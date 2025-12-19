【 本物？ 特殊造形スーツ パンダ 】パンダロス軽減計画を実施。本物さながらの特殊造形 パンダ・スーツ。
株式会社ブラスト(本社 : 東京都狛江市西野川3-8-29 / 代表 : 岡部淳也)は、
創業40年の実績を持つ特殊造形スタジオ ゼペットの作り出す
動物美術造形品《 特殊造形スーツ パンダ 》を、通常価格 1,400 万円(税別)のところ、
パンダロス軽減計画として、期間限定の特別価格 900 万円(税別)にて受注開始したことを発表した。
また、スポットでの利用が可能なレンタルサービスも１日55万円(税別)～にて受け付けている。
2026年1月下旬に上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」2頭が中国へ返還されることが発表され、日本国内からパンダが不在となる状況に波紋が広がっている。
当社の《 特殊造形スーツ パンダ 》は、パンダ不在の空白を埋める新たな文化的象徴としての役割
を担える可能性を秘めている。
● 《 特殊造形スーツ パンダ 》詳細：
https://www.zeppet.com/ja/sales/panda_rev03.pdf
● 《 特殊造形スーツ パンダ 》レンタル詳細：
https://www.zeppet.com/ja/dn/?p=7458
特殊造型スタジオ ゼペット 公式サイト：https://www.zeppet.com/
● 株式会社ブラスト 公式サイト：https://www.blast.jp/(https://www.blast.jp/)
■《 特殊造形スーツ パンダ 》について
来場者の心を奪う究極の“動くアート”、《 特殊造形スーツ パンダ 》は、
本物さながらの姿と動きで観客を魅了し、着ぐるみとしてのパフォーマンスはもちろん、専用スタンドに飾れば圧倒的な存在感を放つ展示アートとしても活躍する。「会いに行けるパンダ」という新しい体験は、来場者に忘れられない思い出を与え、再来訪の促進が期待できる。
■最新の特殊造形技術
頭部にはパンダ特有の動作や表情を体現 する内部構成と機械技術を投入。鼻や唇などの皮膚には、リアルな質感と感触を表現する特殊シリコンを採用。全身を覆う体毛は、ハリウッドメジャー映画を手掛ける毛材メーカーと共同開発。毛の生え際部分は、手作業で一本一本植毛。
映画やテーマパークの特殊造形を長きに渡り支えてきた技術を結集し、リアルを超える究極のパンダを制作する。
■ 創業40年 テレビや映画、CM等で活躍するプロの造型スタジオ ゼペット
特殊造型スタジオ ゼペットは1984年創業の、特撮スタジオ ビルドアップを経て、
株式会社ブラストの社内造型部門として、映画、テレビ番組、CM、キャラクター造形など幅広い分野で制作を行っている。
劇場特撮映画『BRAVESTORM ブレイブストーム』や、YouTubeで1,300万回以上再生された短編特撮作品『ZVP（座頭市 対 プレデター〕』をはじめ、数多くの映像作品の造形を担当。
また、日本テレビの朝の情報番組『ZIP!』のパンダキャクター 星星（セイセイ）は
同社によるキャラクター企画開発からスタート。日テレアックスオンとの共同事業体の設立から本キャラクターの制作も手掛けている。
NHKの幼児教育番組でも数多くの造形制作を担当しており、
2022年から放送開始した『おかあさんといっしょ』の主演キャラクター制作なども手掛けている。
特殊造型スタジオ ゼペット 公式サイト :
https://www.zeppet.com/
■ これまでの「パンダ」制作実績
【 パンダの星星（セイセイ） 】
2020～2023まで日本テレビ 朝の情報番組「ZIP!」で活躍
【 アドベンチャーワールド すみれ（Smile） 】
YouTubeの企画動画や、アドベンチャーワールドのイベントにて使用
【 レンタル着ぐるみ「パンダ」 】
多数の番組、CMで活用
・NHK『逆転人生」「伝説のパンダ飼育員 命の大逆転劇」
・TBS『さんま・玉緒のお年玉 あんたの夢をかなえたろかSP』
・TBS『アッコにおまかせ！』
・幸楽苑 TVCM
・MEGA BIG TVCM …など
専属スーツアクターを手配し、イベントや撮影など多彩な場面でご利用可能。
レンタル料金はイベント利用で1日55万円(税別)～、
撮影利用で１日105万円(税別)～となっている。
《 特殊造形スーツ パンダ 》
受注詳細：https://www.zeppet.com/ja/sales/panda_rev03.pdf(https://www.zeppet.com/ja/sales/panda_rev03.pdf)
レンタル詳細：https://www.zeppet.com/ja/dn/?p=7458(https://www.zeppet.com/ja/dn/?p=7458)
