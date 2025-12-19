「全国賃貸オーナーズフェスタ2025～年末スペシャル～」業界最大級のテレビ＆オンラインのハイブリッド開催 昭和100年の節目を記念した特別番組の放送が決定！

株式会社エイブル＆パートナーズ

株式会社エイブル（本社：東京都港区、以下エイブル）は、賃貸オーナー様や不動産投資家などを対象とした、「全国賃貸オーナーズフェスタ2025～年末スペシャル～」の一環として、昭和100年の節目を記念した特別番組「未来へつなぐ昭和100年」を、2025年12月31日(水)の大晦日に、オンラインおよびテレビのハイブリッド形式にて放送することが決定いたしました。

特設サイト：https://tvguide.myjcom.jp/program/962076/

昭和が始まって100年となる節目を記念し、国内最大級のケーブルテレビサービスJ：COM（ジェイコム）と連携した6時間の特別番組「未来へつなぐ昭和100年」を放送いたします。本番組は、昭和・平成・令和の時代を横断し、日本のくらし・文化・経済の変遷や数々の名場面を豪華ゲストと共に振り返ります。また、総合MCに福澤朗氏を迎え、小泉純一郎氏と中村梅玉氏による特別対談など、多彩で見応えあるコンテンツの放送が決定しております。今年は、2023年に放送した「ニッポンのあしたを元気にする5時間」を越える大晦日特番として、さらに内容を拡充し、より幅広い世代が楽しめる番組としてお届けいたします。

※都合により、予告なくゲストや内容が変更、中止になる場合があります。予めご了承ください。

【視聴方法】

・特別番組は、「J:テレ」、全国賃貸オーナーズフェスタ公式HP、YouTube「全国賃貸オーナーズフェスタ公式チャンネル」にて同時刻・同時配信。