料飲部アシスタントディレクター アジュート ミカエルがシャンパーニュ騎士団より、「シュヴァリエ」（騎士）の称号を叙任

コンラッド大阪アジュート ミカエル （Adjoute Michael）

【2025年12月19日（金）】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）の料飲部アシスタントディレクターのアジュート ミカエル （Adjoute Michael）は、2025年10月17日（金）、フランス シャンパーニュ地方の名門『シャンパーニュ騎士団 （Ordre Des Coteaux De Champagne）』より、「シュヴァリエ」の称号を叙任されました。本叙任は、シャンパーニュの名門メゾン「メゾン・テルモン」の推薦に基づくものです。

シャンパーニュ騎士団 （Ordre Des Coteaux De Champagne）は、1656年、フランス、ルイ14世宮廷のグルメとして知られる貴族たちによって設立された、シャンパーニュ愛好家の名門団体です。シャンパーニュ文化の普及と発展に寄与した人物に授与される名誉称号であり、これまで全世界で叙任された料飲関係者・各界著名人・芸術家・ジャーナリスト・美食家は5,000人を超える国際的な組織です。

フランス・マルセイユ出身のミカエルは、芸術的遺産で知られるプロヴァンスの古都、エクス＝アン＝プロヴァンスで7年間を過ごしたのち、世界有数のワインの産地であるボルドーの、ヴァテル・ビジネススクールにて国際ホスピタリティ経営学のMBAを取得しました。

幼少期より空手などの武道に励み、美徳、誠実さ、倫理観、忠誠心、敬意、勇気、思いやり、正直さ、真摯さといった価値観を大切に育んできました。これらはミカエルのプロフェッショナリズムの根幹を成し、現在勤務するコンラッド大阪におけるホスピタリティの実践でも、多くのお客様から高い評価を得ています。

この度の叙任は、ミカエルが長年にわたり追求してきたサービス精神と卓越性を追求するための揺るぎない献身を象徴するものです。叙任に際し、ミカエルは次のように述べています。

「このたび、歴史あるシャンパーニュ騎士団より “シュヴァリエ” の称号を授与いただき、大変光栄に思います。シャンパーニュが大切にしてきた誠実さや優れた品質への追求といった価値観を、伝統として受け継いでいくことは、まさに“本物の象徴ともいえるシャンパーニュと、その卓越性の追求”です。そこには、シャンパーニュが何百年もかけて育んできた精神が息づいており、フランスと日本に共通する価値観だと考えています。」

更に、「“シュヴァリエ”としての私の今後のビジョンとミッションは、シャンパーニュの魅力を広めるとともに、フランスと日本に共通する“文化”や“伝統”に根ざした価値観を、シャンパーニュを通してさらに高めていくことです。シャンパーニュ文化の大使として、培われてきた伝統と、そこに生まれる価値そして卓越した品質を、お客様やチームとも共有し、これからも期待を超えるサービスを、情熱を持って提供し続けていきたい。」と決意を語ります。

コンラッド大阪は、今回の叙任を受け、ミカエルのさらなる活躍とともに、彼が体現する「本物と卓越性」の価値を、今後もお客様へ届けてまいります。これからも、世界水準のホスピタリティを提供するホテルとして、質の高いサービスの向上に努めてまいります。

【シャンパーニュ騎士団とは】

シャンパーニュをこよなく愛し、その普及に貢献した人々の親睦団体。ボルドーのボンタン騎士団、ブルゴーニュの利酒騎士団と並ぶフランス三大ワイン騎士団のひとつ。その前身は17世紀の中頃、サンテヴルモン侯爵らルイ14世の宮廷に出入りする数人の貴族が創設した「レ・トロワ・コトー（三つの丘の会）」というワイン通、美食家の集まり。その後、「オルドル・デ・コトー・ド・シャンパーニュ」、すなわちシャンパーニュ騎士団と改名されました。フランス革命で一旦消滅した騎士団は、大手メゾンの支援により1956年に復活。日本では2005年に支部ができて以降、これまで料飲関係者・各界著名人・芸術家・ジャーナリスト・美食家などすでに700人ほどが騎士団入りしています。騎士団の階級はメダルの色で区別されており、最初の階級が「シュヴァリエ（騎士）」でメダルの色は緑、次が「オフィシエ（将校）」で黄色、トップが「シャンベラン（侍従）」の赤。さらにオフィシエとシャンベランにはワンランク上の「オフィシエ・ドヌール（名誉将校）」と「シャンベラン・ドヌール（名誉侍従）」があります。日本人で唯一シャンベラン・ドヌールを授与されたのは、映画監督の北野武氏です。

