『東京カレンダー』2月号の特集は「背徳の年末、上質な年始。」！

12月19日(金)発売の『東京カレンダー』2026年2月号（発行：東京カレンダー株式会社、本社：東京都品川区、代表取締役：坂下 陽子)では「背徳の年末、上質な年始。」と題し、“背徳感”と“上質”に満ちた、冬の美味を堪能できる名店を徹底取材。頑張った自分へのご褒美に！年末年始は心ゆくまで美食をご堪能ください。

残り少ない年末は、今年頑張ったご褒美に背徳の限りを尽くしていい！

仕事やプライベートに全力投球する大人の一年のラストスパートは、贅を尽くして年忘れをするのが正解。「ビストロの背徳」「焼肉の背徳」「パスタの背徳」「粉もんの背徳」「ピザの背徳」……大人の背徳グルメが大集合。すべてを忘れて欲望に身を任せたい、そんな夜の指南書です。

気持ち新たな年始には、襟を正して上質な美食を極めるのが大人というもの

清々しい気持ちで迎える新年。新しい年の機運を高めるのに相応しいのは、一流の料理。「上質な江戸前鮨」「上質な赤身肉」「上質な火鍋」「上質な和食」「上質な無化調中華」……美食はじめに向かいたい上質なレストランを厳選。年明けの「行きたい店リスト」はこれで決まり！

大人の年末年始を盛り上げる渾身の企画群も勢ぞろい！

年末の背徳も、上質な年始も、大切な人と美酒があればこの上なし。「愛の季節」である冬に効果を発揮する、愛をテーマにしたお酒をご紹介。また、占い番組などで人気を博す木下レオン氏を監修に招き、2026年の「開運レストラン」も堂々発表。年の瀬から正月まで満たされる一冊が完成しました。

通常版の表紙は山下美月さん

特別増刊の表紙はAぇ! group

乃木坂46卒業後、破竹の勢いで活躍を続ける山下美月さん。この秋冬もドラマ「新東京水上警察」映画「愚か者の身分」に出演。

この1年を振り返りつつ、来年への意気込みを語ってもらいました！

特別増刊の表紙はAぇ! group。大阪から活躍の場を広げた彼らは、ナニワならではの明るいムードで東京を席巻中！

今年、大幅リニューアルを果たした「ザ・プリンス パークタワー東京」のスイートルームで魅せた艶やかなムードは、いつもの彼らとは少し違った表情でした。

2026年、60年に一度の“強い女”が生まれる「丙午」の年。そんな特別な年にふさわしく、丙午生まれのRIKACOさんに登場いただきました。

中目黒の日本料理店『炎水』にお連れすると、凛とした強さと飾らない魅力で、あの“RIKACO節”がさく裂します！



※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年2月号 通常版

発売日：2025年12月19日（金）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐02



・増刊

商品名：東京カレンダー2026年2月号 特別増刊

発売日：2025年12月19日（金）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐02



