STEVEN ALAN × UNDYED　無染色オーガニックコットンで仕立てたリブシリーズが発売中

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開する、“染めない、ここちよさ”を提案するブランド「UNDYED（アンダイド）」のテキスタイルが、株式会社ユナイテッドアローズ（本部オフィス：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則）のブランド「STEVEN ALAN（スティーブン アラン）」のアイテムに採用されました。

綿花本来の自然な色合いを活かしたUNDYEDのオーガニックコットンリブ素材と、STEVEN ALANの洗練された大人のデイリーウェアが融合。自然体で心地よく過ごせる上質なリブシリーズとして、全2型を展開しています。

全国のSTEVEN ALAN各店舗およびユナイテッドアローズ公式オンラインストアにて発売中です。

■ 製品概要

【＜Steven Alan＞コットン リブ タートルネック カットソー】

素材の風合いをいかしたミニマルなタートルネックカットソー。

素朴な風合いの素材を使用いています。ややはりのある着心地で、一枚着はもちろんインナー使いもおすすめです。

- カラー：OFF WHITE、MD.GRAY- サイズ展開：FREE- 価格：\15,400(税込)- 商品ページ：https://store.united-arrows.co.jp/brand/sa/item/8200025F0872?clr_id=102

【Cotton Rib Pants】

素材の風合いをいかしたシンプルなレギンス。素朴な風合いの素材を使用しています。

ややはりのある風合いで長めのシャツやニット、ワンピース等とのレイヤードがおすすめです。

■ 発売日・販売チャネル

- カラー：OFF WHITE、MD.GRAY- サイズ展開：FREE- 価格：\13,200(税込)- 商品ページ：https://store.united-arrows.co.jp/brand/sa/item/8200025F0873

本製品は、STEVEN ALAN各店舗およびユナイテッドアローズ公式オンラインストアにて現在発売中です。

UNITED ARROWS ONLINE STORE：https://store.united-arrows.co.jp/

■ ブランド情報

STEVEN ALAN（スティーブン アラン）

ニューヨーク発の「スティーブン アラン」。大人のファッションを楽しめるシンプルで着心地がよいアイテムとスタイルを提案しています。

1994年にニューヨークで創業し、ひねりの効いたアメリカントラッド、オーセンティックなアメリカンカジュアルをベースに、シンプルで着心地がよいアイテムとスタイルを提案。オリジナルブランドのほか、優れた審美眼により選び抜かれた商品を取りそろえ、大人のファッションを楽しめる品ぞろえです。

ONLINE STORE：https://store.united-arrows.co.jp/shop/sa/

UNDYED（アンダイド）

「UNDYED」は“染めない、ここちよさ”をコンセプトに、化学染料や漂白剤を使用せず、綿花本来の色合いと風合いを活かしたテキスタイルで、無染色でも楽しめるライフスタイルを提案します。

公式サイト：https://undyed.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/undyed_official/

■ 会社概要

株式会社ユナイテッドアローズ

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」などを展開。

URL：https://www.united-arrows.co.jp/

MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2512_UNDYED_UA&utm_id=TIMES_2512_UNDYED_UA)

素材ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信を行っている「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時発信中です。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2512_UNDYED_UA&utm_id=TIMES_2512_UNDYED_UA)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/