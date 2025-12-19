水ダウ「名探偵津田」の助手役で話題の森山未唯がドラマ初主演！縦型ショートドラマ『月給300万円の契約結婚』を「BUMP」で配信開始

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道）は、縦型ショートドラマ『月給300万円の契約結婚』を「BUMP」にて配信開始することをお知らせいたします。

本作は、親が残した1億円の借金を背負った女性が、「月給300万円」という破格の条件で“契約結婚”を持ちかけられることから始まるラブストーリー。嘘から始まった関係が、次第に本物の感情へと変化していく過程を、1話数分の縦型ショートドラマならではのテンポ感で描きます。

主演を務めるのは、TBS系『水曜日のダウンタウン』の名物企画「名探偵津田」でダイアン・津田篤宏の助手役として注目を集めた森山未唯。バラエティで見せる親しみやすい一面とは異なる、等身大のヒロイン像を演じ、ドラマ初主演ながらも芯の強さと繊細さを併せ持つ演技を披露しています。

■あらすじ

選び取った幸せは“契約”の先に

親が残した借金１億円を背負った真美は、高額報酬に惹かれて家政婦のアルバイトに応募する。

しかし、面接に向かった先で、雇い主の真一から提示されたのは月給３００万円の契約結婚だった。

ともに時間を過ごすうちに惹かれあう二人だったが、家政婦や会社の先輩、そして真一の元婚約者、さまざまな障害が二人に立ちはだかる。嘘から始まった二人の恋の結末は果たして……？

■作品概要

作品名：『月給300万円の契約結婚』

配信開始日：2025年12月16日（火）

配信先：ショートドラマアプリ「BUMP」

作品詳細ページ https://emolebump.go.link/fgVoD

話数：全77話

出演：森山未唯、井澤巧麻 ほか

企画・制作：ツギクル株式会社

コピーライト：(C)Tugikuru Corp.

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」は総ダウンロード数250万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができます。不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信しています。「BUMP」公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は30億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2025年9月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama

＜BUMPでのショートドラマ作品配信の問い合わせ＞

ショートドラマアプリ「BUMP」では、BUMPを挑戦の舞台としてショートドラマ制作に乗り出す事業者や個人のクリエイターを支援し、BUMPで配信するショートドラマ作品を積極的に募集しています。

emoleは、「創造で挑戦できる世界へ」というVisionの実現のために、「自ら制作したショートドラマ作品をBUMPで配信したい」、「ショートドラマを軸とした新しいコンテンツビジネスを始めたい」、「すでに持っている作品をBUMPでも配信したい」という事業会社や制作会社等の法人や個人のクリエイターの挑戦を後押ししていますので、ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

https://lp.bump.studio/forcreators

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home