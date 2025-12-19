ゴリラレンタルにパワードスピーカー「YAMAHA DBR10」が新規ラインナップ！

株式会社RATEL

映像・配信機材レンタルサービス「ゴリラレンタル」（東京都渋谷区）は、ヤマハ製のパワードスピーカー「DBR10」のレンタル提供を開始いたしました。



配信・学園祭・企業イベントなど“短期・小規模～中規模”の現場において、コンパクトかつ十分な音量を両立するモデルとして、レンタルのご要望に素早く対応可能になります。





YAMAHA「DBR10」の魅力

ゴリラレンタルについて

これまでゴリラレンタルでは、商業施設におけるステージイベントや社内外イベントの「手軽に・確実に・すぐ使える音響機材」ニーズが高まるなか、会場の広さや運用体制に応じて持ち運びやすいスピーカーのお問い合わせが増加しておりました。DBR10は、小型筐体でありながら明瞭な音質と十分な音量感、床置き／ポール設置／ステージモニターなど多用途に対応できる点が評価されています。また、初めて音響機材を扱うご担当者でもセットアップがシンプルで、到着後すぐに使える実務性が特長です。- 軽量・コンパクト：同クラスの中でも運搬・設置が容易。小規模会場や教室等に。- 十分な音量・明瞭感：スピーチ／BGM／配信の返しまで幅広い用途をカバー。- 多用途レイアウト：床置き／ポールマウント／ステージモニターいずれも対応。- シンプル操作：最小限の配線で運用可能。初心者でも扱いやすいインターフェース。- 拡張性：マイク・ミキサー・オーディオインターフェース等と柔軟に組み合わせ。[表: https://prtimes.jp/data/corp/37679/table/108_1_3a7c80e82b6d89574bada63f93ac306f.jpg?v=202512191021 ]

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも手軽に使えるレンタルサービスです。

ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。

初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。

【サービス概要】

・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/

・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp

・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル

・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)