常口アトム、BizCloを導入。賃貸仲介46店舗のLINE公式アカウント運用一元化

株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、株式会社 常口アトム（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：清河 智英）がLINE1to1ビジネスチャット「BizClo」を導入したことを発表いたします。

常口アトムは、LINE公式アカウントの友だち登録を促進し、お客様と営業担当者間のコミュニケーションを一元化することで、LINE公式アカウントにおいて顧客情報の組織的な管理が可能になります。

導入の背景

総合不動産事業を展開する常口アトムは、札幌市をはじめとする道内主要都市および東北地方で、賃貸仲介、不動産管理、不動産売買を手掛ける総合不動産企業です。

北海道では人口減少や高齢化、不動産テックの進展など、業界を取り巻く環境が急速に変化しており、お客様への利便性向上が喫緊の課題となっていました。

従来の運用では、北海道内賃貸仲介46店舗それぞれがLINE公式アカウントを保有し、1to1コミュニケーションを行っていたため、店舗の閉鎖やスタッフの異動が発生した際にお客様との接点を失ってしまう等、顧客管理・運用が複雑化していました。

「BizClo」を導入することで、店舗ごとのコミュニケーションを一つのLINE公式アカウントに集約し、地域ごとの営業担当者への顧客引き継ぎや一括管理を目指します。また、店舗やWEBサイトからの友だち登録を促進し、1to1コミュニケーションを行います。

店舗から複数名への一斉配信も可能なため、将来的な業務効率の向上も期待できます。お客様情報の可視化と、一人ひとりに合わせた物件紹介や質問応答を迅速に行い、最適なコミュニケーションの実現を図ります。

ご担当者様コメント

株式会社常口アトム 営業企画部 合田和正 様

当社は北海道を拠点とする総合不動産企業です。

BizClo導入で店舗間の顧客情報共有を強化します。コミュニケーションを密にし組織全体で顧客情報を一元管理することにより、サービス品質を向上し、お客様に選ばれ続ける信頼関係を構築していきます。

BizCloについて

BizCloは、MicoとLINEヤフー社が協業し提供する、LINE公式アカウントで顧客と繋がるビジネスチャットサービスです。営業・カスタマーサポートの1to1コミュニケーションを円滑化し、組織管理も可能。通数無制限で1to1チャットが無料、顧客対応を強力に支援します。

「BizClo」サービスサイト：https://mico-inc.com/bizclo/

お問い合わせ：https://camp.mico-inc.com/bc-contact.html

Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 WeWork御堂筋フロンティア

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

