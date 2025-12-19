【燈の守り人】門脇埼灯台の『ボイス付きTシャツ』が登場！

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。

この度、日本出版販売株式会社（東京都千代田区）と連携し、門脇埼灯台（静岡県伊東市）のボイス付きオリジナルTシャツを2025年12月18日（木）より販売開始しました。

《商品詳細》

◎ボイスの楽しみ方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/98_1_6f15b294b29f7a5bee2ede6245d6c036.jpg?v=202512191051 ]

１. 専用アプリ「Auris」を起動します。

２.アプリ内の「門脇埼灯台イマーシブツアー」→「門脇埼灯台ボイス付きTシャツ」を選択

２.「体験する」を選択すると、カメラの読み取り画面が表示されます。

３.画面の指示に従い、Tシャツの左胸のデザインを画面内におさめ、端末をゆっくり動かします。

４.読み取りが成功するとキャラボイスが再生されます。

複数のキャラボイスをお楽しみください。

読み取りが上手くいかない場合は以下をお試しください。

・距離や角度を変える

・アプリを再起動する

・wi-fiを繋ぐなど通信環境を改善する

・Tシャツを平らな場所に置き、影やシワがないよう調整する

【事前準備】

専用アプリ「Auris」をダウンロード

▼GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details

▼Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/auris/id1669305520

対象外の機種がございます。ご購入前に、必ず専用アプリ「Auris」をDLの上、テストコンテンツ(https://x.gd/pM3sY )をお試しください。

対象機種で「Auris」DL済みの場合、サイトが表示されます。

【対応端末】

＜iPhone＞

iOS 15.0以降、2017年11月以降に発売の機種（iPhoneXR以降、iPhoneSEは第2世代以降）

＜Android＞

Android 12以上（最新バージョン推奨・メーカーの独自OSはテストコンテンツが動作しても不具合が発生する可能性がございます）、ARCore対応機種（必須）

【注意事項】

・メモリ3GB以上の端末でのご利用を推奨しております

・正確な位置情報を取得するため、安定した通信環境でご利用ください。通信料はお客様負担となります。ご了承ください

・テストコンテンツにて対応端末と表示された場合でも、体験のダウンロードに時間がかかる、アプリ起動中に発熱する場合は、スムーズにご体験をいただけない可能性がございます。予めご了承ください。

・「Auris」をダウンロード済みの場合は、ご体験時に必ず最新版へアップデートをお願いいたします。

・通信環境が不十分な場合、体験のダウンロード、画像の表示や読み取りに時間がかかる場合がございます。

・５分以上たっても体験が進行しない場合は、「Auris」を再起動し、再度体験を開始してください。

・以下の状態のスマートフォンでは「Auris」の動作が不安定になり、ご体験いただけない場合がございますのでご注意ください。

電池残量が60%以下/充電中/発熱中/録音・録画中

◎門脇埼灯台のイマーシブツアーも好評実施中

『門脇埼灯台イマーシブツアー』では、門脇埼灯台周辺（城ヶ崎エリア）の観光スポットにて、

あなたの行動によって物語が進行するイマーシブ音声ガイドを聴くことができます。専用アプリ「Auris」さえあれば、お手軽に体験可能。人気声優の野津山幸宏さん演じる門脇埼灯台と相棒のアンジーが、あなたを特別な旅へとご案内します。

イマーシブツアーの詳細はこちら。

https://toudai-immersive-tour.com/

◎『燈の守り人』プロジェクト

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度（2025年4月～2026年3月）の活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」・・・日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリーを配信。

２.ボイスドラマ「逆光」・・・燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリーを配信。

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」・・・ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。

４.灯台音声ガイド・・・豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。

５.地域連携・・・該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619