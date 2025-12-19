IFS、2026年開催「IFS Unleashed」および「IFS Connect」シリーズの日程を発表

IFSジャパン株式会社年間パスを新設/IFS Unleashed、2026年10月にオーランドで開催/IFS Connect、世界10都市で2026年3月より順次開催

2025年12月17日、英国ロンドン発 - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、2026年のイベント開催スケジュールを発表しました。あわせて、「IFS Connect 2026」および「IFS Unleashed 2026」のチケット販売を開始しました。

IFS Unleashed 2026 ― グローバルフラグシップイベント

2026年10月12日～16日｜米国フロリダ州オーランド

IFS Unleashedは、産業用AIの最新イノベーション、戦略ビジョンおよびロードマップ、参加者同士の知見共有、業界別セッションへの独占的なアクセスを提供する、IFSのグローバルフラグシップカンファレンスです。Unleashed 2026では、航空宇宙、エネルギー、製造、公益事業などの資産集約型産業において、産業用AIの取り組みをさらに推進していきます。

参加者は、世界の業界リーダー、お客様、アナリスト、グローバルパートナーとの比類なきネットワーキングの機会を得ることができます。本イベントでは、実践的な学びと継続的な価値創出を重視し、ハンズオンワークショップ、ソリューション別コンテンツ、エグゼクティブ向けセッションを通じて、測定可能なビジネス成果につながる実践的な示唆を提供します。

IFS Connect 2026 ― 地域別イベントシリーズ

IFS Connectは、地域レベルで業界トレンド、デジタルイノベーション、ビジネス課題に関する知見を共有するためのプラットフォームです。お客様、パートナー、IFSのリーダーが一堂に会し、高付加価値なネットワーキングや、IFSの専門家・同業他社との交流を通じて、長期的な成功を支援します。

IFS Connectでは、最新の製品開発、導入成功事例、実践的なソリューションを紹介し、参加者がIFSとともに描く将来像を具体化するとともに、急速に変化する市場環境の中で一歩先を行くための知見を提供します。

IFS Connect地域別シリーズは、2026年3月から5月にかけて、世界10カ所の戦略拠点で開催されます。

- 3月10日 - Connect DACH（ドイツ・ミュンヘン）- 4月2日 - Connect France（フランス・パリ）- 4月8日 - Connect Benelux（オランダ・アメルスフォールト）- 4月23日 - Connect Nordics（スウェーデン・ヨーテボリ）- 4月29日 - Connect UK&I（英国・シルバーストーン）- 4月30日 - Connect MEA（アラブ首長国連邦・ドバイ）- 5月8日 - Connect ANZ（オーストラリア・メルボルン）- 5月13日 - Connect Italy（イタリア・ミラノ）- 5月19日 - Connect EE（ポーランド・ワルシャワ）- 5月27日 - Connect Japan（日本・東京）

2026年「年間パス」のご紹介

2026年から、IFSは新たに「年間パス」の提供を開始します。本パスは、IFS Connectの各地域イベントとIFS Unleashed 2026の両方に参加できるもので、年間を通じてIFSとの取り組みを深めたい企業にとって、大きな価値をもたらします。地域ごとの知見とグローバルなイノベーションを、ひとつのパッケージで効率よく得ることができます。

IFSの最高マーケティング責任者（CMO）であるオリバー・ピルガーストーファーは次のように述べています。

「Industrial X Unleashedで生まれた大きな盛り上がりを受け、2026年を通じてグローバルコミュニティを結集できることを大変嬉しく思います。IFS Connectでは、地域に即した知見や対面でのコラボレーションの機会をお客様に提供し、Unleashedでは、産業用AIが業界全体をどのように変革しているのかを発信するグローバルな舞台を用意しています。新たに導入する年間パスにより、当社のお客様およびパートナーは、年間を通じて産業イノベーションの最前線とつながり続けることができます。」

年間パスのご登録は、以下のサイトよりお申し込みください。

https://go.ifs.com/annualpass

※定員に限りがあるため、早めのご登録をおすすめします。年間パスは、ご希望のIFS Connectイベントの公式サイトからご購入いただけます。IFS Unleashed 2026の登録開始時には、専用の登録コードが送付されます。

昨年11月に開催された「Industrial X Unleashed」では、IFSはAnthropic、Boston Dynamics、1X Technologies、Siemensとともに、実社会における産業用AIの活用事例を紹介しました。2026年はその勢いを受け、世界10カ所で開催されるIFS Connectと、オーランドで開催されるフラグシップイベントIFS Unleashedを通じて、この取り組みをグローバルに展開していきます。

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(http://www.ifs.com/ja)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2025年12月17日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。