“死霊館ユニバース”遂に完結。『死霊館 最後の儀式』2026年1月9日(金)デジタル販売開始、2月13日(金)デジタルレンタル開始!!3月4日(水)ブルーレイ＋DVDセット発売、DVDレンタル開始！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン＆ホームエンターテイメント部門は、全世界興行収入4000億円超えの“死霊館ユニバース”の最終章、『死霊館 最後の儀式』のデジタル販売を2026年1月9日(金)より、デジタルレンタルを2月13日(金)より開始することを決定いたしました。

また、ハピネット・メディアマーケティングより、2026年3月4日(水)にブルーレイ＋DVDセットが発売、DVDレンタルもスタートいたします。

本作は、実在した心霊研究家・ウォーレン夫妻が体験した戦慄の事件の《実話》に基づく“死霊館ユニバース”9作目の最新作にして、最恐のフィナーレを飾る完結編！シリーズ最終章となる本作では、1986年のペンシルベニアを舞台に、“呪いの鏡”にまつわる謎の超常現象が次々発生。婚約中であるウォーレン夫妻の最愛の娘が邪悪な悪魔のターゲットとなり、家族、そして結婚が引き裂かれていく中、その先には想像を超えた「最後の儀式」が待ち構えていた…。これまで1000件以上の事件に向き合ってきたウォーレン夫妻にとって、なぜこの事件が最後の事件となったのか？シリーズ史上最大の謎が今、明かされます！

本作の監督を務めたのは、前作『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』を手がけたマイケル・チャベス！さらに、「IT／イット」、「アナベル」のスタジオであるニュー・ライン・シネマの製作に加え、“死霊館ユニバース”の生みの親にして、「ソウ」シリーズ、「インシディアス」シリーズなど数多くの傑作ホラーや、『ワイルド・スピード SKY MISSION』、『アクアマン』といったアクション大作の監督を務めるジェームズ・ワンがプロデューサーを担当！最恐タッグの製作チームが放つ戦慄の恐怖体験に注目です。

また、北米で9月に公開されると、公開3日間で全米興行収入8,300万ドル(約123億円)を記録し、全米初登場1位を獲得！全世界興行収入は1億8,700万ドル(約275億円)を記録し、“死霊館ユニバース”では最高のオープニング興行収入をたたき出すという、シリーズ通じて圧倒的な大ヒットスタートを切りました(※Box Office mojo調べ ※1ドル147円換算 9月8日現在)。この記録は2025年ホラー映画第1位に加えて、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』を超え、歴代ホラー映画オープニング興行収入第1位となり、世界55か国でも1位スタートを切るという世界中でメガヒットを記録しました。

そして、デジタル販売・デジタルレンタル開始、ブルーレイ＆DVDリリースが決定した本作では、日本語吹替版が初公開！ウォーレン夫妻の日本語吹替を務めるのは、長年に渡り『死霊館』シリーズを担当してきた咲野俊介と小林さやか！エド・ウォーレン役を咲野俊介が、ロレイン・ウォーレン役を小林さやかが演じ、死霊館ユニバース”のフィナーレを飾るに相応しい2人の演技が、観た者を恐怖のドン底へ誘います。

さらに、咲野俊介と小林さやかよりスペシャルコメントも到着！シリーズ1作目から12年に渡り吹替を務めた2人が口を揃えて「愛の物語」だと語る“死霊館ユニバース”の完結編『死霊館 最後の儀式』を、ぜひデジタル配信とブルーレイ＆DVDで見届けて下さい！

★シリーズ1作目から12年に渡り日本語吹替版でウォーレン夫妻役を演じてきた声優・咲野俊介と小林さやかよりスペシャルコメント到着！！

【エド・ウォーレン役：咲野俊介 コメント】

エドとロレインの物語が結末を迎えました。

エド・ウォーレン役の日本語吹き替えを最初に担当してから12年になります。

もうあの難しいラテン語での聖書の音読をすることもなくなると思うと寂しくもあります。

ロレインやジュディには見えてエドには見えない、シリーズ各作品に登場する被害者たちも意図せず見てしまうそれと命懸けで闘う彼の原動力とはなんなのでしょう？

愛です。

死霊館シリーズは壮大な愛の物語、恋愛映画です。

『死霊館 最後の儀式』、お楽しみください。

《プロフィール》

さくや しゅんすけ/5月20日生まれ。宮崎県出身。

米俳優マーク・ウォールバーグやパトリック・ウィルソンなどの日本語吹替えを多数担当。

「死霊館」シリーズを始め、「ブラック・フォン」グラバー役/「特別捜査部Q」では主人公カール役を担当。

アニメ、ゲームにも出演しており、代表作には「残響のテロル」柴崎健次郎役、「葬送のフリーレン」グラナト伯爵役、「怪獣8号」緒方ジュウゴ役などがある。

【ロレイン・ウォーレン役︓小林さやか コメント】

「死霊館」シリーズは、実話を元にした超常現象の怖さはもちろんのこと、美しいロレインと優しいエド、このウォーレン夫妻の愛と人生の物語でもあると感じています。

超常現象が見えてしまう事への恐怖と責任。

社会からの反応。

それらを励まし合い共に乗り越えてきた二人の、人生の最終章が今作『死霊館 最後の儀式』なんだと思います。素晴らしい締めくくりでした。

是非ご自宅でお楽しみください！

《プロフィール》

こばやし さやか/10月12日生まれ。北海道札幌市出身。

主舞台やドラマ、海外映画・ドラマの吹き替えやアニメ声優として幅広く活躍する俳優・声優。

「女王陛下のお気に入り」レディ・サラ役/「9-1-1 LA救命最前線」カレン役

「大草原の小さな家」キャロライン・インガルス役を担当。

代表作には、アニメ「サザエさん」の波野タイ子役「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」のスティーヌ役などがある。

STORY

1986年ペンシルベニア。“呪いの鏡”にまつわる謎の超常現象が次々発生。邪悪な悪魔は、婚約中であるウォーレン夫妻・最愛の娘に定め、家族、そして結婚を引き裂いていく。その先には想像を超えた【最後の儀式】が待ち構えていた。

CAST＆STAFF

【キャスト（日本語吹替）】

エド・ウォーレン︓パトリック・ウィルソン（咲野俊介）

ロレイン・ウォーレン︓ベラ・ファーミガ（小林さやか）

ジュディ・ウォーレン︓ミア・トムリンソン（藤原夏海）

トニー・スぺラ︓ベン・ハーディ（大塚剛央）

【スタッフ】

製作︓ジェームズ・ワン、ピーター・サフラン

監督︓マイケル・チャベス

『死霊館 最後の儀式』商品情報

■『死霊館 最後の儀式』 2026年1月9日(金)デジタル販売開始 2月13日(金)デジタルレンタル開始！

発売・販売元︓ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

※『死霊館 最後の儀式』配信プラットホーム一覧(50音順)

Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play(TM)、クランクイン！ビデオ、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、Microsoft 映画&テレビ、 music.jp、milplus、U-NEXT、Lemino

■2026年3月4日(水) 「死霊館 最後の儀式 ブルーレイ ＋ DVDセット」発売、DVDレンタル開始！

発売・販売元︓ハピネット・メディアマーケティング

権利元︓ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

品番：1000860186 価格：5,390円(税込)

本編収録時間：135分 映像特典収録時間：25分

【ブルーレイ映像特典】

●最後の儀式：一時代の終わり

●恐怖を作り出す技

●監督の描く“死霊館”らしさ

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

■公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/shiryoukan-gishiki/home-entertainment/

■予告編：https://www.youtube.com/watch?v=bZvqzrecsDs(https://www.youtube.com/watch?v=bZvqzrecsDs)

制作年︓2025年／原題：The Conjuring: Last Rites

(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved.

★“死霊館ユニバース“の9作品のブルーレイがセットになった「死霊館 ユニバース 9-Film Collection」が2026年3月4日(水)発売！

■死霊館 ユニバース 9-Film Collection

発売・販売元︓ハピネット・メディアマーケティング

権利元︓ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

品番︓1000860661 価格︓17,490円(税込)

【収録作品(ブルーレイ9枚組)】

１.『死霊館』

２.『アナベル 死霊館の人形』

３.『死霊館 エンフィールド事件』

４.『アナベル 死霊人形の誕生』

５.『死霊館のシスター』

６.『アナベル 死霊博物館』

７.『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』

８.『死霊館のシスター 呪いの秘密』

９.『死霊館 最後の儀式』

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。