【12/5開催】スカイディスクが「“モノづくり” Digital Innovation 2025 in 山口」に出展しました

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2025年12月5日（金）に周南市文化会館

（山口県周南市徳山5854-41）にて開催された、リコージャパン株式会社主催の製造業向け展示会「モノづくり Digital Innovation 2025 in 山口」に出展いたしました。本イベントは、製造業のデジタル利活用をテーマに、DX推進、生産性向上、人材不足解消を支援する最新ソリューションが集結する展示型イベントです。

「モノづくり Digital Innovation」は、製造業が抱える課題に寄り添い、生産性向上や業務効率化につながる技術・サービスなど最新デジタルソリューション展示したイベントです。会場には生産・製造、設計・開発、バックオフィス、セキュリティ・BCPなど、多様な分野のベンダーが一堂に集まり、それぞれのプロダクト・サービスのデモンストレーションや相談会が実施されました。

スカイディスクは、AIによる生産計画最適化クラウドサービス「最適ワークス」を中心に、生産計画業務の属人化解消、残業削減、リードタイム短縮など実際の導入効果を交えながらソリューションをご紹介しました。ブースでは、具体的な運用イメージや導入プロセス、製造現場での課題整理の進め方などについて、多くの来場者に興味を持っていただき、個別相談や実機デモを実施しました。

本イベントを通じ、山口県内および中国地方の製造業における現場課題やDXニーズに触れる機会となり、多くの企業様から「まずは生産計画からDXを始めたい」「データ活用や工程改善の伴走支援が必要」といった声をいただきました。

スカイディスクは、今回の出展でいただいたご意見・ご相談をもとに、今後も製造業の現場目線に寄り添ったソリューション開発および導入支援を加速し、「現場DX」「製造DX」の推進に貢献してまいります。

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/y-yahaba/inquiry?uuid=71584794-0b88-4e0f-913c-b7fc4e394c06