特撮作品『ZVP（座頭市 対 プレデター〕』をはじめ、数多くの映像作品の造形を担当。

また、日本テレビの朝の情報番組『ZIP!』のパンダキャクター 星星（セイセイ）は

同社によるキャラクター企画開発からスタート。日テレアックスオンとの共同事業体の設立から本キャラクターの制作も手掛けている。

NHKの幼児教育番組でも数多くの造形制作を担当しており、

2022年から放送開始した『おかあさんといっしょ』の主演キャラクター制作なども手掛けている。

■ これまでの「パンダ」制作実績

特殊造型スタジオ ゼペット 公式サイト :https://www.zeppet.com/【 パンダの星星（セイセイ） 】

2020～2023まで日本テレビ 朝の情報番組「ZIP!」で活躍

【 アドベンチャーワールド すみれ（Smile） 】

YouTubeの企画動画や、アドベンチャーワールドのイベントにて使用

【 レンタル着ぐるみ「パンダ」 】

多数の番組、CMで活用

・NHK『逆転人生」「伝説のパンダ飼育員 命の大逆転劇」

・TBS『さんま・玉緒のお年玉 あんたの夢をかなえたろかSP』

・TBS『アッコにおまかせ！』

・幸楽苑 TVCM

・MEGA BIG TVCM …など

専属スーツアクターを手配し、イベントや撮影など多彩な場面でご利用可能。

レンタル料金はイベント利用で1日55万円(税別)～、

撮影利用で１日105万円(税別)～となっている。

《 特殊造形スーツ パンダ 》

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブラスト 担当：大友

〒201-0001 東京都狛江市西野川3-8-29

メール：info@blast.jp ※お問い合わせはメールにてお願いいたします。