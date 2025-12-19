スーパーアルプス多摩境店にベビーケアルーム「mamaro」導入

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介／以下Trim）が開発・販売を手がける授乳・離乳食・おむつ替えなどができる設置型ベビーケアルーム「mamaro」が2025年12月17日（水）より、スーパーアルプス多摩境店（東京都町田市）に「mamaro」を設置、運用開始します。



「mamaro」は2017年にローンチ後、全国の公共施設や商業施設を中心に設置を進め、2025年3月には累計設置台数800台を突破、累計利用回数も130万回を突破しました。mamaroは既存のスペースを活用し、工事を行うことなく手軽に設置が可能なベビーケアルームです。個室型で施錠ができるため、性別問わずに使用ができジェンダー平等な社会実現に貢献します。



東京都の社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo <Inclusive>」のスマートサービス実装促進事業者であるTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長:岡本安史）の支援の下、本取り組みを行っています。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://mamaro.trim-inc.com/



■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番 201

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/

■スーパーアルプス

創業：1950年（昭和25年）12月 東京都八王子市滝山町2-351

URL：https://superalps.info/

■東京都社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo <Inclusive>」について

東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本事業は「スマート東京」の実現に向けて、令和4年度より開始している「スマートサービス実装促進プロジェクト」の後継事業として、社会課題の解決に向け、インクルーシブをテーマとするスマートサービスの社会実装を支援していきます。デジタルサービスの活用により、個人をエンパワーメントし、手取り時間の増加、困りごとの解決を実現することで、社会課題の解決を前進させることをゴールとして取組を推進していきます。

URL：https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/

■TIS株式会社について

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

URL：https://www.tis.co.jp/